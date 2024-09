Une sculpture d’Ai Weiwei volontairement brisée lors du vernissage d’une exposition

Un homme a détruit une sculpture en porcelaine d’Ai Weiwei, apparemment volontairement, lors du vernissage d’une exposition consacrée à l’artiste dissident chinois, vendredi soir en Italie.

L’œuvre détruite était l’œuvre bleu et blanc d’Ai Cube en porcelainequi a été inclus dans une enquête sur Ai intitulée « Qui suis-je ? » au Palazzo Fava de Bologne, qui a ouvert ses portes au public samedi.

Des images de la destruction ont été filmées par CCTV et publié sur Instagram par Ai. Dans la vidéo, l’homme monte sur le socle qui maintient le Cube et le pousse en avant, brisant l’œuvre. Il soulève ensuite une partie de la porcelaine brisée au-dessus de sa tête. L’œuvre est installée dans un atrium près de la boutique de souvenirs et de la billetterie du musée.

L’édition de Bologne du quotidien milanais Courrier de la Sera identifié Il s’agit du Tchèque Vaclav Pisvejc, 57 ans, qui a été arrêté par la sécurité du musée et détenu jusqu’à l’arrivée de la police. On ne sait toujours pas comment il est entré dans le musée lors de la réception réservée aux invités. Il a été arrêté pour « destruction, dispersion, détérioration, dégradation, souillure et utilisation illicite de biens culturels ou paysagers », selon le journal.

Arturo Galansino, commissaire de l’exposition et directeur général de la Fondation Palazzo Strozzi à Florence, dit Reuters« Malheureusement, je connais l’auteur de ce geste inconsidéré à cause d’une série d’épisodes dérangeants et dommageables au fil des ans impliquant diverses expositions et institutions à Florence. »

Pisvejc a déjà commis des actes de vandalisme liés à l’art. En 2018, il a attaqué l’artiste Marina Abramović en brisant un tableau sur sa tête à Florence, et en 2023, il est monté nu, avec le mot « Censuré » peint sur son corps, sur la célèbre statue de Hercule et Cacus sur la Piazza della Signoria à Florence lors d’une cérémonie de remise des prix, selon Courrier.

Après avoir vu la destruction de l’œuvre, Ai a déclaré : « J’espère pour lui qu’il ne s’est pas blessé sur les morceaux de porcelaine », selon CourrierL’œuvre a été retirée et recouverte. Une photographie de la pièce intacte sera exposée à l’endroit où se trouvait autrefois l’œuvre. L’exposition, qui se déroulera jusqu’en mai prochain, a ouvert ses portes comme prévu samedi.