Une semaine fractionnée sépare les couples – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

Après la deuxième cérémonie des roses le Baccalauréat au paradisil restait sept couples solides : Shanae Ankney et Logan Palmier, Victoria Fuller et Johnny DePhillipo, Brandon Jones et Serein Russell, Jill Chin et Jacob Rapini, Dentelle Morris et Rodney Mathews, Andrew Spencer et Bretagne Galvin et Aaron Clancy et Geneviève Parisi. Cependant, ils ont tous été jetés pour une boucle lorsque l’hôte Jesse Palmer introduit une nouvelle tournure. Alors que le nouveau couple Michel Allio et Danielle Malby étaient à leur rendez-vous, les sept autres couples ont découvert qu’ils étaient séparés.

Toutes les filles ont été informées qu’elles seraient envoyées dans un nouvel endroit pour voir si leurs relations pouvaient survivre à une séparation. Avant leur départ, cependant, cinq autres femmes ont été amenées sur la plage pour passer du temps avec les gars. Les nouveaux arrivants étaient : Jessenia Cruz, Eliza Ischei, Florence Moerenhout, Kate Gallivan et Sarah Hamrick. Inutile de dire que les sept femmes d’origine s’inquiétaient du sort de leurs relations.

“Je regarde ces cinq belles dames avec des cheveux fraîchement soufflés et je ressemble à un chien mouillé”, a déclaré Victoria. “Aujourd’hui, Johnny m’a demandé pourquoi j’avais l’air différent et j’ai dit que c’était parce que je ne portais pas de maquillage… alors ce n’était pas le bon jour pour faire ça, c’est sûr !” Pendant ce temps, Lace s’est plainte: «Je pense que c’est tellement foutu. Beaucoup d’entre nous sont dans le même bateau, mais pour ma part, j’essaie juste de trouver l’amour et j’ai trouvé l’un des meilleurs gars possibles et ça m’a juste été dépouillé.

Alors que certains couples étaient vraiment solides, quelques-uns étaient plus récents, comme Jacob/Jill, Lace/Rodney et Brittany/Andrew. Jill était particulièrement bouleversée parce qu’elle venait d’avoir un incroyable tête-à-tête avec Jacob et avait maintenant l’impression que tout lui était enlevé. Elle était en larmes et menaçait de quitter la plage à la fin de l’épisode. Pendant ce temps, Jacob n’a pas perdu de temps pour commencer à parler aux autres femmes. “De toute évidence, j’ai une excellente relation avec Jill et je ne veux pas gâcher ça”, a-t-il déclaré. “Mais d’ici la fin de cette semaine, nous saurons certainement à quel point la relation entre Jill et moi est forte.”

Pendant que les dames emballaient leurs affaires, Rodney et Eliza ont commencé à bavarder sur la plage. “J’avais une très courte liste de personnes avec qui j’avais hâte de me connecter”, a admis Rodney. “Et Eliza était définitivement en tête de cette liste.” Le sentiment était réciproque, comme Eliza a ajouté: «Je suis entrée et j’ai commencé à sourire tout de suite parce que Rodney était là. Il a juste l’air d’être un gars vraiment, vraiment sympa. J’ai l’impression que nous pourrions aussi avoir beaucoup en commun, alors je suis ravi de voir où cela pourrait éventuellement aller. J’ai définitivement le béguin.

Pendant ce temps, les choses entre Shanae et Logan semblaient assez solides quand elle lui a donné sa rose James Bonsall, mais Logan n’a pas oublié le fait qu’elle l’avait jonglé avec un autre homme quelques jours auparavant. “Je pense que Shanae sait qu’elle m’a fait beaucoup souffrir cette semaine”, a-t-il admis. « Elle attend peut-être une partie de ses propres médicaments. Une partie de moi sait que je tiens vraiment à Shanae et que se venger ne signifie pas toujours faire ce qu’il faut. La question est : quelle est la bonne chose à faire… et que vais-je faire ? »

Nous devrons attendre et voir comment cela se passe comme Baccalauréat au paradis se poursuit le 18 octobre à 20h00 sur ABC.