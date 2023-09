Une sculpture géante de l’emblématique Tower Bridge de Londres a été créée… entièrement à partir de SUCRE

Une sculpture GÉANTE de l’emblématique Tower Bridge de Londres a été créée – entièrement réalisée à partir de sucre.

Cette superbe œuvre d’art représentant l’un des monuments les plus populaires du Royaume-Uni a été minutieusement réalisée en utilisant plus de 25 kg de sucre, soit l’équivalent de près de 100 000 calories.

Contrairement à l’original, dont la construction a pris huit ans, la superbe réplique a nécessité plus de 150 heures et comprend des éléments tels que les deux tours et la passerelle en plein air.

La sculpture présente des fenêtres, des portes et des tiges de suspension délicatement travaillées – mesurant près de deux pieds et demi de hauteur.

L’artiste Michelle Wibowo a commencé par étudier l’architecture des ponts à bascule et suspendus et a dessiné des dessins des différentes caractéristiques, avant de construire le pont préféré du pays.

La sculpture a été commandée par Kellogg’s, dans le cadre de son « Exposition d’art réducteur – une histoire de sel et de sucre » pour montrer son engagement à réduire le sel et le sucre – 18 pour cent et 23 pour cent respectivement – ​​de ses céréales au cours des 10 dernières années. .

Wibowo a déclaré : « L’idée d’une exposition comprenant des œuvres entièrement faites de sel et de sucre semblait vraiment excitante, j’ai donc sauté sur l’occasion de créer cette pièce pour l’exposition.

« C’était vraiment fascinant de faire des recherches sur l’histoire du design autour du Tower Bridge, qui, étonnamment, n’est pas aussi ancienne que certains pourraient le penser.

« J’espère que les gens apprécieront de regarder la sculpture de plus près lorsqu’ils visiteront l’exposition et de repérer certains détails du vrai pont. »

L’exposition gratuite, qui se tiendra à Londres et Paris, ouvrira les 8 et 9 septembre à gallery@oxo.

Cette expérience unique en son genre est ouverte pour une durée limitée et comprendra une variété de sculptures en sucre et en sel, des croquis de sel et des animations sur le sel.

Tous ont été créés par un éventail d’artistes bien connus, dont Quentin Devine, Gala Bell, Bashir Sultani et Tim Simpson.

À propos de l’exposition, un porte-parole de la marque de céréales a ajouté : « Nous nous engageons à aider les gens à faire des choix plus sains le matin, et nous voulions créer une expression vraiment visuelle de cela, c’est ainsi qu’est née notre exposition d’art réducteur. .

« Au cours de la dernière décennie, nous avons travaillé dur pour améliorer continuellement nos recettes et, en fin de compte, offrir aux gens plus de ce qu’ils veulent et moins de ce qu’ils ne veulent pas.

« Nous sommes heureux d’avoir réduit le sel et le sucre dans toutes nos céréales, et ce, sans incorporer d’édulcorants artificiels, conservant ainsi le bon goût de nos produits que nos acheteurs connaissent et aiment. »