Une semaine sur Dynamic Island : 7 jours avec l’iPhone 14 Pro Max

Cela fait une semaine maintenant que j’ai partagé mes premières impressions pratiques sur l’iPhone 14 Pro Maxoù j’ai déballé le nouvel iPhone de cette année le jour du lancement et commencé mon voyage vers Dynamic Island – le nom d’Apple pour le système de caméra TrueDepth, qui se mélange et s’adapte désormais en temps réel pour afficher des alertes, des notifications et des activités, en utilisant la forme de pilule découpe en haut de l’écran de l’appareil.

Après une semaine d’utilisation de l’iPhone 14 Pro Max comme pilote quotidien, voici comment j’ai trouvé l’expérience jusqu’à présent.

Comme je l’ai mentionné dans mon post de premières impressions, à la seconde où vous regardez l’iPhone 14 Pro de face, le nouveau Dynamic Island attire votre attention avec son design flottant plutôt qu’avec l’« encoche » fixe et saillante que nous connaissons tous sur l’iPhone X et plus. L’île dynamique se fond dans le logiciel, donnant à l’espace noir en forme de pilule en haut de l’écran un but autre que d’héberger le système de caméra TrueDepth.

Lors de la connexion d’AirPods à l’iPhone 14 Pro, l’île dynamique se transformera à partir de son état fixe et montrera que les écouteurs ont été connectés, lors d’un appel audio FaceTime, l’île dynamique changera d’apparence pour représenter une interface utilisateur d’appel, et lors du réglage une minuterie, l’île dynamique changera à nouveau d’apparence pour afficher différentes informations à l’écran.

Apple a toujours vanté l’importance de construire ensemble du matériel et des logiciels, et le résultat de cette philosophie se voit avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

J’aime la fluidité des animations lorsque l’île dynamique se transforme en affichant différentes informations. En tant que l’une des principales nouveautés de la nouvelle série “Pro” de cette année, je ne dirais pas que l’île dynamique est nécessairement une fonctionnalité dont je ne pourrais jamais me passer, mais je la vois devenir comme ça au fil du temps.

En tant que personne effectuant une mise à niveau à partir de l’iPhone 13 Pro Max, je ne m’attendais pas à remarquer une augmentation massive des performances allant de la puce A15 Bionic à la puce A16 Bionic, cependant, étonnamment, j’ai. Des tâches telles que le téléchargement d’applications semblent plus rapides, et je pense que le téléphone est globalement plus réactif et plus rapide, ce qui est toujours le bienvenu lorsque votre téléphone est l’appareil que vous utilisez le plus au quotidien.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un nouvel affichage Always-On pour la toute première fois sur iPhone, activé par un nouveau taux de rafraîchissement de 1 Hz et plusieurs technologies économes en énergie. Essentiellement, l’écran de verrouillage de l’iPhone ne s’éteint jamais, l’appareil atténuant l’affichage pour toujours afficher l’heure, les notifications et les widgets de l’écran de verrouillage.

Encore, comme je l’ai mentionné dans mon post de premières impressions, je peux comprendre ce que d’autres critiques ont dit à propos du nouvel écran toujours allumé étant un peu trop lumineux. Peut-être que cela deviendra normal avec le temps, mais pour l’instant, je continue de voir l’affichage Always-On et je pense que mon téléphone s’est illuminé pour afficher une nouvelle notification, alors que ce n’est pas le cas.

Je ne sais pas si c’est l’écran Always-On, le clavier haptique, iOS 16 ou un peu des trois, mais j’ai certainement remarqué une diminution de l’autonomie de la batterie depuis l’utilisation de l’iPhone 14 Pro Max par rapport à l’iPhone 13 Pro Max . —Tom Sykes (@TomSykes) 21 septembre 2022

En ce qui concerne le nouvel affichage Always-On, j’ai certainement remarqué une diminution de la durée de vie de la batterie au cours de la courte période d’utilisation de l’iPhone 14 Pro Max. Sans aucun doute, l’affichage Always-On sera en partie responsable de cela, mais je soupçonne que nous verrons Apple publier de nouvelles mises à jour logicielles à l’avenir pour optimiser davantage les performances de la batterie, car je ne suis pas le seul à remarquer une autonomie plus faible par rapport au iPhone 13 Pro Max et ne peut s’empêcher de penser que la mise à jour iOS 16 récemment publiée pourrait être à blâmer.

Dans l’ensemble, mon expérience sur Dynamic Island est positive jusqu’à présent ! Je n’ai pas encore mis l’appareil photo principal 48MP à l’épreuve correctement, mais j’ai l’intention de le faire bientôt.

J’ai hâte de tester davantage l’iPhone 14 Pro Max et d’approfondir tout ce que l’appareil a à offrir.

