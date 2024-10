Une scène supprimée d’Avengers : Endgame montrant Tony Stark après sa mort époustoufle les gens : « Est-ce réel ? »

Les fans de Marvel ont été ébranlés par une scène supprimée découverte de Avengers: Endgame. La scène se déroule immédiatement après que Tony ait enfilé le Infinity Gauntlet et claqué des doigts, faisant le sacrifice ultime pour vaincre Thanos.

Il se réveille alors et se retrouve dans un entre-deux avec sa fille, Morgan Stark. Jouée par Katherine Langford, elle a grandi dans la scène alors que Tony demande s’il la connaît avant de réaliser qui elle est.

« Ça a marché ? » dit-il en lui tenant la main, tandis que Morgan répond : « Ouais, ça a marché pour moi, j’ai dû vivre et grandir. Pour toi, je ne peux pas répondre. » C’est une scène profondément émouvante lorsque Tony réalise ce qu’il a fait et partage ses inquiétudes et ses regrets concernant la décision qu’il a prise.

« Je suis fier de toi », lui dit Morgan alors que Tony surmonte son choix. Il dit alors simplement : « Si tu es heureux, je suis heureux. » Si cela ne suffisait pas à vous faire pleurer, Tony lui dit qu’il « l’aime à 3000 », rappelant leur adorable échange plus tôt dans le film. Regardez-le ci-dessous.

Avengers – Fin de partie | Scène supprimée – Tony à la Waystation pic.twitter.com/74LQ92Hmm912 octobre 2024

La scène n’a pas fait le montage final du film de 2019, et il semble que de nombreux fans de Marvel ne l’aient jamais vue eux-mêmes non plus. En réponse à la vidéo partagée par All Marvel, All the Time, originaire de Jakob Von Doom, la communauté MCU a fait part de sa surprise.

« Comment diable n’ai-je jamais vu ou entendu parler de cette scène auparavant ? » on a écritalors que un autre a ajouté: « Est-ce réel » A troisième tweeté: « Cela fait 5 ans et je n’ai jamais vu ça jusqu’à présent, mais je suis content que ça ait été coupé mais j’aurais quand même été une épave émotionnelle en regardant ça. »

Certains téléspectateurs ont également partagé leurs réflexions sur les raisons pour lesquelles ils pensent que cela n’a pas été inclus dans le montage final du film. « Scène sympa mais je n’ai pas aimé son dialogue de réticence, c’est peut-être pour ça qu’ils l’ont coupé », on a suggéré comme un autre l’a convenu : « Bonne scène, mais je pense que le sacrifice de Tony a eu plus d’impact sans cette scène. »

