Une sculpture rare de William Edmondson est mise aux enchères | La moelle dans le vent

Si vous avez un parent ou un grand-parent âgé de 70 ans ou plus, vous avez probablement remarqué que même les plus grands d’entre eux ont au moins une vieille chose étrange dont ils ne veulent pas se débarrasser, mais que personne ne peut toucher parce que « cela pourrait vaudra quelque chose. Contrairement à ce que l’on voit sur Tournée des antiquités, cela ne vaut toujours rien. Je veux dire, même si cela vaut quelque chose, il faut travailler pour découvrir que cela a de la valeur et ensuite trouver quelqu’un prêt à le payer.

Les chances pour quiconque possède quelque chose de rare et de valeur, mais ne sait pas déjà que c’est rare et précieux, de réussir à franchir ces obstacles sont entre minces et nulles. Vous, personne aléatoire, n’avez tout simplement pas de trésor inconnu non réalisé dans votre maison.

Sauf ce type à Nashville qui l’a fait. La façon dont j’ai entendu l’histoire, c’est que ce type essayait de se souvenir du nom d’un artiste cool de Black Nashville, alors il a cherché sur Google quelque chose du genre « artiste Black Nashville », et qui est le premier nom à apparaître ? William Edmondson.

Donc, comme l’histoire m’a été racontée, ce mec est curieux et clique dessus, et il voit des exemples du travail d’Edmondson. Attends une seconde. Il regarde la statue en pierre qu’il a reçue de la maison de sa grand-mère il y a des années. Il regarde à nouveau l’écran. À la statue. À l’écran. Putain de merde. Il a une sculpture du plus célèbre artiste noir jamais sorti de Nashville, juste assis dans sa maison. Et depuis que sa famille l’a acheté directement à Edmondson lui-même, puis l’a ramené à la maison et que c’est devenu une sorte d’objet familial, il n’avait jamais été exposé en public auparavant. Parce que personne d’autre ne savait que ça existait.

Pour autant que je sache, c’est le premier Edmondson à sortir d’une famille noire de Nashville (à l’exception de la pierre tombale de Whitlow, qui a été donné à Cheekwood par la famille Whitlow parce que des connards n’arrêtaient pas de vandaliser le cimetière dans lequel il se trouvait). Mais compte tenu du fait qu’Edmondson a créé des œuvres d’art représentant des personnes comme sa famille, ses amis et ses voisins et les leur a vendues, ce n’est probablement pas la seule œuvre en ville qui reste méconnue.

Les sculptures du célèbre Black Nashvillian sont un art pour vivre et faire partie du quotidien.

Il est fou de penser qu’après deux immenses expositions à Cheekwood et un festival annuel en son honneur, Edmondson est toujours inconnu dans une grande partie de sa ville natale – et que les familles pourraient simplement avoir ses sculptures chez elles, utilisées comme serre-livres. ou un cale-porte, car cela leur rappelle leur grand-mère et comment elle l’utilisait pour la même chose dans sa maison. Et comment combler ce fossé ? Vous avez un groupe de personnes (les collectionneurs d’Edmondson, les musées, etc.) et un autre groupe de personnes (les Nashvilliens noirs qui pourraient posséder des Edmondsons et qui pourraient aimer l’argent provenant de leur vente au premier groupe), mais ils ne le font pas. ce qu’ils ont.

Il y a de bonnes raisons pour ça. “Vous allez dire ‘racisme’, n’est-ce pas ?” Oui, je vais dire « racisme ». Mais pas du genre de connards – du genre où personne n’essaye d’être raciste, mais du genre avec des problèmes systémiques de longue date. Dans quelle mesure les Nashvilliens noirs se sentent-ils les bienvenus à Belle Meade ? À quelle fréquence vont-ils à Cheekwood ? Alors que les coupes dans l’enseignement public incluent souvent les arts et l’histoire des Noirs, comment les gens ordinaires de Nashville vont-ils en apprendre davantage sur Edmondson ? De plus, si vous ne savez pas comment vendre de l’art, que se passe-t-il si vous avez un Edmondson ? Et dans quelle mesure pouvez-vous être sûr d’obtenir un prix équitable ? Et comment une communauté artistique majoritairement blanche et majoritairement riche approche-t-elle les Noirs des familles du vieux Nashville pour se renseigner sur leurs affaires sans donner l’impression qu’ils essaient de les exploiter ?

Mais aussi, si la valeur sentimentale d’une pièce vaut moins pour vous que la valeur monétaire qu’elle pourrait avoir, n’aimeriez-vous pas savoir qu’elle a une valeur monétaire substantielle ? Je n’ai aucune idée de la façon dont on s’y prend.

MAIS! Cette pièce, dont un mec vient de se rendre compte qu’elle pourrait être importante, est maintenant mise aux enchères. Et c’est tellement génial ! C’est une sorte de sculpture typique d’une maman et d’un bébé d’Edmondson. Il en a fait un certain nombre avec le bébé perché sur la hanche de la mère, ayant généralement la forme d’une étoile de mer complètement inutile. Dans celui-ci, cependant, le bébé semble tenir le coup. Le bras de la mère se faufile entre les jambes du bébé. Et le bébé a même des cheveux ! La mère et le bébé ont de doux sourires. C’est juste le meilleur.

Le talent d’Edmondson à rendre la pierre douce et à transmettre beaucoup d’émotion avec des lignes très minimales m’épate toujours. Regardez le visage de la maman. Il n’y a presque rien à cela, mais vous savez qu’elle est heureuse et peut-être un peu fière. Si quelqu’un me disait que j’ai deux cercles (les yeux) et deux lignes (le nez et la bouche) pour exprimer le bonheur et la fierté, je ne pourrais pas le faire. Au mieux, j’aurais un visage souriant et bancal. Mais Edmondson transmet tellement de choses avec si peu.

Je me suis rendu dans la région de Pegram pour chercher des pierres tombales réalisées par le légendaire artiste noir local.

Tu sais ce que je souhaite ? J’aurais aimé qu’il y ait des reproductions de sculptures d’Edmondson dans le parc Edmondson sur Charlotte Avenue, mais énormes. Imaginez cette sculpture, mais mesurant 10 pieds de haut. Ou n’importe laquelle des créatures d’Edmondson, mais suffisamment énorme pour que les enfants puissent grimper dessus et s’asseoir dessus. Faites-en un spectacle et une chose avec laquelle vous voudriez vous faire prendre en photo. OK alors, peut-être pas 10 pieds de haut. Peut-être qu’il est grand comme un être humain. Mais placez-les dans un endroit central où les gens peuvent les voir, puis installez des panneaux indiquant que nous avions ce sculpteur sympa parmi nous et voici à quoi ressemblaient ses œuvres, et si vous voulez voir les originaux, voici où tu peux aller.

Je me souviens avoir entendu la nièce d’Edmondson se remémorer comment elle et ses cousins ​​jouaient parmi les statues lorsqu’ils étaient petits. Et si vous regardez le genre de choses qu’il a réalisées – pierres tombales, bains d’oiseaux, sculptures sur de hauts piédestaux – il s’attendait clairement à ce que les gens en fassent l’expérience à l’extérieur. Pourriez-vous imaginer redonner la possibilité aux enfants de Nashville de jouer parmi ses sculptures ?

Cela garantirait que les générations futures connaîtraient et aimeraient son travail.