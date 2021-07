Une semaine avant les Jeux olympiques, les cas de Covid-19 atteignent un sommet de 6 mois à Tokyo

Les nouveaux cas de coronavirus ont atteint 1 308 à Tokyo jeudi, un sommet en six mois, alors que les craintes augmentent d’une éventuelle augmentation spectaculaire qui pourrait inonder les hôpitaux pendant les Jeux olympiques qui commencent dans huit jours. Tokyo est sous un quatrième état d’urgence, qui a commencé lundi et oblige les restaurants et les bars à fermer tôt et à ne pas servir d’alcool pendant les Jeux olympiques, qui commencent le 23 juillet. Le décompte de jeudi est le plus élevé depuis 1 485 ont été enregistrés le 21 janvier, lorsque le Japon a été sous un état d’urgence antérieur, et est également un bond par rapport aux 1 149 de mercredi.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a noté que la plus forte augmentation des cas graves et des hospitalisations concernait les personnes dans la cinquantaine et moins qui ne sont en grande partie pas vaccinées.

Elle s’est dite préoccupée par l’impact sur le système médical alors que les infections sont propulsées par la souche delta plus contagieuse du virus.

« Nous devons rester en alerte », a déclaré Koike, exhortant les gens à minimiser les sorties et à s’en tenir aux mesures anti-infectieuses de base pour surmonter cette situation très difficile. »

Les nouveaux cas quotidiens n’ont cessé d’augmenter depuis la mi-juin et les experts disent qu’ils pourraient en atteindre plusieurs milliers pendant les matchs.

La lenteur du déploiement de la vaccination au Japon s’est considérablement améliorée depuis mai alors que le gouvernement s’efforce désespérément d’améliorer le taux de vaccination avant les Jeux olympiques, mais ralentit à nouveau en raison de la pénurie de vaccins importés. Les dernières données du gouvernement montrent que seulement 19,7% de la population a été complètement vaccinée.

En raison de l’état d’urgence à Tokyo et de la crainte d’une accélération des infections pendant les matchs, les organisateurs ont décidé la semaine dernière d’interdire les fans pour la plupart des événements, à l’exception d’un nombre limité dans les lieux périphériques.

Dans l’ensemble, le Japon a enregistré environ 828 000 cas confirmés et 15 000 décès.

Le Dr Masataka Inokuchi, conseiller médical d’un panel du gouvernement métropolitain de Tokyo, a déclaré jeudi qu’il craignait que les jeunes puissent célébrer et faire la fête à cause des Jeux olympiques, accélérant davantage les infections.

