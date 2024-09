Une sculpture sur la rivière Stour commémore la noyade du XVIe siècle qui a inspiré Shakespeare | Sculpture

Il y a près de 500 ans, un juge riche et bien connecté du nom de Sir James Hales se jeta dans la rivière Stour, près de Canterbury, pour se suicider. Hales avait gagné en popularité sous le règne du roi Henri VIII, mais avait refusé de se convertir au catholicisme sous le régime répressif de sa fille Marie et avait été emprisonné à la Tour de Londres.

En proie à des problèmes de santé mentale après sa libération en 1554, il se noya. Mais le suicide étant un crime à l’époque, sa veuve se vit refuser le droit d’hériter de ses biens et porta l’affaire devant la justice, en une affaire devenue si célèbre au XVIe siècle, elle inspira à Shakespeare la représentation du suicide par noyade d’Ophélie, le personnage d’Hamlet.

La semaine prochaine, cette tragédie des Tudor sera commémorée par le dévoilement officiel d’une sculpture qui a été installée sous les eaux de la Stour à Canterbury, près de l’endroit où Hales s’est suicidé il y a 470 ans, inspirée de son histoire et de celle de l’héroïne tragique de Shakespeare.

La sculpture en verre recyclé évoque délibérément le célèbre tableau d’Ophélie de Sir John Everett Millais. Photographie : David Levene/The Guardian

L’œuvre, intitulée Ophelia, est du sculpteur britannique Jason de Caires Taylorqui a créé le premier parc de sculptures sous-marines au monde près de Grenade. Taylor, dont les sculptures ont été installées sur des récifs et des fonds marins du monde entier, est originaire de Canterbury et a grandi en pataugeant dans la Stour près de chez lui.

Après qu’une autre de ses installations dans la rivière ait été endommagée et ait nécessité des réparations, Taylor a pris conscience du lien entre la Stour, Hales et Shakespeare après avoir lu un article de blog sur l’affaire par Amy License, une historienne qui vit localement.

« Toute l’histoire d’Ophélie qui s’accrochait aux branches de saule et tombait… Je me souviens que lorsque nous étions enfants, nous nous balancions d’un côté à l’autre en nous tenant aux branches », a déclaré Taylor. « C’était donc vraiment fascinant d’entendre que l’histoire avait ce contexte. »

Sculptures de Jason DeCaires Taylor qui ont été installées dans le premier parc de sculptures sous-marines, près de Grenade. Photographie : c/o Jason Decaires Taylor

Sa sculpture en verre recyclé, une figure de femme allongée sur le dos tandis que sa robe parsemée de fleurs flotte autour d’elle, évoque également délibérément l’œuvre de Sir John Everett Millais. tableau célèbreIl a été installé juste sous la surface de l’eau, à côté de la porte ouest médiévale de la ville, et est illuminé de l’intérieur.

Taylor, qui a déclaré que les préoccupations environnementales étaient « la principale raison pour laquelle je suis devenu artiste », a installé des capteurs mesurant la température et la transparence de la rivière, qui, espère-t-il, seront intégrés dans un ensemble de données qui sera partagé avec les scientifiques locaux. Il étudie également une technologie qui permettrait à la sculpture de surveiller les niveaux de pollution et de nitrate.

« J’espère que les gens poseront plus de questions, qu’ils seront intrigués et fascinés et qu’ils voudront en savoir plus sur l’histoire de la rivière et de Canterbury », a-t-il déclaré.

La sculpture a été installée juste sous la surface de l’eau, à côté de la porte ouest médiévale de la ville, illuminée de l’intérieur. Photographie : David Levene/The Guardian

Selon elle, il est « très important » de garder vivantes des histoires comme celle de Hales. Étant donné que le juge s’est suicidé alors qu’il souffrait de persécution religieuse, elle a déclaré que « se souvenir de Canterbury comme d’une ville de diversité religieuse est vraiment important à notre époque. Nous avons tellement de petites histoires comme celle-ci qui résonnent aujourd’hui, je pense qu’elles doivent être capturées et mémorisées ».

Stewart Ross, président de la société de commémoration de Canterbury, qui a commandé l’œuvre, a déclaré : « Canterbury possède de nombreuses œuvres d’art et est célèbre en tant que centre patrimonial, mais elle ne propose pas beaucoup d’œuvres nouvelles. C’est très puissant parce qu’il s’agit d’art moderne flambant neuf et brillant dans un cadre médiéval. C’est très, très puissant et émouvant. »