Une semaine météorologique mouvementée aux États-Unis avec une vague de chaleur, une tempête tropicale, un glissement de terrain, des crues soudaines et de la neige

FALCON HEIGHTS, Minnesota — Ce fut une semaine météorologique mouvementée dans de nombreuses régions des États-Unis, avec des vagues de chaleur, des tempêtes de neige et des crues soudaines.

Voici un aperçu de certains événements météorologiques :

Des millions de personnes dans le Midwest subissent une chaleur et une humidité dangereuses.

Un médecin urgentiste traitant des visiteurs de la foire de l’État du Minnesota pour des maladies liées à la chaleur a vu les pompiers couper des anneaux sur les doigts gonflés de deux personnes lundi, par un temps chaud qui, combiné à l’humidité, faisait ressentir une température bien supérieure à 100 degrés Fahrenheit (37,7 degrés Celsius).

Des températures de fin d’été en hausse La situation a également incité certaines écoles du Midwest à interrompre les cours plus tôt ou à annuler les entraînements sportifs. Le National Weather Service a émis des avertissements ou des avis de chaleur dans le Minnesota, l’Iowa, le Dakota du Sud, l’Illinois, le Kansas, le Missouri, le Nebraska, le Wisconsin et l’Oklahoma. Plusieurs villes, dont Chicago, ont ouvert des centres de refroidissement.

Les prévisionnistes ont déclaré que mardi, il fera également très chaud dans certaines régions du Midwest avant que la vague de chaleur ne se déplace vers le sud et l’est.

Un tempête inhabituellement froide sur les sommets des montagnes le long de la côte ouest à la fin de la semaine dernière a apporté une soupçon d’hiver En août, le système est sorti du golfe d’Alaska, est descendu dans le nord-ouest du Pacifique et est entré en Californie. Le mont Rainier, au sud-est de Seattle, a été recouvert d’une fine couche de poussière à haute altitude, tout comme la station de Mt Bachelor, dans le centre de l’Oregon.

Le mont Shasta, un volcan de la chaîne des Cascades qui culmine à 4 317 mètres au-dessus de l’extrême nord de la Californie, s’est recouvert d’un manteau blanc après le passage des nuages ​​d’orage. Le lac Helen, situé à 3 170 mètres d’altitude, a reçu environ 15 centimètres de neige, et les quantités étaient plus importantes à des altitudes plus élevées, selon la station forestière de Shasta du service forestier américain.

Trois cyclones tropicaux Des tempêtes ont tourbillonné lundi au-dessus de l’océan Pacifique, notamment la tempête tropicale Hone, qui a apporté de fortes pluies à Hawaï, l’ouragan Gilma, qui gagnait en force, et la tempête tropicale Hector qui se dirigeait vers l’ouest, loin de la côte de la pointe sud de la Basse-Californie.

Les impacts les plus importants de Tempête tropicale Hone (prononcer hoe-NEH) ont été des précipitations et des crues soudaines qui ont entraîné des fermetures de routes, des chutes de lignes électriques et des dommages aux arbres dans certaines zones de la Grande Île, a déclaré William Ahue, prévisionniste au Centre des ouragans du Pacifique central à Honolulu. Aucun blessé ni dégât majeur n’a été signalé, ont indiqué les autorités.

Un glissement de terrain qui a creusé un chemin sur une colline escarpée et couverte de forêts a détruit plusieurs maisons à Ketchikan, en Alaska, la dernière catastrophe de ce type à avoir frappé cette région montagneuse. Le glissement de terrain de dimanche a tué une personne et en a blessé trois autres et a entraîné l’évacuation obligatoire des maisons voisines de la ville, une escale populaire des navires de croisière le long du célèbre Inside Passage dans le sud-est de l’Alaska.

La zone de glissement de terrain est restée instable lundi et les autorités ont déclaré que des géologues locaux et de l’État arrivaient pour évaluer la zone en vue d’éventuels glissements secondaires. En novembre dernier, six personnes, dont une famille de cinq personnes, ont été tuées lorsqu’un glissement de terrain a détruit deux maisons à Wrangell, au nord de Ketchikan.

Le corps d’une femme de l’Arizona qui a disparu dans le parc national du Grand Canyon après une crue subite Le corps de Chenoa Nickerson, 33 ans, a été retrouvé dimanche par un groupe qui descendait le fleuve Colorado en rafting à travers le Grand Canyon, ont indiqué les gardes du parc dans un communiqué.

Nickerson faisait une randonnée le long du ruisseau Havasu, à environ 800 mètres de l’endroit où il rejoint le fleuve Colorado, lorsque la crue soudaine a eu lieu. Le mari de Nickerson faisait partie des plus de 100 personnes évacuées en toute sécurité.

L’inondation a piégé plusieurs randonneurs dans la zone située au-dessus et en dessous de Beaver Falls, l’une d’une série de chutes d’eau généralement bleu-vert qui attirent des touristes du monde entier dans la réserve de la tribu Havasupai. La zone est sujette aux inondations qui transforment son cascades emblématiques brun chocolat.