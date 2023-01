Une semaine de travail de 4 jours pourrait arriver dans le Maryland

Une semaine de travail de quatre jours pourrait arriver dans le Maryland.

UN nouveau projet de loi présenté par les législateurs du Maryland ce mois-ci incite les employeurs publics et privés à expérimenter une semaine de travail raccourcie sans réduire les salaires et les avantages sociaux.

Dans le cadre du programme, les entreprises qui déplacent au moins 30 employés d’une semaine de 40 heures à 32 pourraient obtenir un crédit d’impôt de l’État. Le projet de loi encourage également les agences gouvernementales étatiques et municipales à mettre en œuvre une semaine de travail plus courte et à rendre compte de leurs résultats.

Les employeurs peuvent participer à l’expérience parrainée par l’État jusqu’à deux ans, et l’ensemble du programme sera progressivement supprimé en 2028. Il fournit jusqu’à 750 000 $ en crédits d’impôt par an et sera supervisé par le ministère du Travail du Maryland.

“Les gens veulent plus de temps libre à passer avec leur famille”, a déclaré à CNBC Make It Del. Vaughn Stewart, représentant du 19e district du Maryland et parrain du projet de loi.

Il s’est inspiré des résultats de centaines de travailleurs américains qui ont participé à une expérience mondiale de la semaine de travail de quatre jours en 2022, dirigée par l’organisation à but non lucratif 4 Day Week Global.

Après un essai de six mois, les travailleurs ont déclaré que leurs performances s’étaient améliorées et que leur niveau d’épuisement avait diminué. Les entreprises ont signalé une augmentation de 8 % de leurs revenus tout au long de la période d’essai, et chacune a déclaré qu’elle prévoyait de continuer avec une semaine de travail raccourcie à l’avenir.

“Nous pourrions être au bord d’une situation gagnant-gagnant, où nous pouvons donner aux travailleurs plus de temps libre tout en ne faisant pas de mal aux entreprises, mais peut-être même en augmentant la productivité”, a déclaré Stewart.

Les audiences sur le projet de loi devraient avoir lieu le mois prochain. S’il est promulgué, le programme entrera en vigueur le 1er juillet.