Une sculpture de neige représentant une orque attire les visiteurs dans la maison d’un homme de Lansing, dans le Michigan

Un homme du Michigan n’a pas laissé les températures glaciales arrêter son plaisir. Au lieu de cela, il a profité d’une récente tempête de neige pour créer une sculpture représentant un épaulard.

Jeffrey Kosloski de Lansing a construit une sculpture de neige de 5 pieds de haut et 7 pieds de long représentant une orque inspirée du film “Free Willy”. Kosloski est resté éveillé toute la nuit pour réaliser son chef-d’œuvre malgré des températures avoisinant les adolescents.

“Je suis sorti et j’ai senti que la neige était si douce comme de l’argile ou du Play-Doh”, a déclaré mardi Kosloski, 41 ans, à USA TODAY. “Je n’ai jamais vu une telle neige de toute ma vie. Je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que je pense au film “Libérez Willy” et que je dise : “Je vais faire une baleine”.”

Les compétences artistiques se sont avérées utiles pour une baleine d’une sculpture

Kosloski, qui a déclaré qu’il pouvait dessiner n’importe quoi à condition d’avoir une image sur laquelle travailler, a déclaré qu’il avait utilisé ses compétences artistiques pour réaliser la sculpture en utilisant de la neige, de la peinture en aérosol et un 2 x 4. De plus, il possède de solides compétences en construction, travaillant à Assemblage Delta GM Lansing et la construction de GMC, Buicks et Chevys.

Kosloski a commencé à sculpter l’orque à 22h30 vendredi et a terminé neuf heures plus tard à 7h30 samedi.

“Tout est de la neige pure, même les dents”, a déclaré Kosloski. “J’ai utilisé le 2 x 4 pour maintenir l’aileron. J’ai utilisé une scie pour aiguiser les dents. La peinture en aérosol que j’ai utilisée était épuisée à 5 heures du matin, j’ai donc dû attendre jusqu’à 6 heures du matin pour l’ouverture du magasin.”

Il a dit que le froid ne le dérangeait pas parce qu’il portait une parka conçu pour des températures inférieures à zéro.

“En fait, je transpirais”, a déclaré Kosloski. “Je bougeais beaucoup et en plus, le manteau contient une certaine technologie conçue pour le froid comme celle que nous avions ce jour-là.”

L’orque des neiges devient virale

Depuis que Kosloski a posté son art de la neige sur Facebook Samedi après-midi, il a déclaré que plusieurs personnes étaient venues chez lui à West Lansing pour le voir par elles-mêmes et prendre des photos. Kosloski invite les visiteurs à prendre une photo avec l’orque jusqu’au 24 janvier, citant le temps froid comme raison du temps limité.

“Je m’amusais juste à fabriquer cette baleine”, a déclaré Kosloski. “J’étais un grand enfant. Je conseille à tous les parents de retirer la technologie à leurs enfants et de les laisser sortir et s’amuser. Il y a tellement de choses à faire à part rester sur des appareils.”

Beaucoup de ses amis et de sa famille souhaitent qu’il réalise une sculpture de mascotte des Lions de Détroit depuis que l’équipe a remporté son premier match éliminatoire en trois décennies ce week-end. Mais Kosloski a d’autres idées.

“S’il neige comme la semaine dernière, je tenterai d’atteindre le mont Rushmore”, a déclaré Kosloski. “Maintenant que je sais que je peux le faire, ça ne devrait pas être trop difficile d’y parvenir.”