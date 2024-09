Une scène « infernale » se déroule alors qu’un feu de forêt se propage vers une communauté montagnarde de Californie

TRABUCO CANYON, Californie — Alex Luna, un missionnaire de 20 ans, a vu le ciel passer du rouge cerise au noir en 90 minutes environ alors qu’un incendie de forêt explosif se dirigeait vers la communauté montagneuse de Wrightwood, dans le sud de la Californie, et que les autorités imploraient les habitants de laisser leurs biens derrière eux et de quitter la ville.

« C’était vraiment, je dirais, infernal », a déclaré Luna mardi soir. « Il faisait très sombre. Ce n’était pas un bon endroit où se trouver à ce moment-là. (…) Des cendres tombaient du ciel comme s’il neigeait. »

Luna faisait partie de ceux qui ont respecté l’ordre d’évacuation émis pour la communauté d’environ 4 500 habitants des montagnes de San Gabriel, à l’est de Los Angeles. L’incendie du pont est l’un des trois incendies majeurs brûle dans le sud de la Californie et met en danger des dizaines de milliers de maisons et d’autres structures.

Les incendies ont éclaté pendant une vague de chaleur à trois chiffres qui a finalement pris fin mercredi. Les températures plus fraîches ont permis aux pompiers de faire enfin des progrès dans la lutte contre les flammes.

D’autres incendies majeurs ont eu lieu Brûlant à travers l’Ouestnotamment dans l’Idaho, l’Oregon et le Nevada, où environ 20 000 personnes ont dû fuir un incendie à l’extérieur de Reno.

Dans le nord de la Californie, un incendie qui a débuté dimanche a détruit au moins 30 maisons et bâtiments commerciaux et 40 à 50 véhicules à Clearlake City, à 117 kilomètres au nord de San Francisco. Environ 4 000 personnes ont été contraintes d’évacuer la ville.

La Californie n’entre que maintenant dans la saison des feux de forêt, mais elle a déjà vu près de trois fois plus de superficie brûlée que pendant toute l’année 2023.

Les ordres d’évacuation ont été étendus mardi soir dans le sud de la Californie alors que les incendies se sont étendus et ont touché certaines parties de la station de ski populaire de Big Bear. Quelque 65 600 maisons et bâtiments étaient menacés par le Line Fire, y compris ceux qui faisaient l’objet d’une évacuation obligatoire et ceux qui faisaient l’objet d’un avertissement d’évacuation, soit près du double du nombre de la veille.

Les habitants de la rive sud du lac Big Bear ont été priés de quitter la zone, qui est une destination prisée des pêcheurs, des cyclistes et des randonneurs. L’incendie a calciné plus de 132 kilomètres carrés d’herbe et de broussailles et a recouvert la zone d’un épais nuage de fumée noire.

L’air âcre a poussé plusieurs districts de la région à fermer les écoles jusqu’à la fin de la semaine pour des raisons de sécurité. Trois pompiers ont été blessés depuis que l’incendie a été signalé jeudi. gestionnaires des services d’incendie de l’État dit.

À Wrightwood, une ville pittoresque située à 97 kilomètres à l’est de Los Angeles, connue pour ses cabanes des années 1930, les incendies de forêt menaçants font désormais partie intégrante de la vie quotidienne. Les autorités ont exprimé leur frustration en 2016 alors que seulement la moitié des habitants ont obéi aux ordres de partir.

Janice Quick, présidente de la Chambre de commerce de Wrightwood, vit à quelques kilomètres de la ville. Mardi après-midi, elle déjeunait dehors avec des amis et ils ont été aspergés de braises de la taille de son ongle qui ont heurté la table en produisant un bruit de cliquetis.

Un ami lui a envoyé un SMS pour lui dire que sa maison avait été consumée par le feu, tandis qu’une autre amie regardait à travers sa caméra Ring la pluie de braises s’abattre sur sa maison.

« Je n’ai jamais rien vu de tel et j’ai déjà vécu des incendies auparavant », a déclaré Quick, qui vit à Wrightwood depuis 45 ans.

Dans le comté voisin d’Orange, les pompiers ont utilisé des bulldozers, des hélicoptères et des avions pour maîtriser un incendie qui s’est rapidement propagé, appelé Airport Fire, qui a débuté lundi et s’est étendu sur environ 8 kilomètres carrés en quelques heures seulement. L’incendie a été déclenché par une étincelle provenant d’équipements lourds utilisés par des employés du secteur public, ont indiqué les autorités.

Mardi soir, le feu avait carbonisé plus de 78 kilomètres carrés et se dirigeait vers le comté voisin de Riverside sans aucun moyen de le contenir, a déclaré le capitaine Steve Concialdi, de la Orange County Fire Authority. Il a brûlé des tours de communication au sommet d’un pic, mais jusqu’à présent, les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient pas reçu de rapports indiquant que les dégâts auraient perturbé les signaux de communication de la police ou des pompiers dans la région.

Concialdi a indiqué que l’incendie se déroulait à l’écart des maisons du comté d’Orange, mais qu’il y avait 36 ​​chalets de loisirs dans la région. Il a ajouté que les autorités ne savaient pas encore si les chalets avaient été endommagés ou détruits par l’incendie.

Deux pompiers blessés par la chaleur et un résident victime d’inhalation de fumée ont été soignés à l’hôpital et libérés.

Sherri Fankhauser, son mari et sa fille ont installé des chaises de jardin et ont regardé des hélicoptères faire des gouttes d’eau sur une colline en feu à quelques centaines de mètres de leur maison de Trabuco Canyon, mardi.

Ils n’ont pas évacué les lieux, même si leur rue était sous le coup d’un ordre d’évacuation obligatoire depuis lundi. Un voisin a aidé la belle-mère de Fankhauser, âgée de 89 ans, à évacuer les lieux, a déclaré Fankhauser. Les flammes se sont éteintes la nuit dernière, mais ont repris de plus belle dans la matinée.

« On peut voir le feu arriver par-dessus la crête maintenant », a déclaré Fankhauser mardi après-midi. « C’est un peu plus effrayant maintenant. »

___

Peipert a fait un reportage depuis Denver