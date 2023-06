Une sécheresse précoce entraîne des pelouses jaunes et un risque d’incendie – Shaw Local

Un printemps exceptionnellement sec a entraîné une sécheresse officielle dans une grande partie de l’Illinois, les régions du centre et du nord-est de l’État étant les plus durement touchées.

Bien qu’une sécheresse modérée ne soit pas rare dans le nord de l’Illinois, l’étendue des conditions météorologiques sèches cette année l’est.

Le mois dernier a été le quatrième mois de mai le plus sec jamais enregistré dans la région de Chicago. Les impacts ont été limités jusqu’à présent, mais les experts disent que le temps pourrait être une cause supplémentaire de préoccupation agricole et écologique si nous ne voyons pas assez de pluie dans les mois à venir.

Parce que la sécheresse est un phénomène complexe, les conditions qui provoquent une sécheresse officielle ne sont pas toujours noires ou blanches. Mais la source sur laquelle de nombreux climatologues et météorologues s’accordent le plus pour déterminer la sécheresse est le US Drought Monitor, qui peut être trouvé à drymonitor.unl.edu.

Le site utilise six niveaux pour décrire les conditions de sécheresse : zéro ou D0, anormalement sec, sécheresse modérée, sécheresse sévère, sécheresse extrême et sécheresse exceptionnelle.

« Il n’est pas si inhabituel d’avoir des conditions anormalement sèches que nous considérons comme D0 ou une sécheresse modérée dans la région. Je pense que la différence ici est que nous connaissons ce type de sécheresse assez tôt dans la saison de croissance, et nous avons vu les conditions se détériorer assez rapidement », a déclaré le climatologue d’État Trent Ford.

Par exemple, il y a à peine deux semaines, aucune région de Chicago ne subissait une sécheresse modérée. Pas plus tard que le 25 avril, aucune région n’était même anormalement sèche.

« En l’espace d’environ cinq semaines, nous sommes passés de tout semble parfaitement bien à 30 % de la zone en sécheresse », a déclaré Ford.

En cas de sécheresse, effets comprennent les faibles niveaux d’eau dans les lacs et les cours d’eau, les pénuries d’eau et les pertes de récoltes. Actuellement, les impacts se limitent à la dégradation des conditions du paysage, comme l’abaissement des affluents, les jardins affaissés et le brunissement des pelouses.

Alors que les cultures commencent à montrer un certain stress, a déclaré Ford, des signes de dommages au rendement n’ont pas encore émergé. Si la sécheresse se poursuit pendant plusieurs semaines, des effets agricoles plus importants pourraient entrer en jeu.

Une sécheresse modérée pourrait également entraîner un risque d’incendie plus élevé. À Aurora, par exemple, les conditions actuelles sont considérées comme un facteur contributif à un récent incendie de structure dans lequel l’extérieur d’un garage attenant à une maison à deux étages a pris feu.

Bien que l’incendie de samedi après-midi fasse toujours l’objet d’une enquête, des conditions sèches auraient joué un rôle, ont déclaré des responsables du service d’incendie d’Aurora dans un communiqué.

En général, Ford a encouragé les personnes manipulant le feu à être conscientes du risque accru.

«Même s’il n’y a pas d’interdiction de brûlage dans votre comté ou votre municipalité, soyez simplement conscient des conditions. Il y a cette inquiétude », a-t-il dit. « Parce que les conditions sont sèches, l’herbe dormante peut s’allumer très rapidement. Avec des arbres secs, des arbustes et des choses comme ça, le feu peut se propager très rapidement.

Ford a ajouté que la disparition de la sécheresse est encore plus compliquée que le début, ce qui signifie que même si un système de pluie plus important traversait la région et délivrait un pouce de pluie, il ne reconstituerait probablement pas de manière significative l’humidité du sol.

« Ce dont nous avons vraiment besoin pour sortir de la sécheresse d’un point de vue agricole ou d’un point de vue écologique, c’est une période prolongée de conditions proches de plus humides que la normale », a déclaré Ford. « En raison de la sécheresse de mai, même si nous avions nos précipitations normales pour juin, nous serions encore loin derrière.

« Je dirais que si nous obtenons des précipitations proches de la normale pour le reste de l’été – le reste de juin, juillet et août – alors je pense que nous serons en pleine forme. »

Bien qu’aucune municipalité de la région de Chicago n’ait imposé de restriction d’eau – un tel mandat se produirait généralement en cas de sécheresse grave ou plus – Ford a déclaré que les résidents devraient mettre en œuvre autant de conservation de l’eau que possible en donnant la priorité aux arbres et en envisageant de laisser votre pelouse en dormance.

Les gens peuvent également contribuer à la surveillance de la sécheresse en soumettant leur expérience au Centre national de médiation contre la sécheressetrouvé à tinyurl.com/IllinoisCMOR.

À plus long terme, alors que Ford a déclaré qu’il reste à voir exactement quel est le pronostic climatique de l’État en matière de sécheresse, il ne s’attendrait pas à ce que ce type d’année devienne plus fréquent dans les décennies à venir.

« Cela étant dit, lorsque nous réfléchissons à ce à quoi ressemble Chicagoland en ce qui concerne les aléas météorologiques en 2050 ou 2100, la sécheresse doit toujours faire partie de cette conversation », a-t-il déclaré.

• Jenny Whidden est une rédactrice sur le changement climatique et l’environnement qui travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America soutenu par La conservation de la nature. Pour aider à soutenir son travail avec un don déductible des impôts, voir dailyherald.com/rfa.

https://www.dailyherald.com/news/20230607/not-all-that-unusual-but-quick-drought-for-suburbs-what-you-should-do-with-fire-your-lawn