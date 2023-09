Une semaine après la fin de l’ordre d’évacuation, les écoles et l’hôpital de Yellowknife sont toujours sur la bonne voie

Cela fait une semaine que l’ordre d’évacuation de Yellowknife a été levé et que les résidents ont été autorisés à rentrer chez eux, mais les écoles et les hôpitaux travaillent toujours au retour à la normale.

Andrew Austin, enseignant de 5e année à l’école Range Lake North, a passé du temps à réorganiser sa classe, à organiser les cours et à mettre la touche finale aux décorations portant les noms de ses élèves.

Il a déclaré que commencer l’année scolaire était « vraiment bien ».

« Nous revenons en quelque sorte à la normale. »

Austin était l’une des nombreuses personnes avec lesquelles CBC News s’est entretenue lors d’un aperçu des coulisses des préparatifs de la rentrée scolaire. CBC News a également eu accès à l’hôpital territorial Stanton à Yellowknife.

Derniers préparatifs

Jordan Martin, directeur des opérations du district scolaire n° 1 de Yellowknife, a déclaré que les équipes avaient évalué les écoles et constaté qu’il n’y avait eu aucun dommage dû à la fumée de l’incendie de forêt. L’incendie, qui est désormais maîtrisé, s’est produit dans un rayon de 15 kilomètres de la ville et s’étend sur environ 176 000 hectares.

Cependant, la qualité de l’air est une priorité, car la fumée des incendies de forêt à proximité persiste au-dessus de la ville.

Martin a déclaré que la majorité des salles de classe sont équipées de filtres HEPA et que des travaux sont en cours pour changer les filtres dans le cadre de la maintenance continue.

Le directeur des opérations, Jordan Martin, installe de nouveaux filtres HEPA dans un filtre à air de l’école Range Lake North, à Yellowknife. (Julia Wong/CBC)

À l’école Range Lake North, les équipes se démènent pour terminer la pose du nouveau revêtement de sol avant l’ouverture des portes à 265 élèves jeudi. Ces travaux ont été suspendus en raison de l’évacuation. Environ 20 000 habitants de la ville ont reçu l’ordre de quitter la ville le 18 août alors que les incendies de forêt se rapprochaient.

Les travaux de revêtement de sol dans cette école, qui enseigne aux élèves de la maternelle à la 8e année, ainsi que la réparation des terrasses de l’école secondaire Sir John Franklin, devraient être terminés d’ici la semaine prochaine.

Les équipes posent un nouveau revêtement de sol à l’école Range Lake North, à Yellowknife. (Samuel Martin/CBC)

Pendant ce temps, le personnel de l’école se réunit, prépare ses salles de classe et travaille sur les plans de cours, mais il est conscient que la santé mentale sera une priorité.

« Nous n’avons jamais eu à évacuer Yellowknife auparavant. [we’re] être très conscient du fait que certaines de nos familles et certains de nos élèves vont être très stressés et vivre sans… les routines habituelles et ainsi de suite dont les enfants ont besoin », a déclaré la directrice Yasemin Heyck.

Yasemin Heyck est la directrice de l’école Range Lake North à Yellowknife. (Samuel Martin/CBC)

Aucune grande festivité n’est donc prévue pour le premier jour de retour.

« Les grands groupes peuvent être très écrasants », a déclaré Heyck. « Pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur un début vraiment calme et relaxant. Probablement [during] la deuxième semaine, nous organiserons une fête de bienvenue.

Le surintendant du district scolaire n°1 de Yellowknife, Jameel Aziz, a déclaré que 98 pour cent du personnel était de retour lundi, et il est entendu que cette année scolaire est inhabituelle.

« Je pense que nous allons devoir être sensibles aux besoins que les étudiants et les familles nous manifestent », a-t-il déclaré.

« Nous allons devoir ne pas nécessairement nous détendre, mais je pense vraiment qu’il faut s’assurer que nous comprenons que ce n’est pas une année typique. »

L’hôpital s’efforce de revenir à 100 % de sa capacité

Pendant ce temps, l’Hôpital territorial Stanton reprend lentement ses activités normales.

Des patients ont été évacués de l’hôpital territorial Stanton le mois dernier en raison d’un incendie de forêt. (Samuel Martin/CBC)

Le Dr Claudia Kraft, directrice médicale du territoire, a déclaré qu’il y avait désormais 20 lits d’hospitalisation ouverts, et 10 lits supplémentaires ont été ouverts mercredi dans une unité chirurgicale.

Elle a déclaré que l’unité de pédiatrie a été rouverte, que l’unité d’endoscopie a été mise en ligne et que la salle d’urgence est essentiellement desservie à 100 pour cent.

L’unité de soins intensifs dispose de trois lits et un quatrième lit sera bientôt rouvert, a indiqué Kraft.

Cependant, certaines opérations ne fonctionnent pas tout à fait à leur capacité habituelle. L’unité de travail et d’accouchement reste suspendue et les chirurgies électives reprendront la semaine prochaine.

« La plupart de nos services devraient être de nouveau opérationnels dans les sept à dix prochains jours », a-t-elle déclaré.

La Dre Claudia Kraft est la directrice médicale des Territoires du Nord-Ouest. (Samuel Martin/CBC)

« Avoir une activité vraiment normale prendra probablement encore environ trois semaines, peut-être un peu plus longtemps. »

C’est un équilibre délicat que de ramener les patients qui ont été transportés par avion vers des hôpitaux en Alberta et en Colombie-Britannique, selon Kraft.

« Quels sont les besoins de soins de toutes ces personnes aujourd’hui ? Quand est-il sécuritaire dans leur parcours médical de les déplacer ou d’envisager de les déplacer ? Quelles sont les meilleures ressources de transport et comment les mobiliser ? » dit-elle.

Machines d’essai

Au-delà de cela, les équipes ont travaillé pour garantir que tout l’équipement médical est sûr et prêt à l’emploi.

Kevin Taylor, responsable territorial du génie biomédical, a déclaré que les appareils de laboratoire et les équipements à rayons X avaient été emballés pour les protéger d’éventuels incendies, fumées ou dégâts des eaux pendant l’ordre d’évacuation.

Kevin Taylor, directeur territorial du génie biomédical, a déclaré que les appareils de laboratoire et les équipements à rayons X avaient été emballés pour les protéger contre d’éventuels incendies, fumées ou dégâts des eaux lors de l’incendie de forêt. (Samuel Martin/CBC)

Lui et un autre technicien sont revenus tôt pour déballer tout l’équipement critique et l’évaluer, ajoutant qu’aucun appareil n’avait été endommagé.

« Nous avons effectué des contrôles de maintenance préventifs sur tous les appareils d’anesthésie, car les appareils électromécaniques n’aiment pas rester inutilisés pendant trois semaines », a déclaré Taylor.

« Nous avons vérifié toutes les machines de dialyse. Nous avons extrait les dossiers d’entretien des équipements de dialyse pour nous assurer que la désinfection automatique par la chaleur avait lieu tous les jours. Ainsi, si les patients se présentaient tôt, nous serions sûrs que la machine pourrait être utilisée en toute sécurité sur eux. « .

Un panneau de bienvenue est accroché à la porte de la clinique de chimiothérapie de l’Hôpital territorial Stanton. (Julia Wong/CBC)

Julie Purcell, responsable des cliniques spécialisées des cliniques de soins ambulatoires, a déclaré que les niveaux de dotation sont pour la plupart revenus à la normale, ajoutant qu’une attention particulière sera portée à la façon dont le personnel se porte alors qu’il décompresse depuis les dernières semaines.

« Au cours des prochaines semaines… nous verrons mieux si plus [help from the Employee and Family Assistance Program] est nécessaire ou si les gens tendent la main », a-t-elle déclaré.

« Cela a été un traumatisme pour nous tous. Tout notre personnel a également été évacué. »