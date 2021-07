Une semaine de travail de 4 jours est la norme en Islande. Les États-Unis pourraient-ils suivre ?

De larges vues sur le paysage des bâtiments, des voitures, des personnes, des maisons, des appartements, des montagnes, des rues, de l’eau et des entreprises sont vues à Reykjavik, en Islande, le 18 décembre 2018. Patrick Gorski | NurPhoto | Getty Images

La pandémie de coronavirus a transformé notre façon de travailler presque du jour au lendemain, notamment dans le fait que pour des millions d’Américains, les cabines et les trajets quotidiens ont disparu de leur mode de vie. Pourtant, il y a un autre changement, tout aussi important, qui pourrait se produire pour fonctionner – combien nous en faisons – et un développement à l’étranger pourrait montrer la voie. Environ 85 % des travailleurs islandais travaillent actuellement ou sont en passe de travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq. Et même s’ils passent moins de temps à leur travail, leur salaire n’a pas baissé, selon une nouvelle étude d’Autonomy, un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni et axé sur l’avenir du travail. Ce qui a changé, c’est la productivité et le bien-être des travailleurs. Ils ont en fait augmenté. À ce stade, les essais d’une semaine de quatre jours en Islande ont été qualifiés de « succès écrasant », selon les chercheurs. Plus de Personal Finance :

C’est le meilleur été pour les emplois pour adolescents depuis 1953 Une semaine de travail plus courte a été testée en Suède, et des projets pilotes similaires sont en cours en Espagne et au Japon. Certaines entreprises aux États-Unis l’essaient également. À quoi ressembleraient nos vies avec moins de travail ? Et dans quelle mesure une semaine de travail de quatre jours est-elle faisable aux États-Unis ? CNBC s’est entretenu avec Jack Kellam, chercheur chez Autonomy, à propos de ces questions et plus encore. L’interview a été éditée et condensée pour plus de clarté. Annie Nova : Pourquoi pensez-vous que la semaine de travail de cinq jours est la norme depuis si longtemps ? Jack Kellam : Historiquement, la semaine de cinq jours était une réussite pour les travailleurs, qui pouvaient réclamer un week-end complet de repos loin du travail. Et c’est enduré parce que c’est devenu un produit naturalisé dans notre société. Nous supposons qu’il y a une division entre les jours de semaine et le week-end. AN : Qu’est-ce qui se cache derrière la volonté de réduire le nombre de jours de travail à quatre ? JK : Dans de nombreuses économies contemporaines, on a de plus en plus le sentiment que les gens sont surchargés de travail. Au Royaume-Uni, par exemple, nous savons que 25 % de toutes les absences sur le lieu de travail ou les jours de maladie peuvent être attribués au stress généré par le travail. Et la pandémie de Covid a introduit un changement soudain dans nos pratiques de travail, car les gens sont passés du bureau au travail à distance. Cela a amené les gens à remettre en question leurs priorités quant à ce qu’ils aimeraient faire de leur vie. Il a également montré que des changements assez spectaculaires peuvent se produire dans le monde du travail relativement rapidement. Une semaine de quatre jours est une possibilité plus réelle.

AN : Quels sont certains des plus grands défis liés au passage à une semaine de travail de quatre jours ? JK : Les entreprises et les organisations sont potentiellement réticentes à introduire ce qu’elles considèrent comme un changement radical. Au-delà de cela, je pense que certains des plus grands défis sont de trouver des détails sur la façon de poursuivre une semaine de travail de quatre jours dans certaines parties de l’économie, comme les soins infirmiers et l’enseignement. C’est certainement réalisable, mais c’est quelque chose qui demandera un peu de soin et de planification. AN : Comment la rémunération des travailleurs islandais a-t-elle été affectée par leur semaine plus courte ? JK : Les salaires n’ont pas été abaissés parce qu’il était reconnu qu’avec une amélioration du bien-être, de l’équilibre travail-vie personnelle et de la productivité, les travailleurs feraient effectivement la même quantité de travail en moins d’heures. AN : L’Islande abrite environ 350 000 personnes, mais la population américaine dépasse les 330 millions. Il semble que cette énorme différence rendrait la tâche très différente de mettre en œuvre une semaine de travail de quatre jours ici. JK : Bien entendu, passer à une échelle différente présente des défis importants pour la mise en œuvre. Nous ne devrions jamais penser qu’il y a une application directe d’un paramètre à un autre. Néanmoins, même si l’Islande est une économie nationale relativement petite, 86% de la population a fait le changement. Cela dit quelque chose d’important : cela peut être une entreprise nationale. Au-delà de cela, les causes sous-jacentes et les symptômes que l’Islande essayait de traiter – le surmenage et la faible productivité – sont tout aussi valables aux États-Unis, sinon plus.

AN : Quels sont les avantages sociétaux de donner plus de loisirs aux gens ? JK : Il y a tellement de façons différentes d’aborder cette question. Pour zoomer sur l’un d’entre eux, l’augmentation du temps d’absence du travail peut avoir de réels impacts sur l’égalité des sexes. Dans l’étude islandaise, les hommes étaient plus susceptibles d’assumer les tâches domestiques et de ne pas les laisser à leurs partenaires. Elle permet également de plus grandes formes d’expérience collective. Par exemple, passer beaucoup de temps au travail peut amener les gens à être isolés de leurs amis et de leur famille. En Islande, les gens ont réalisé à quel point ils appréciaient le temps supplémentaire dont ils disposaient pour aller chercher leurs enfants à l’école, pour les voir le soir avant de se coucher. AN : Je me demande aussi ce que les gens feraient de leurs aspirations en dehors de leur travail. JK : Les gens sont capables de ramasser des choses qu’ils ne savaient même pas qu’ils voulaient faire. Le temps leur ouvre l’espace pour former de nouveaux intérêts et passe-temps.