Une scène indélébile : la fuite d’un âne dans ” EO “

Environ un tiers de son histoire, le héros de “EO” – un petit âne gris – trotte dans une forêt. C’est un territoire étranger pour cette charmante bête, qui a déjà joué dans un cirque et est habituée à la compagnie humaine. C’est aussi une destination importante pour EO, ​​qui doit son nom aux sons de braiement qu’il émet parfois et qui est dans une odyssée étonnante et révélatrice, un voyage qui en dit long à la fois sur cet animal plaintif et sur notre monde profondément méchant.

Réalisé par le cinéaste polonais Jerzy Skolimowski, qui a écrit le film avec sa femme, Ewa Piaskowska, “EO” suit son protagoniste – joué par six sosies d’ânes sardes – sur un chemin apparemment familier et classique. Les histoires d’animaux en voyage, qu’elles soient lointaines ou plus métaphoriques, ont alimenté des œuvres de fiction allant de “Black Beauty” à “Bambi” et “Lassie Come-Home”. Aussi éclaboussées de larmes, de telles histoires ont tendance à être optimistes lorsqu’elles sont transposées à l’écran (en particulier à Hollywood), devenant des aventures incroyables d’animaux qui bravent divers dangers et cruautés en route vers leurs fins heureuses prescrites.

“EO” suit un itinéraire narratif différent, en commençant par son ouverture abrupte, une rafale désorientante d’images rouges profondément teintées d’EO et de son maître, Kasandra (Sandra Drzymalska), devant un public. On ne sait pas ce qui se passe, mais la couleur saturée, les explosions de musique inquiétante et l’image alarmante des sabots retournés suggèrent le pire, un accident peut-être ou peut-être juste un truc époustouflant. Quelle que soit la vérité, EO est bientôt debout et en mouvement, trottant vers son destin, traversant les frontières nationales, voyageant dans et hors de danger et rencontrant une gamme d’humanité ainsi qu’un mélange d’animaux à la fois sauvages et domestiqués.

Pour la plupart, de nombreux animaux rencontrés par EO ont été apprivoisés, y compris un chien de casse menaçant (joué par le berger allemand des cinéastes, Bufon) et un chameau qui, comme EO, est retiré du cirque dès le début après les protestations de militants des droits des animaux. Par la suite, EO est transféré dans une ferme, où il est hébergé aux côtés d’un étalon blanc dont le statut privilégié ne le protège pas des désirs et des desseins humains. L’étalon est soigneusement, presque tendrement soigné; c’est aussi sobre et travaillé. Tous les animaux peuvent être égaux, pour emprunter à Orwell, mais uniquement en raison de leur valeur instrumentale pour les humains.