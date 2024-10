Une sculpture en écorce de bouleau installée au pont Gordie Howe

Des écorces de bouleau métalliques frisées mesurant trois mètres de haut et enracinées dans la culture autochtone accueilleront les voyageurs entrant et sortant du pont international Gordie Howe du côté canadien, grâce à un artiste anishinaabe.

Belmore est originaire de la région de Thunder Bay et a fréquenté l’Ontario College of Art dans les années 1990. Depuis, il est artiste à plein temps – toujours en sculpture.

Contenu de l’article

Il y a environ quatre ans, Belmore a postulé pour créer une pièce pour le Gordie Howe et a été présélectionnée avant de recevoir la commande.

« C’était une opportunité incroyable », a déclaré Belmore. « C’est vraiment intéressant, car c’est un site sécurisé, pas comme les autres sculptures que j’ai où les gens peuvent aller se tenir à côté et les toucher.

« Il n’est pas possible de sortir d’ici, d’y aller, de le regarder et de le toucher – c’est très transitoire. Il s’agit de voyage, donc c’est toujours une sorte de panneau indicateur.

Les membres de la communauté locale des Premières Nations ont déclaré qu’ils souhaitaient que le nouveau pont célèbre et reconnaisse le patrimoine autochtone lors des séances de consultation publique tenues entre 2005 et 2008, a déclaré Heather Grondin, directrice des relations de l’Autorité du pont Windsor-Detroit.

« Maintenant, toutes ces années plus tard, nous sommes en mesure de mettre cela en œuvre grâce à cet (art) », a déclaré Grondin. « L’opportunité de voir des milliers de personnes conduire devant cela, y réfléchir, célébrer, être éduquées et sensibiliser à l’histoire et à la culture autochtones, c’est une réalisation et un objectif tellement merveilleux pour nous.

« Nous avons toujours essayé de faire en sorte que ce pont ne se limite pas à atteindre les objectifs de transport, ce qui, bien sûr, est extrêmement important.

« Mais intégrer la beauté dans cette infrastructure de transport a également été important pour nous. »

L’ouverture du pont est prévue pour l’automne 2025, bien que le ministre canadien du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, ait laissé entendre qu’une date d’ouverture plus précoce pourrait être possible lors d’une visite du passage au cours de l’été.

[email protected]

twitter.com/wstarcampbell