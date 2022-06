Une semaine laide pour les actions laisse le S&P 500 avec sa plus grosse perte depuis mars 2020.

Dépenser de l’argent peut être agréable. Mais le perdre ? Si vous voyez disparaître de gros morceaux d’économies durement gagnées, perdre de l’argent peut être une pure misère.

C’est pourquoi les gros titres annonçant l’arrivée d’un marché baissier sont si inquiétants. À proprement parler, un marché baissier est simplement le jargon de Wall Street pour une baisse du marché boursier d’au moins 20 %. Mais ce n’est pas qu’une question de chiffres. Le sens technique du terme ne traduit pas l’expérience humaine complète.

Vraiment, le fait que nous soyons dans un marché baissier signifie que beaucoup de gens ont déjà perdu une tonne d’argent. Jusqu’à ce que l’élan change, comme il finira par le faire, beaucoup plus de richesses seront perdues. La panique ne fait qu’empirer les choses. Pour ceux qui subissent des pertes énormes pour la première fois, un marché baissier peut être la rupture de rêves, une période de souffrance et de chagrin.

Cependant, des problèmes bien plus importants pourraient survenir pour les millions de personnes qui n’ont jamais été en mesure de mettre de côté suffisamment d’argent pour le perdre en bourse. Une récession pourrait bien être en route. Les États-Unis ont été en récession 14% du temps depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les données fournies par le National Bureau of Economic Research, l’entité quasi-officielle qui déclare quand les récessions commencent et s’arrêtent aux États-Unis.

Avec la Réserve fédérale qui a relevé mercredi le taux directeur des fonds fédéraux de 0,75 point de pourcentage et prévu de nouvelles augmentations pour lutter contre l’inflation galopante, nous pourrions certainement nous diriger vers une autre récession. La Fed réduit également les obligations et autres titres qu’elle a amassés sur son bilan de 9 000 milliards de dollars pour soutenir l’économie. Dans un revirement de politique, il est désormais engagé dans un « resserrement quantitatif », ce qui contribuera à un ralentissement économique.

Comme les marchés baissiers, les récessions ont une définition sèche et technique. Une récession est « une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois », selon le bureau de recherche économique.

Mais, fondamentalement, une récession revient à ceci pour des millions de personnes, dont beaucoup sont totalement indifférentes aux aléas des marchés boursiers et obligataires : les travailleurs acharnés perdront leur emploi, des millions de familles seront à court d’argent et d’innombrables personnes souffriront des revers pour leur santé physique et mentale.

C’est un truc sinistre. Si je pouvais concevoir un monde qui élimine la misère des marchés baissiers et des récessions, bien sûr, je le ferais.

Mais n’attendez pas que cela se produise. Le mieux que nous puissions faire maintenant est de reconnaître que les marchés baissiers et leurs cousins ​​beaucoup plus troublants, les récessions, sont ne pas des événements rares ou véritablement inattendus, même si le calme relatif de la dernière décennie peut nous faire croire qu’il en est ainsi.

Malgré tous les efforts des décideurs politiques, l’histoire montre que les marchés baissiers et les récessions sont à peu près aussi courants que les violentes tempêtes à New York. Apprenez à vivre avec eux, tout comme vous le faites avec le mauvais temps.

Étapes pratiques

Les actions ne montent pas toujours. Le risque est toujours présent.

Cela peut sembler une idée banale, mais elle n’est jamais entièrement comprise jusqu’à ce que les baisses du marché fassent mal, pour être ignorée ou oubliée lors du prochain boom.

Essayez de ne prendre que le risque que vous pouvez tolérer. Il y a longtemps, j’ai cessé d’investir dans des actions et des obligations individuelles, éliminant ainsi le risque de posséder le mauvais titre au mauvais moment. Au lieu de cela, je privilégie les fonds indiciels diversifiés à faible coût qui me permettent de détenir une part de l’ensemble du marché mondial des actions et des obligations. Et j’ai réduit mon exposition aux actions à mesure que j’ai vieilli et augmenté mes avoirs en obligations. Les obligations n’ont pas bien performé ces derniers temps, mais les bons du Trésor et les obligations d’entreprises de haute qualité sont toujours beaucoup plus stables que le marché boursier.

Avant d’investir, essayez de mettre de côté suffisamment d’argent pour survivre à une situation d’urgence et conservez-le en lieu sûr. Si vous avez déjà réussi à accumuler de l’argent, j’ai décrit quelques endroits raisonnables pour le conserver, surtout en cette période d’inflation sévère.

Ils comprennent des obligations I, qui sont émises par le Département du Trésor et rapportent un intérêt de 9,62 %. (Le taux est réinitialisé tous les six mois.) De plus, les fonds du marché monétaire commencent à payer des intérêts plus élevés après des mois de blocage proche de zéro. Les comptes bancaires à haut rendement, les titres du Trésor à court terme et même certaines obligations de sociétés sont également des options.

Ensuite, lorsqu’il s’agit d’investir, essayez de penser à très long terme, c’est-à-dire au moins une décennie et, de préférence, beaucoup plus longtemps que cela. Je ne mettrais pas d’argent dans le marché boursier que vous devrez probablement dépenser bientôt.

Dans le passé, après de fortes baisses, le marché boursier est toujours revenu. Sur des périodes de 10 ans, si vous aviez mis de l’argent dans l’ensemble du S&P 500, vous n’auriez perdu de l’argent que 6 % du temps. Sur des périodes de 20 ans, vous n’auriez jamais perdu d’argent.

Par-dessus tout, préparez-vous aux fluctuations des marchés. Il est clair en ce moment qu’ils ne se lèvent pas toujours. En fait, l’histoire montre que les fortes baisses font partie intégrante de l’investissement.

Pourquoi l’histoire récente est trompeuse

Les marchés haussiers sont beaucoup plus agréables que les marchés baissiers, et ils sont en très grande majorité l’expérience prédominante des personnes qui ont commencé à investir après le 9 mars 2009.

C’était le jour où le S&P 500 a touché le fond après une baisse de 57% du marché baissier. Cette terrible chute s’est produite lors de la crise financière qui a débuté en 2007. Ce qui a renversé le marché, c’est la Réserve fédérale, qui a réduit les taux d’intérêt à près de zéro, acheté des milliards de dollars d’obligations et lancé un marché haussier des actions qui a duré près de 11 ans. .

Cette période glorieuse pour le S&P 500 s’est terminée le 19 février 2020, vers le début de la pandémie de Covid-19. Il y a eu un bref marché baissier jusqu’à ce que la Fed intervienne à nouveau, et le 23 mars, à peine un mois plus tard, un autre marché haussier a commencé, qui a duré près de deux ans.

Si c’est tout ce que vous savez, le marché baissier de cette année peut sembler une aberration rare, un ralentissement aléatoire dans un monde où les gains du marché sont la norme.

Mais je pense que ce serait une grave erreur de lecture de l’histoire. Les données fournies par Howard Silverblatt, analyste principal des indices pour S&P Dow Jones Indices, offrent une perspective plus large.

Depuis 1929, le marché boursier américain a été dans un marché baissier près de 24 % du temps. Notez que dans cette comptabilité faisant autorité, un marché baissier commence le premier jour des baisses qui deviennent des courants descendants de 20 %. Selon les indices S&P, le S&P 500 est dans un marché baissier depuis le 3 janvier, lorsque la baisse a commencé.

Vous pouvez ergoter avec cette définition d’un marché baissier, mais le point principal est irréfutable : les baisses importantes du marché ont toujours fait partie intégrante de l’investissement, et si vous voulez investir votre argent dans des actions, vous devez être prêt pour cela.

Les récessions arrivent souvent

Nous sommes dans un marché baissier. Nous sommes peut-être en récession en ce moment, mais le bureau de recherche économique n’essaie même pas de faire des appels à la récession en temps réel.

Dans le passé, il a déclaré le début et la fin des récessions quelque part « entre quatre et 21 mois » après que ces événements se soient produits. Comme l’explique le bureau : « Il n’y a pas de règle de temps fixe. Nous attendons suffisamment longtemps pour que l’existence d’un pic ou d’un creux ne soit pas mise en doute, et jusqu’à ce que nous puissions attribuer une date précise de pic ou de creux.

Les économistes sont excellents dans de nombreux domaines, mais prédire les récessions n’en fait pas partie. « Les récessions sont très difficiles à prévoir », a déclaré Ellen Gaske, économiste en chef chez PGIM Fixed Income, dans une interview mardi. « Même si vous en obtenez un bon, il y a de fortes chances que vous n’obteniez pas le suivant. »

Mais nous avons des lectures précises sur les dates des récessions passées remontant jusqu’en 1854. En utilisant les données du site Web du bureau, j’ai fait quelques calculs, avec l’aide de Salil Mehta, un statisticien. J’ai découvert que depuis 1854, les États-Unis étaient en récession 29 % du temps. De 1945 à 2020, il n’était en récession que 14% du temps.

Mais considérez cette découverte, dérivée des données et produite par M. Mehta : n’importe quel jour de l’après-guerre, la probabilité que les États-Unis soient en récession ou le soit dans les deux ans était de 46 %.

Qu’est-ce que cela nous dit sur les chances que les États-Unis tombent assez rapidement dans une récession ? Pas grand-chose, sauf que les chances sont toujours raisonnablement élevé, et il est sage de se préparer.

Cela dit, ma propre évaluation faillible est que ce serait une bonne surprise si nous ne le faites pas avoir une récession. Des taux d’intérêt en forte hausse, des prix de l’énergie en lévitation et des cours boursiers en forte baisse ont souvent été associés à des récessions.

Mais même si aucun de ces facteurs ne s’avère important, il est toujours pertinent que les récessions se produisent avec une fréquence consternante. La Réserve fédérale a tenté de lisser le cycle économique, mais la « grande modération », terme popularisé en 2004 par Ben S. Bernanke, l’ancien président de la Fed, brille par son absence.

Les turbulences sont une récurrence constante sur les marchés et l’économie. C’est facile à voir lorsque les perturbations financières et économiques sont monnaie courante mais seront sans aucun doute oubliées à nouveau. C’est comme ça.

De même, ces temps difficiles ne dureront pas. Savoir que cela ne vous aidera peut-être pas beaucoup si vous souffrez déjà.

Mais si l’avenir ressemble un peu au passé, il est fort probable que l’économie croîtra à long terme et que les marchés financiers produiront de beaux rendements pour les investisseurs patients et diversifiés. Comprendre que les ralentissements, même les plus graves, font inévitablement partie de la vie peut même vous aider à éviter certaines douleurs plus tard.