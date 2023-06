Une semaine après l’effondrement d’un immeuble dans l’Iowa, un condo du Minnesota évacué en raison de problèmes de stabilité

ROCHESTER, Minnesota (AP) – Moins d’une semaine après l’effondrement partiel d’un immeuble d’appartements dans l’Iowa, plus de 140 personnes ont été évacuées d’un condominium dans le Minnesota après qu’un ingénieur en structure a exprimé des inquiétudes quant à sa stabilité.

Des responsables de Rochester, dans le Minnesota, ont ordonné aux résidents de l’immeuble de 15 étages et 94 unités Rochester Towers Condominium d’évacuer vendredi après-midi, a annoncé la police.

Les résidents ont été invités à trouver un logement temporaire ailleurs pendant que des travaux d’étaiement à court terme sont effectués sur la structure du bâtiment, a rapporté le Minneapolis Star Tribune.

Ils ne seront pas autorisés à rentrer dans le bâtiment avant lundi au plus tôt, a déclaré la porte-parole de la ville, Jenna Bowman.

À Davenport samedi, des travailleurs enlevaient des morceaux de l’immeuble effondré pour contrôler les risques de chute et soutenir les efforts de récupération, a indiqué la ville sur son site Internet.

L’immeuble de six étages de Davenport s’est partiellement effondré le 28 mai. Les équipes de secours ont d’abord retiré sept personnes de l’immeuble et en ont escorté 12 autres. Plus tard, ils ont sauvé deux autres personnes.

Trois hommes sont toujours portés disparus et les responsables ont déclaré qu’il y avait une « forte probabilité » qu’ils se trouvaient chez eux lorsque le bâtiment s’est partiellement effondré et que leurs appartements se trouvaient dans la zone d’effondrement.

La recherche de survivants s’est terminée jeudi et des travaux ont commencé pour consolider le bâtiment pour les efforts de récupération.

Les travaux visant à abattre le bâtiment sont survenus au milieu de questions sur les raisons pour lesquelles les résidents n’avaient pas été avertis du danger potentiel, même après qu’un rapport d’ingénieur en structure publié quelques jours avant l’effondrement ait indiqué qu’un mur du bâtiment centenaire risquait de s’effondrer de manière imminente.

The Associated Press