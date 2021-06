Une sculpture de glace massive plus grande qu’un BUS à impériale dévoilée dans le cadre de l’action contre le changement climatique

Une sculpture de glace MASSIVE plus grande qu’un bus à impériale a été dévoilée à Londres – pour souligner les améliorations apportées au réseau énergétique de la ville.

Des sculpteurs ont sculpté cinq des principaux monuments de la capitale dans l’énorme sculpture de glace de 16 pieds – intitulée « Cooling the Capital » – avant la London Climate Action Week.

La sculpture de glace à Charterhouse Square, au centre de Londres Crédit : SWBRice – par Richard Jenkins

Les points de repère se trouvent au-dessus d’une représentation d’un réseau de tuyaux reliés à des pompes à chaleur Crédit : SWBRice – par Richard Jenkins

Le fournisseur d’électricité renouvelable E.ON a dévoilé la sculpture de 20 tonnes pour coïncider avec l’annonce de son nouveau système de chauffage et de refroidissement sans carbone de 4 millions de livres sterling.

Les repères sculptés se trouvent au-dessus d’une représentation d’un réseau de tuyaux connectés à des pompes à chaleur – montrant au public le réseau énergétique qui couvre plus de 10 miles de tuyaux souterrains.

« J’imagine que très peu d’entre nous se sont arrêtés pour penser au remarquable réseau énergétique qui existe ici même dans la City de Londres », a déclaré Michael Lewis, directeur général d’E.ON UK.

« Mais des solutions souterraines comme nos nouvelles pompes à chaleur de 4 millions de livres sterling sont cruciales pour réduire les émissions de carbone, améliorer la qualité de l’air local et nous aider à atteindre les objectifs nets zéro du pays. »

« APPRÉCIATION ET SENSIBILISATION »

Lewis a ajouté : « Grâce à la technologie et à l’équipe de notre site de Citigen, nous recyclons la chaleur résiduelle produite lors de la production d’électricité, ainsi que la chaleur naturelle de la terre à 200 mètres sous les rues de la ville.

« Nous espérons que notre sculpture de glace géante suscitera à la fois une prise de conscience et une appréciation de la façon dont les maisons et les lieux de travail sont chauffés et refroidis ici, jour après jour. »

Les 4 MW de capacité de chauffage supplémentaire produits par la nouvelle technologie suffisent à alimenter 2 300 foyers britanniques moyens.

Il s’ajoute aux moteurs de cogénération existants de Citigen, qui produisent déjà suffisamment d’électricité et de chauffage pour l’équivalent de plus de 11 000 foyers.

Le projet fait partie des efforts plus larges d’E.ON et de la ville de Londres pour atteindre les objectifs nets zéro du Royaume-Uni et contribue aux plans climatiques de Londres.

Tout le monde peut visiter la sculpture de glace à Charterhouse Square, dans le centre de Londres, le 24 juin, et est invité à partager son expérience avec #CoolingTheCapital @EONEnergyUK.

Les gens peuvent partager leur expérience avec #CoolingTheCapital @EONEnergyUK Crédit : SWBRice – par Richard Jenkins