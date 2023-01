Une sénatrice crie à la retraite stupéfaite par la “façade” de l’héritage de Mary Ellen Turpel-Lafond

La sénatrice à la retraite Lillian Dyck s’est dite “stupéfaite” de voir des rapports l’automne dernier remettant en question l’héritage autochtone de l’ancienne juge Mary Ellen Turpel-Lafond, dont elle avait raconté l’histoire et dont elle avait célébré la carrière.

Dyck, qui est crie et sino-canadienne, a déclaré jeudi dans une interview qu’elle pensait “alléluia” alors que Turpel-Lafond est devenue la première femme juge autochtone de la Saskatchewan en 1998.

C’était «merveilleux» de savoir que Turpel-Lafond avait surmonté les nombreux défis auxquels les femmes autochtones sont confrontées de manière disproportionnée dans leur vie personnelle et leur carrière, a déclaré la professeure émérite en psychiatrie à l’Université de la Saskatchewan.

“Et puis j’ai découvert que tout n’était qu’une façade.”

Dyck a déclaré qu’une enquête de la CBC l’avait convaincue que Turpel-Lafond avait menti sur le fait d’être autochtone, en particulier crie, causant un préjudice réel en exploitant l’identité des femmes autochtones, dont beaucoup au Canada sont mal desservies et vulnérables.

« Les Canadiens savent maintenant que (les femmes autochtones) sont plus susceptibles d’être victimes de violence, plus susceptibles d’être assassinées, portées disparues, et elle a utilisé cette identité pour améliorer son curriculum vitae. Et pour moi, c’était comme la chose la plus basse que vous puissiez faire.

Dyck fait partie des signataires d’une déclaration publiée cette semaine appelant 10 universités à révoquer les diplômes honorifiques conférés à Turpel-Lafond.

Huit des 10 écoles désignées par le Collectif des femmes autochtones ont confirmé qu’elles prenaient des mesures pour examiner la question, tandis que deux n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires envoyées mercredi.

Dyck a déclaré avoir lu les citations liées aux diplômes honorifiques, dont beaucoup mentionnent les prétendues expériences vécues de Turpel-Lafond en tant qu’Autochtone.

“Elle a l’air d’avoir vraiment atteint le sommet… malgré tous les obstacles auxquels des gens comme moi ont dû faire face”, a déclaré Dyck, dont le statut cri reconnu par le gouvernement de la mère lui a été retiré lorsqu’elle a épousé le père chinois de Dyck.

L’appropriation de l’identité autochtone par les soi-disant « prétendants » prive les peuples autochtones d’emplois et d’occasions d’apporter des changements pour le mieux, a déclaré Dyck, ajoutant que cela affecte également les générations futures d’enfants autochtones.

Le Collectif des femmes autochtones affirme que ses membres veulent s’assurer que « l’indigénéité de leurs enfants et petits-enfants sera respectée et protégée ».

Toute organisation ou dirigeant prétendant défendre la vérité et la réconciliation doit dénoncer toute “infraction”, ajoute le communiqué.

La déclaration a été publiée mardi après que l’Université de l’île de Vancouver a annoncé que Turpel-Lafond avait rendu un doctorat honorifique en droit en 2013. L’école lui avait dit qu’elle était en révision suite aux demandes du collectif et des membres de la communauté universitaire.

Jointe par téléphone mercredi, Turpel-Lafond a refusé de commenter les appels à la révocation de ses diplômes honorifiques ou les processus d’examen des universités.

Elle avait précédemment déclaré à la CBC que pendant son enfance, elle n’avait pas remis en question la filiation biologique de son père, qui, selon elle, était cri.

Turpel-Lafond a été représentante de la Colombie-Britannique pour les enfants et les jeunes et, jusqu’au mois dernier, elle était professeure de droit titulaire à l’Université de la Colombie-Britannique.

Jusqu’à l’année dernière, elle a également été directrice académique du Centre d’histoire et de dialogue des pensionnats indiens de l’université.

En plus de l’enquête de la CBC, Dyck a déclaré que “l’évasion” de Turpel-Lafond en réponse à des questions sur son héritage a contribué à la conclusion de Dyck qu’elle n’est pas autochtone, avec un statut reconnu par le gouvernement fédéral.

« Il aurait été si facile pour elle de prouver son identité. Si elle prétend être une Indienne crie visée par un traité, tout ce qu’elle avait à faire était de sortir sa carte de traité.

En plus de révoquer les diplômes honorifiques de Turpel-Lafond, Dyck a dit qu’elle voulait voir les universités prendre position, déclarant publiquement qu’il est faux et inacceptable de prétendre être autochtone, et qu’il devrait y avoir des conséquences, comme la résiliation.

L’Université de Regina ainsi que les universités Carleton, McGill, Brock, Royal Roads, Mount Saint Vincent et St. Thomas ont toutes confirmé avoir pris des mesures pour examiner le cas de Turpel-Lafond.

Une déclaration de l’Université Simon Fraser a indiqué qu’un comité avait été formé pour mettre en place une politique qui comprend des procédures pour révoquer un diplôme honorifique.

Il a déclaré qu’une fois cette politique approuvée, l’université déterminera les prochaines étapes.

Aucune réponse n’a été reçue des universités Thompson Rivers et York.

—Brenna Owen, La Presse canadienne

AutochtoneVérité et réconciliation