Une semaine plus tard, l’espoir s’amenuise pour les familles des personnes prises en otage par le Hamas

TEL AVIV — Une Bar Mitzvah est censée être un moment de cérémonie et de célébration marquant la majorité d’un enfant, mais pour une famille samedi, le jeune homme au centre du rituel a peut-être déjà été contraint de grandir beaucoup trop vite. après que son frère aîné ait été l’une des dizaines de personnes prises en otage par le Hamas il y a une semaine.

« Itay nous a beaucoup manqué », a déclaré Orly Chen, la tante d’Itay Chen, un double citoyen américano-israélien de 19 ans qui travaillait pour l’armée israélienne lorsqu’il aurait été pris en otage par le Hamas lors de son embuscade meurtrière sur 7 octobre.

Itay Chen attendait avec impatience la Bar Mitzvah de son petit frère et avait travaillé pour la préparer « depuis si longtemps », a déclaré sa tante. « Vous savez, je regardais la porte en me disant que peut-être il allait entrer à chaque seconde et en disant ‘me voici’. »

« Cela fait déjà une semaine… où est-il ? »

La Bar Mitzvah a eu lieu alors qu’Israël marquait une semaine depuis que les militants du Hamas ont envahi le sud du pays, tuant des centaines de personnes et prenant des dizaines d’autres en otages dans une attaque qui a ébranlé la nation et choqué le monde, avec des familles comme celle d’Orly Chen toujours désespérées d’avoir des réponses.

« Les jours passent et tu sais, ça fait déjà une semaine. La question est encore une fois : où est-il ? Orly Chen, 56 ans, a déclaré.

Ruby Chen, le père d’Itay Chen, avec ses fils aîné et cadet. Itay, le deuxième fils, avait disparu samedi à la Bar Mitzvah de son jeune frère. Avec l’aimable autorisation d’Orly Chen

Itay Chen fait partie des plus de 100 personnes prises en otage par le Hamas lors de l’attaque de samedi dernier, et certaines familles ont reçu depuis lors la nouvelle inimaginable que leurs proches sont morts, avec au moins 1 300 personnes tuées en Israël dans le conflit actuel, tandis que plus de 1 900 personnes ont été tuées à Gaza.

La branche militaire du Hamas, les Brigades Al-Qassam, a déclaré que certains otages étaient morts à la suite de frappes aériennes israéliennes sur les lieux où ils étaient détenus. Il a en outre déclaré dans un article sur Telegram qu’il avait tué neuf otages, dont quatre étrangers, en représailles aux bombardements continus de Gaza. NBC News n’a pas été immédiatement en mesure de vérifier de manière indépendante ces deux affirmations.

« Nous attendons toujours une réponse »

La famille d’Orly Chen faisait partie des familles américano-israéliennes que le président Joe Biden a rencontrées pendant plus d’une heure lors d’un appel Zoom vendredi.

Orly Chen a déclaré que cet appel lui avait apporté, ainsi qu’à ses proches, un certain soulagement, affirmant que le président « avait donné de l’espoir ».

« Il m’a beaucoup soutenu », a-t-elle déclaré, ajoutant que Biden semblait vouloir « entendre ce qui se passait avec les familles », l’appel ayant duré plus longtemps que prévu initialement.

Orly Chen, 56 ans, se tient dans une cage d’escalier, se réfugiant sous le bruit des sirènes avertissant d’une éventuelle attaque aérienne à Tel Aviv mardi, à la suite d’une conférence de presse que sa famille a donnée au sujet de son neveu, Itay Chen. Chantal Da Silva

Orly Chen a déclaré que sa famille n’avait toujours pas de nouvelles du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Elle s’est dite déçue par le manque de communication : « Le président Biden a quelques autres choses à régler, mais il a eu le temps de s’asseoir pendant une heure et demie avec les familles… Le président d’Israël ne le fait pas. » Je n’ai même pas cinq minutes.

« Nous attendons toujours qu’Itay rentre à la maison », a-t-elle déclaré. « Nous attendons toujours une réponse. Où est-il ? »

« J’essaie de rester optimiste »

De la même manière, des dizaines de familles attendent de savoir si elles pourront un jour retrouver leurs proches disparus.

« Toujours aucune nouvelle de Céline », a déclaré Ido Nagar, 33 ans, dont l’épouse, Céline Ben David Nagar, 32 ans, a été prise en otage samedi matin alors qu’elle se dirigeait vers le sud d’Israël en direction du festival où des dizaines de fêtards ont été tués.

Ben David Nagar voyageait dans une voiture avec deux amis lorsqu’elle a dit à son mari qu’elle faisait demi-tour après avoir entendu des sirènes. La dernière chose qu’il a entendue d’elle, c’est qu’elle craignait que faire demi-tour ait été une « erreur » et que des hommes armés soient sur la route.

Céline Ben David Nagar, 32 ans, est toujours portée disparue. Avec l’aimable autorisation d’Ido Nagar

Nagar a été celui qui a trouvé la voiture de sa femme avec des impacts de balles visibles sur le côté conducteur du véhicule, ses vitres brisées et du sang à l’extérieur de la voiture.

Vendredi dernier, Nagar a déclaré qu’il assistait à des funérailles pour enterrer l’un des deux amis avec lesquels elle voyageait après avoir été retrouvés morts. « L’autre ami est toujours porté disparu », a-t-il déclaré. « J’essaie de rester optimiste… et pense qu’elle est peut-être en vie », a déclaré Nagar à propos de sa femme, avec qui il a récemment accueilli un bébé, Ellie.

« Si je commence à penser à tout cela, à ce qui peut lui arriver là-bas, au négatif qui peut arriver, ça me déchire », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas quoi te dire. J’espère juste qu’elle reviendra. »