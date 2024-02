Une sculpture de neige géante représentant des sites emblématiques de l’UP remporte la première place au concours annuel

HOUGHTON, MICH. — Un rendu sculpté dans la neige de sites emblématiques du Copper Country de l’UP a remporté la première place lors du concours de statues de neige d’un mois lors du carnaval d’hiver 2024 de l’Université technologique du Michigan.

Des icônes régionales telles que le phare d’entrée inférieur de la voie navigable Keweenaw et le navire Ranger III du service des parcs nationaux, qui transporte les visiteurs vers le parc national de l’Isle Royale, dans le lac Supérieur, ont valu à la fraternité Tau Kappa Epsilon la première place sur 11 inscriptions au concours de cette année.

Le Phi Kappa Tau, basé à Hancock, après une séquence de cinq victoires consécutives au concours annuel, a remporté la deuxième place avec son installation « Just Sit Back and See a Tale, A Tale of a Fateful Trip » sur le thème de Gilligan’s Island. Pendant ce temps, Alpha Sigma Tau Gamma a pris la troisième place avec « Sortez de votre porte et explorez le vAST Outdoors ».

Les statues de neige sont devenues un spectacle synonyme du carnaval d’hiver de Michigan Tech, qui a célébré son 102e anniversaire cette année. Organisé par la Blue Key National Honor Society de l’école, le Carnaval d’hiver est une célébration communautaire accueillante qui est devenue l’un des plus grands festivals d’hiver du pays.

Une équipe travaille sur une création enneigée lors du concours annuel de statues de neige de l’Université technologique du Michigan. | Photo fournie par l’Université technologique du Michigan

Les sculptures enneigées sont le produit de l’un des événements les plus appréciés du Carnaval : le concours de statues de neige d’un mois, mettant en vedette des créations élaborées et plus grandes que nature réalisées par les fraternités, sororités et autres organisations étudiantes de Michigan Tech, ainsi qu’une statue « Nuit blanche » -concours de construction qui débute un soir et est jugé le lendemain matin.

Cette année, les équipes des deux catégories ont créé des pièces de neige et de glace basées sur le thème général du Carnaval d’hiver, « Des forêts aux rivages, nous aimons le plein air ».

Mère Nature a cependant lancé quelques boules de courbe aux étudiants sculpteurs cette année, avec des chutes de neige irrégulières, des températures inhabituellement chaudes et même de la pluie pendant le concours de construction de statues qui a duré toute la nuit.

“Le manque de neige au début du mois de janvier signifiait que les concurrents de la division d’un mois disposaient d’un peu plus de trois semaines de temps de construction – mais dans le mode Husky Nation habituel, ils ont tiré le meilleur parti de leurs matériaux disponibles, de leurs compétences en ingénierie et de leur ingéniosité.” Michigan Tech News a rapporté. “Même la forte pluie à 20h30 pendant la nuit blanche n’a pas dissuadé les Huskies de tirer le meilleur parti d’une tradition technologique vieille de 102 ans.”

Le jury du concours a utilisé des mots comme « créatif », « résilient », « adaptatif » et « n’a pas abandonné » pour décrire les constructeurs de statues dans toutes les divisions cette année, ajoute l’article.

Une personne travaille sur une statue de neige lors du carnaval d’hiver 2024 de l’Université technologique du Michigan. | Photo fournie par l’Université technologique du Michigan

Une liste complète de tous les gagnants des statues du Carnaval d’hiver se trouve sur le Site Web du Carnaval d’hiver de Michigan Tech. Plus d’images des statues de cette année peuvent être trouvées via le Michigan TechFlickr.