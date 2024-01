Une sculpture de jambe en bronze à l’extérieur de la Spokane Arena disparaît

La Spokane Arena a perdu un peu de dynamisme après la disparition de l’un des deux pieds de sculpture en bronze à l’extérieur du lieu il y a une semaine.

L’œuvre d’art, baptisée « Leap », est composée de six figures en bronze situées dans la cage d’escalier extérieure du côté est de l’arène, créées par le regretté artiste Phillip Levine.

Le chiffre sur chaque palier de la cage d’escalier représente la séquence de mouvements dans un saut « athlétique », selon un article de Spokesman-Review de 1995, avec deux jambes inférieures et des ressorts qui en sortent. Les pieds sont cimentés au sommet de la cage d’escalier.

Depuis le 10 janvier, une des jambes manque.

Karen Mobley, consultante contractuelle en art public pour l’association à but non lucratif Spokane Arts, a déclaré que la jambe avait disparu dans la nuit du 10 janvier, date à laquelle les matchs de basket-ball du lycée Lewis et Clark-Ferris Rubber Chicken ont eu lieu à la Spokane Veterans Memorial Arena.

Elle a dit qu’une de ses pensées était que quelqu’un associé aux jeux du lycée ce soir-là avait peut-être déconné, cassé la sculpture et l’avait prise.

Mobley a déclaré que la sculpture était plus susceptible de se briser lorsqu’elle était impactée en raison du froid.

La porte-parole du département de police de Spokane, Julie Humphreys, a déclaré que la police avait répondu et pris un rapport sur la sculpture disparue.

Mobley a déclaré que le district des installations publiques de Spokane, qui possède et exploite l’arène, a envoyé des courriels aux opérations de recyclage et de récupération des métaux pour être à la recherche de l’œuvre d’art.

“Je suis plutôt optimiste, peut-être naïf, mais optimiste quant au retour de la jambe”, a déclaré Mobley.

Le district a dirigé les demandes des médias vers Mobley en raison de sa connaissance de l’article.

Mobley a déclaré que l’art était « magnifiquement conçu ».

“Je pense que c’est, pour être honnête avec vous, l’une des œuvres les plus populaires dans le domaine de l’art public de la communauté”, a déclaré Mobley.

Mobley a déclaré que les sculptures avaient été installées lors de la construction de la Spokane Arena en 1995.

Elle a déclaré que l’œuvre d’art commence de manière figurative avec des traits du visage et un physique articulés, mais passe à des sculptures symboliques lorsque l’on monte les escaliers, y compris une figure sans tête devant les deux (maintenant une) jambes en haut des escaliers.

“Il s’agit d’une figure humaine en action dans une installation sportive où de nombreux humains sont en action”, a déclaré Mobley.

La correspondante de Spokesman-Review, Elinor Block, a déclaré dans l’article susmentionné que le nouveau travail de Levine « a attiré une quantité considérable d’attention et de commentaires » de la part des fans lors d’un match de hockey du samedi soir auquel Block a assisté en 1995 à l’Arena.

De nombreux fans n’ont pas réalisé ce que représentaient les personnages et ont été surpris par le personnage « sans tête », a écrit Block.

Levine a réalisé plusieurs puissantes sculptures figuratives en bronze au cours de sa carrière artistique dans le Nord-Ouest, a déclaré Mobley, qui a qualifié l’artiste de « l’un des plus grands » de Washington.

Levine est décédé en 2021 à Seattle à l’âge de 90 ans, selon le Seattle Times.

La Commission des Arts de l’État de Washington a déclaré que les sculptures de Levine sont réalistes mais avec « des éléments exagérés ou minimisés », comme de longs membres. Ils jouent souvent avec les aspects de l’équilibre et du mouvement.

Levine possède plus de 30 sculptures dans des lieux publics dans l’ouest de l’État de Washington, une demi-douzaine de plus dans l’est de l’État et dans d’autres à travers le pays. Il a obtenu une maîtrise en beaux-arts en sculpture de l’Université de Washington en 1961.

“Toute ma vie, j’ai entendu ‘Le chiffre est mort'”, a déclaré Levine, cité par la commission. “Mais j’ai toujours été attiré par ça.”