Une sculpture monumentale haïda dévoilée sur les plaines d’Abraham au Québec

L’œuvre du chef haïda James Hart a été installée avec une œuvre de l’artiste huron-wendat Ludovic Boney pour souligner la Journée de la vérité et de la réconciliation.

Contenu de l’article Photo de Jean-Sébastien Chartier-Plante Une sculpture de six mètres de l’artiste haïda 7IDANsuu, également connu sous le nom de chef James Hart, a été dévoilée lundi à Québec dans le cadre d’une cérémonie à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. L’imposante sculpture en bronze, intitulée Les 3 WatchMen, représente trois sentinelles assises dos à dos, montant la garde au sommet de mâts totémiques. «Nos ancêtres ont développé ces trois observateurs qui sont comme des sentinelles», a déclaré Hart dimanche lors des répétitions de la cérémonie organisée par la Commission des champs de bataille nationaux. « Ils veillent sur vous et sur le danger.

Contenu de l’article « Ils regardent en même temps le monde des esprits. Et c’est le jour ou la nuit, l’hiver, l’été, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Ils sont là-haut tout le temps », a-t-il déclaré. La sculpture de Hart est jumelée à une œuvre de l’artiste huron-wendat Ludovic Boney, intitulée Remembering Through Beads (Des perles en mémoire), composée d’une série d’anneaux à grande échelle représentant des perles de wampum. La ville de Québec se trouve sur les terres traditionnelles des Wendat. Les deux sculptures sont installées au Cap Diamant, un cap surplombant les plaines d’Abraham de Québec. Pendant plus de 10 000 ans, les Premières Nations se sont rassemblées dans la région pour chasser, pêcher, faire du commerce et vivre. C’est également là que se sont déroulées certaines des premières rencontres entre les Premières Nations et les colons européens. Photo de Jean-Sébastien Chartier-Plante Hart a déclaré que les sculptures sont destinées à susciter la conversation : entre l’Est et l’Ouest, entre les Haïdas et les Wendat, entre les Premières Nations et le Canada. « Les plaines d’Abraham sont en un sens le début du Canada », a déclaré Hart. « C’est donc plutôt intéressant d’avoir un morceau du mien là-bas. » «Je sais que (les peuples autochtones) ont souffert dans nos relations avec le Canada et dans ce qu’ils nous ont fait», a-t-il déclaré. «Mais nous sommes en voie de guérison. Nous espérons travailler avec le Canada pour l’avenir — pour notre avenir à tous. C’est toute l’idée : travailler ensemble pour un avenir.

Contenu de l’article La création des 3 WatchMen a pris des mois, a déclaré Hart. Un moule en caoutchouc a été formé à partir d’une sculpture en mousse basée sur l’une des œuvres antérieures de Hart – bien que beaucoup plus petites – qu’il a sculptées dans du cèdre jaune. Des pièces de bronze coulé ont été créées à partir du moule, soit environ 67 d’entre elles au total, selon Hart. Ensuite, les pièces ont été soudées ensemble, meulées, nettoyées et affinées avant d’appliquer la patine finale vert jade. «J’adore cette pièce parce que le volume est vraiment agréable – une hauteur de 20 pieds est tout simplement parfaite pour moi. J’aime travailler sous ce type de forme », a déclaré Hart. « Les gros morceaux ne m’ont jamais fait peur, jamais. J’ai juste adoré m’y plonger. Comme aujourd’hui. Je me contente de me lancer et de m’occuper des problèmes à mesure qu’ils surviennent », a-t-il déclaré. Photo de Greg Ehlers Hart est né en 1952 dans le clan Eagle à Masset sur Haida Gwaii, en Colombie-Britannique. En 1999, Hart a pris le nom de chef héréditaire de 7IDANsuu, qui lui a été transmis par le frère aîné de sa mère, le chef Morris White, dans un acte séculaire qui a fait lui membre du Conseil des chefs héréditaires de la nation haïda. Il a commencé à travailler le bronze au début des années 1980, pour finalement venir à Vancouver pour travailler avec le célèbre artiste haïda Bill Reid, dont les œuvres à grande échelle sont restées fidèles à Hart.

« Je n'ai pas été directement impliqué dans le travail sur ses grandes pièces de bronze, mais j'étais là quand tout a commencé, puis j'ai continué à me lancer dans le monde du bronze », a déclaré Hart. Les 3 WatchMen ont été offerts par le philanthrope de Colombie-Britannique Michael Audain, fan de longue date de l'art de Hart et co-fondateur, aux côtés de Yishiko Karasawa, de la Musée d'art Audain à Whistler. « Nous considérons la sculpture en bronze de Hart comme un cadeau au peuple québécois, de la part de ceux d'entre nous qui habitent en Colombie-Britannique », a déclaré Audain dans un communiqué. Les deux nouvelles œuvres constituent les acquisitions les plus importantes depuis près de 90 ans pour la Commission des champs de bataille nationaux, qui gère le parc qui comprend les plaines d'Abraham, site d'une bataille cruciale de 1759 entre la France et ses alliés autochtones et la Grande-Bretagne, qui allait peu après revendiquer tout ce qui est devenu le Canada. [email protected]

