Une sculpture en porcelaine d’Ai Weiwei détruite par un « vandale notoire »

Un homme a brisé la sculpture d’Ai Weiwei Cube en porcelainel’abandonnant en morceaux sur le sol du Palazzo Fava de Bologne, ce que le commissaire de l’exposition a décrit comme un « acte imprudent et insensé ». Un Tchèque de 57 ans a été arrêté ; il est « connu » pour avoir ciblé des œuvres d’art dans le passé, selon l’Associated Press. D’autres le décrivent comme un « vandale notoire ».

On ne sait pas encore comment l’homme a pu accéder à l’événement de vendredi, mais le musée a confirmé que l’exposition avait été ouverte au public comme prévu samedi. Selon les souhaits de l’artiste, les fragments de l’œuvre ont été recouverts d’un tissu et retirés. Ils seront remplacés par une gravure grandeur nature et une étiquette expliquant ce qui s’est passé. Ai a partagé sur son compte Instagram des images de vidéosurveillance de l’attaque, qui montrent l’homme penché autour de l’œuvre avant de se déplacer soudainement derrière elle et de la pousser jusqu’à ce qu’elle s’écrase sur le sol de la galerie.