Une semaine après les inondations meurtrières en Libye, les efforts d’aide s’accélèrent | Actualités sur les inondations

Une semaine après qu’une crue éclair de l’ampleur d’un tsunami a dévasté la ville côtière libyenne de Derna, entraînant des milliers de morts, les efforts d’aide internationale se sont accélérés tandis que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient.

Les habitants traumatisés, dont 30 000 sont désormais sans abri rien qu’à Derna, ont cruellement besoin d’eau potable, de nourriture, d’abris et de produits de première nécessité dans un contexte de risque croissant de choléra, de diarrhée, de déshydratation et de malnutrition, ont prévenu les agences des Nations Unies.

« Merci à Dieu de nous avoir donné de la patience. Je suis assis ici, essayant de nettoyer et de vérifier qui manque. J’essaie de comprendre la situation. Je ne suis pas parti », a déclaré à Al Jazeera Hamad Awad, un habitant de Derna.

« Dans cette ville, chaque famille a été touchée », a déclaré un habitant, Mohammad al-Dawali, à l’agence de presse AFP.

Le ministre de la Santé de l’administration orientale, Othman Abdeljalil, a déclaré que 3 252 personnes avaient été confirmées mortes à Derna.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU a déclaré qu’environ 11 300 personnes étaient mortes.

Le Croissant-Rouge libyen, cité par OCHA pour ses données, s’est distancié du rapport.

Les responsables libyens et les organisations humanitaires ont averti que le bilan final pourrait être bien plus lourd, avec des milliers de personnes toujours portées disparues.

Ces inondations massives sont survenues alors que la Libye était frappée le 10 septembre par la tempête Daniel, violente comme un ouragan, qui avait auparavant provoqué des inondations meurtrières en Grèce, en Turquie et en Bulgarie.

La montée rapide des eaux a fait sauter deux barrages fluviaux en amont à Derna, envoyant un raz-de-marée nocturne s’écraser sur le centre de la ville de 100 000 habitants, balayant des pâtés de maisons entiers dans la Méditerranée.

Selon Badr Al-Din Al-Toumi, chef du service d’urgence et d’intervention rapide du gouvernement, « l’équipe chargée par le gouvernement d’inventorier les dégâts a déclaré que le nombre total de bâtiments dans la ville est d’environ 6 142 bâtiments, dont le nombre total des bâtiments endommagés est de 1 500 bâtiments.

« Sur les 1 500 bâtiments, 891 bâtiments ont été complètement détruits, 211 bâtiments ont été partiellement détruits et environ 398 bâtiments ont été submergés par la boue. »

Plans d’évacuation, aide

Alors que les autorités locales s’efforçaient de mettre en œuvre un plan d’évacuation complet ou partiel de la ville, la présence de deux gouvernements rivaux a rendu les efforts de secours chaotiques et difficile d’obtenir des informations précises.

Les routes endommagées ont rendu difficile l’entrée de l’aide dans la ville et les efforts ont été encore plus entravés par la division politique de la Libye, qui a plongé dans des années de guerre et de chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 ait conduit au renversement et à l’assassinat du dirigeant de longue date, Mouammar. Kadhafi.

Ce pays d’Afrique du Nord riche en pétrole reste divisé entre deux gouvernements rivaux : un gouvernement soutenu par l’ONU dans la capitale Tripoli et un autre basé dans l’est du pays, frappé par la catastrophe.

Le chef de l’Organisation internationale pour les migrations en Libye, Tauhid Pacha, a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que l’objectif était désormais d’amener toutes les autorités à « travailler ensemble, en coordination ».

L’ONU a lancé un appel d’aide de plus de 71 millions de dollars. L’aide envoyée à la Libye comprend de l’eau, de la nourriture, des tentes, des couvertures, des kits d’hygiène, des médicaments et du matériel chirurgical d’urgence, ainsi que de la machinerie lourde pour aider à éliminer les débris, et davantage de sacs mortuaires.

Des équipes d’intervention d’urgence et de l’aide ont été déployées depuis la France, l’Iran, la Russie, l’Arabie saoudite, la Tunisie, la Turquie et les Émirats arabes unis, et d’autres sont en route depuis d’autres pays, mais les responsables internationaux estiment qu’une aide bien plus importante est nécessaire. Un hôpital de campagne français était en préparation, selon des images diffusées par la télévision libyenne Al Masar.

« Les gens sont venus de partout avec de l’aide, ce qui nous a facilité la tâche et nous avons senti que nous n’étions pas seuls », a déclaré Hassan Awad, un habitant de Derna, tandis que des agents de la protection civile algériens fouillaient les décombres des immeubles à plusieurs étages de la ville à la recherche de survivants.

Awad a montré du doigt un poteau rouillé entre deux bâtiments et a déclaré que s’y accrocher était la façon dont sa famille avait survécu à l’inondation qui a ravagé leur maison, recouvrant tout de boue.

Nous avons trouvé des cadavres, des voisins, des amis et des proches », a-t-il déclaré. Sur le front de mer, une excavatrice a déplacé des meubles et des voitures brisés pour tenter de retrouver des victimes en dessous. Une autre excavatrice a déblayé les décombres des bâtiments pendant que les secouristes faisaient une pause et s’agenouillaient à proximité pour prier.

À al Badya, une colonie côtière à l’ouest de Derna, l’hôpital soignait les victimes de Derna ainsi que les siennes. Les médecins ont construit des barrages de fortune dans la rue lorsque les inondations ont frappé pour tenter de retenir l’eau, mais celle-ci est montée à l’intérieur du bâtiment.

« Cela a affecté les machines et les infrastructures du niveau inférieur de l’hôpital », a déclaré le directeur de l’hôpital, Abdel Rahim Mazek.

Ailleurs dans la ville, des bénévoles ont distribué des vêtements et de la nourriture.

« Les gens ont quitté leur maison sans rien, ils n’avaient même pas leurs sous-vêtements », a déclaré l’un des superviseurs de l’initiative, Mohammad Shaheen.

Le bénévole Abdulnabi a déclaré que l’équipe venait d’Ajaylat, à environ 1 200 km de là, dans l’ouest de la Libye.

« Les gens se rassemblent pour aider les personnes touchées », a-t-il déclaré.

Les experts de l’ONU ont imputé le nombre élevé de morts à des facteurs climatiques tels que la région méditerranéenne étouffante sous un été inhabituellement chaud et à l’héritage de la guerre en Libye, qui a épuisé ses infrastructures, ses systèmes d’alerte précoce et ses réponses d’urgence.

Des questions se posent quant à savoir si la catastrophe aurait pu être évitée, puisque des fissures dans les barrages ont été signalées pour la première fois en 1998.