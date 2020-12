HOUSTON: Cristie Kerr s’attendait à la douleur. Elle était déterminée à jouer jeudi à l’US Women’s Open six jours seulement après s’être disloquée trois côtes lorsque sa voiturette de golf a percuté un poteau dans l’obscurité.

La surprise a été quand elle a fondu en larmes après un 71 pair.

Kerr a pris bogey sur son trou d’ouverture à Cypress Creek quand elle a anticipé une douleur dans sa poitrine, a tressailli sur un coin de sable et l’a coupé en morceaux. Elle a continué avec deux birdies, deux bogeys et beaucoup de chances.

La douleur thoracique est venue de l’accident. Elle ne se souvient pas si elle a frappé le volant tôt vendredi matin la semaine dernière lors du Volunteers of America Classic à l’extérieur de Dallas. Elle a dit qu’elle et son caddie avaient été jetés du chariot. Elle se souvient de l’impact et de l’atterrissage sur sa poitrine.

Et c’est à ce moment-là que Kerr, ancienne championne de l’US Women’s Open âgée de 43 ans et 20 fois lauréate connue pour son courage et son franc-parler, a été submergée par l’émotion.

Je suis désolée, dit-elle en utilisant le creux de son coude pour essuyer ses larmes. Peut-être que je ne devrais pas en parler. Je me souviens avoir atterri sur ma poitrine et c’était horrible.

Et puis elle s’est redressée.

Mais je suis ici. Et j’ai joué. Et j’ai été dure aujourd’hui, dit-elle. Et je sens que je vais continuer à m’améliorer chaque jour. Bon sang, je vais faire ça.

Kerr n’a participé que récemment à l’US Women’s Open pour la 25e fois, le meilleur de tous les joueurs du Champions Golf Club. C’est son tournoi préféré. Et elle n’était pas sûre jusqu’à la dernière minute de pouvoir jouer.

Kerr a donné plus de détails sur l’accident, à quel point il faisait sombre au Old American Golf Club sans lumière quand elle et le caddie Matt Gelczis sont partis en voiturette.

Il y avait un chariot qui faisait le tour du coin du champ de tir et je pouvais le voir, car ce chariot avait des phares et notre chariot n’en avait pas », a-t-elle dit. J’utilisais la lampe de poche pour ouvrir la voie. Nous allions aux trois quarts de la vitesse. Nous nous assurions tous les deux d’être sur le chemin et avons dû nous déplacer juste un peu pour rater l’autre chariot venant dans notre direction. Nous avons juste frappé ce truc.

Elle a eu du mal à sortir du lit pendant quelques jours à cause de la vive douleur dans sa poitrine gauche et dans le dos. Gelczis est chez lui à Philadelphie en convalescence.

Si vous m’aviez dit lundi que je jouerais aujourd’hui, j’aurais dit que vous étiez fou, a déclaré Kerr. J’ai travaillé mes fesses. Je me lève le matin et je glace pendant deux heures, et le soir aussi. J’ai fait tout ce que je pouvais pour jouer.

Elle a parcouru le parcours Jackrabbit mardi pour chip and putt, et quand son cadet lui a suggéré d’essayer un tir de 60 verges, elle l’a frappé sur le green. En fin d’après-midi, elle pouvait frapper un fer 7 de trois quarts. Elle a joué neuf trous mercredi, ne voulant pas parce qu’elle craignait plus de douleur.

Sur une échelle de un à 10, c’est un six, a-t-elle déclaré jeudi à propos de son niveau de douleur. Lundi était un 10. Un six que je peux gérer tant que je peux garder ma mobilité. Je n’ai donc pas été surpris de jouer aujourd’hui. J’ai commencé un peu prudemment avec la frappe de balle, puis j’ai pris un peu plus de confiance et j’ai repris mes analgésiques au milieu de la manche et j’ai pu commencer à mieux la frapper dans les neuf secondes.

La déception était le putter, généralement son meilleur club dans le sac. Mais elle a joué, et pour cela elle était heureuse. Kerr a fait ses débuts à l’US Women’s Open à l’adolescence au Broadmoor en 1995, l’année où une jeune Suédoise nommée Annika Sorenstam a remporté le premier de ses 72 titres sur le LPGA Tour.

Kerr n’allait pas manquer celui-ci.

C’est notre championnat national. J’ai l’impression d’avoir eu la chance de jouer avec COVID, a-t-elle déclaré. Je veux dire, je me suis levé à 4 heures du matin pour le glaçage. S’il y a un moyen possible, je ne vais pas rater ce tournoi.

Elle a terminé la journée quatre coups derrière Amy Olson et a interrompu l’interview pour plus de thérapie.

Voyez ce qui se passe, dit-elle.