Une sculpture de Pistoletto détruite dans un incendie criminel présumé à Naples

L’une des œuvres les plus célèbres de l’artiste contemporain italien Michelangelo Pistoletto, Vénus aux haillons, a été réduite en cendres lors d’un incendie criminel présumé à Naples.

L’installation, dans laquelle une statue de la déesse romaine de l’amour, de la beauté et de la fertilité se tient à côté d’un vaste tas de vêtements colorés et jetés, a été détruite là où elle était exposée près de la mairie de la ville du sud de l’Italie.

Vénus des Chiffons, photographiée à son emplacement le 1er juillet avant l’incendie. Photographie : Ciro de Luca/Reuters

Le maire de Naples, Gaetano Manfredi, a déclaré que l’incendie des premières heures de mercredi était « un acte d’une grande violence qui nous laisse sans voix », et a promis que l’installation serait reconstruite.

Pistoletto a déclaré au quotidien Corriere della Sera que les raisons de l’attaque pourraient être nombreuses.

« C’est un travail qui appelle à la régénération, à la nécessité de trouver un équilibre et une harmonie entre deux esprits qui sont représentés d’un côté par la beauté, et de l’autre par la consommation consommée, une catastrophe », a déclaré le nonagénaire. dit l’artiste.

Il a ajouté: «Le monde s’enflamme de toute façon. Les mêmes esprits qui font la guerre sont ceux qui ont mis le feu à Vénus.

La déesse romaine de l'amour, de la beauté et de la fertilité se tient à côté d'un vaste tas de vêtements colorés et jetés. Photographie : Ciro de Luca/Reuters

Après avoir examiné les images des caméras de surveillance du quartier, la police a arrêté un sans-abri de 32 ans, soupçonné d’incendie criminel et de destruction d’œuvres artistiques, selon Il Corriere della Sera.

Il existe plusieurs versions de Venus of the Rags, créée par Pistoletto en 1967, qui juxtaposent une figure emblématique de la culture et de la beauté classiques aux détritus de la société contemporaine.

Le premier avait une Vénus en béton ou en ciment – ​​achetée dans une jardinerie – recouverte de mica pour créer une surface scintillante. D’autres ont utilisé des moulages en plâtre de cette statue, et l’un a été fabriqué en marbre grec contenant du mica, selon la Tate Gallery, qui possède l’une des pièces.

Pistoletto est une figure centrale du mouvement italien Arte Povera (art pauvre) et ses œuvres ont été exposées dans le monde entier, notamment à Londres, New York et Paris.