Une séparation conjugale désordonnée ternit une légende du football romain

La scission est peut-être banale pour le complexe industriel bling-bling des célébrités du football, mais à Rome, la séparation est devenue une légende. M. Totti – l’un des joueurs les plus célèbres de sa génération et le joueur le plus aimé de l’histoire de l’AS Roma – est vénéré à Rome pour être resté avec l’équipe de sa ville natale tout au long de sa carrière d’un quart de siècle, y compris ses jours en tant que Golden Child, The Phénomène, Le Capitaine et La Légende.

Plus les étrangers se moquaient de son accent romain, de sa grammaire abrégée en dialecte et de son vocabulaire coloré pour son provincialisme romain, plus il devenait le blason humain de la ville. Il s’est finalement moqué de lui-même dans des publicités télévisées et des livres de blagues sur Totti.

Lors du dernier match de M. Totti, des générations d’Italiens ont versé une larme et les Romains ont hurlé de manière incontrôlable, alors que la star effectuait un tour de victoire autour du terrain avec Mme Blasi et ses enfants. Il est devenu la personnification de la fidélité romaine.

Maintenant, toute l’Italie, semble-t-il, se concentre sur sa prétendue infidélité.