Une scène s’effondre lors d’un rassemblement de campagne au Mexique, tuant au moins 9 personnes

M. García, le gouverneur de Nuevo León, a déclaré dans un message vidéo que les gens devraient se mettre à l’abri de la tempête.

« Nous assistons à des orages électriques. Des vents très forts et de fortes pluies sont attendus au cours des deux prochaines heures », a-t-il déclaré. « Il y a déjà eu une tragédie. »

Le 2 juin, les citoyens de tout le Mexique voteront pour la présidence et pour plus de 20 000 postes au niveau local, étatique et du Congrès.

Le Mouvement des Citoyens, un parti de centre-gauche fondé en 1999, est représenté aux élections générales de cette année par M. Álvarez Máynez, qui s’est présenté comme une troisième alternative à la favorite, Claudia Sheinbaum, de la coalition du parti Morena au pouvoir. , et Xóchitl Gálvez de l’opposition.

Victoria Kim et Natalie Kitroeff rapports contribués.