Unilever Nouvelle-Zélande a déclaré qu’elle commencerait une expérience d’un an pour permettre à ses 81 employés de gagner l’intégralité de leur salaire tout en travaillant un jour de moins par semaine, une initiative qui, selon l’entreprise, pourrait en fait augmenter la productivité et améliorer l’équilibre travail-vie personnelle des employés.

La société, qui importe et distribue du thé Lipton, du savon Dove, de la vaseline et de la crème glacée Ben & Jerry’s, est la dernière à expérimenter la semaine de travail de quatre jours longuement discutée. Certains experts en affaires et en productivité affirment que le concept pourrait enfin prendre un aspect sérieux au milieu d’une pandémie qui a modifié la façon dont des milliards de personnes vivent et travaillent dans le monde.