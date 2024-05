Une secte argentine vénère le « roi » président Milei alors que le peso perd toute valeur

Des milliers d’admirateurs, pour la plupart des hommes, ont rempli une arène à Buenos Aires, en Argentine, pour adorer le président Javier Milei mercredi soir. Il a hurlé « Je suis le roi d’un monde perdu ! Je suis le roi et je vais te détruire ! » à la foule de frères et d’incels qui ont rugi d’approbation.

Le faux Mussolini épris de liberté, haché de mouton, qui faisait semblant de jouer Mick Jagger dans un groupe de reprises des Rolling Stones, caracolait sur scène dans une longue veste en cuir. Lorsqu’il a été élu en novembre, il a promis de sauver l’Argentine d’une pauvreté écrasante et d’une inflation de 160 %. Mais hier soir, il a accusé les « communistes » de rendre le peso aussi précieux que l’argent du Monopoly. Actuellement sous le règne de Milei Le taux d’inflation annuel de l’Argentine est de 289 %.

Les idiots délirants de Milei qui affluaient au Luna Park pour sa « messe païenne » ne semblaient pas se soucier du fait que leur qualité de vie s’était effondrée depuis que l’escroc caricatural avait pris le relais. Comme le rapporte Le gardien:

Sergio Gómez, propriétaire d’une entreprise de transport qui a parcouru plus de 700 milles pour assister à la « fête de la liberté » de Milei, a admis que la politique économique radicale du président avait, sans exception, « été directement préjudiciable à mon activité personnelle ». « Il a supprimé toutes les subventions accordées au transport public de passagers, les prix ont augmenté et cela a touché directement les gens », a déclaré Gómez. « Mais je suis convaincu que nous devons achever le nettoyage économique – nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge », a-t-il ajouté, faisant écho aux frustrations des plus de 14 millions d’électeurs qui ont porté Milei au pouvoir. Ana Eugenia Clemente, une actrice vénézuélienne de 33 ans, a saisi le nouveau livre de Milei tout en exaltant l’artiste en chef argentin. « Je ressens une profonde haine pour la gauche maléfique qui a endommagé mon pays et je pense que Milei est une personne venue non seulement pour sauver l’Argentine, mais aussi le monde », a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

C’était une soirée tout droit sortie du manuel fasciste – un dirigeant décousu et déséquilibré vantant son culte de la personnalité, crachant des bêtises nationalistes alors que sa politique ne faisait qu’aggraver les souffrances de la nation. Les fans de Milei ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient : la possibilité d’adorer leur « roi » démagogique avant de se retirer dans leur vie de plus en plus misérable.

