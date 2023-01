Une scène indélébile : la classe de maître sur l’ambiguïté dans “Tár”

Lorsque Lydia Tár arrive à la Juilliard School pour donner un cours magistral de direction d’orchestre, on la connaît aussi bien que les élèves. Comme eux, nous sommes conscients – environ 20 minutes après le début du film qui porte son nom – de sa renommée et de son statut exalté. Eux, bien sûr, vivent dans un monde fictif dans lequel sa célébrité est établie, dans la mesure où leurs propres aspirations professionnelles sont façonnées par son exemple. Mais maintenant, ils ont une chance de la rencontrer en personne. Ça ne va pas bien.

L’épisode de Juilliard est la quatrième scène prolongée de “Tár”. Comme les précédentes, elle présente Lydia, chef d’orchestre et compositrice de premier plan, dans un cadre plus ou moins public. En temps voulu, nous examinerons sa vie privée et réfléchirons à sa pertinence par rapport à son travail et à sa réputation, mais pour l’instant, nous la connaissons comme un parangon d’accomplissement artistique. Nous l’avons vue s’entretenir sur scène avec l’écrivain Adam Gopnik au New Yorker Festival, flirter avec un fan lors d’une réception et s’entraîner autour d’un déjeuner avec un collègue qui est également un important mécène philanthropique. Entre ces moments prolongés se trouvent des extraits de vidéo de téléphone portable avec des commentaires de texte anonymes. La source et le sens de ces mots et images ne sont pas clairs, mais ils produisent un frisson de paranoïa. Nous ne sommes pas les seuls à regarder Lydia.

Plus tard, une vidéo éditée de manière trompeuse de la classe de maître deviendra virale, contribuant à l’effondrement de la carrière de Lydia alors que son comportement abusif et malhonnête est révélé. La scène elle-même, parmi ceux qui ont vu “Tár”, a acquis une notoriété similaire. C’est devenu l’une des parties les plus discutées du film. Le conflit principal – une dispute entre Lydia et un étudiant sérieux et anxieux nommé Max, interprété par Zethphan Smith-Gneist – semble cristalliser l’intérêt du film pour un type d’affrontement familier, qui invite aux clichés sur la culture d’annulation, la politique identitaire et le privilège blanc. .

Mais comme tout le reste dans “Tár”, cet épisode de conflits générationnels et idéologiques est plus compliqué qu’il n’y paraît. Et aussi plus simple. Lydia, ancienne protégée de Leonard Bernstein, insiste sur le pouvoir de la musique de produire des états de sensation et des modes d’expérience difficilement réductibles à autre chose. Todd Field, le réalisateur de “Tár”, a des intuitions similaires sur le cinéma. Lui et Cate Blanchett, qui en tant que Lydia occupe presque toutes les images de ce film de 158 minutes, inversent les schémas habituels de texte et de sous-texte. Ce n’est pas qu’il y ait plus dans “Tár” qu’il n’y paraît, avec des significations supplémentaires cachées sous la surface. Tout est là sur l’écran et la bande sonore, arrangés pour confondre et compliquer vos attentes.