Une scène de film bizarre Desi montre le cœur volant à travers la fenêtre de l’hôpital dans le corps du patient

Les films indiens ne se soucient guère des lois de la physique. En fait, ce n’est pas un film d’action Desi à moins que le héros renforcé ne sorte miraculeusement indemne de trois à quatre incidents mortels quotidiens. Maintenant, un extrait d’un film du sud de l’Inde devient viral, montrant un tel acte d’avant-garde défiant la science. Dans la vidéo, deux hommes se battent, l’un plantant une hache dans le dos de l’autre. La victime, qui se trouve être porteuse d’un cœur, lance l’organe avec une telle force qu’il brise une fenêtre de l’hôpital.

Cela ne s’arrête pas là. Le cœur vole directement dans le corps d’un patient qui subit une transplantation cardiaque à l’hôpital. Nous ne pouvons que supposer que c’était l’intention initiale du lanceur de cœur. Après être tombé dans le corps du patient, le cœur semble scintiller avec ce qui semble être des taches de couleurs. Le chirurgien, qui a calmement regardé tout se dérouler, sourit avec désinvolture comme si c’était juste un autre jour dans la salle d’opération.

Les films Desi misent clairement sur vous pour suspendre définitivement votre incrédulité.

“Bro vient d’assassiner la physique et la biologie en un seul incident”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Pourquoi sourient-ils avec désinvolture comme si c’était prévu?” Un autre a demandé. Et puisque les questions de cœur (même lorsqu’elles sont littérales) ne peuvent être discutées sans invoquer un Shah Rukh Khan, un utilisateur d’Instagram a commenté : « Maintenant, je sais ce que voulait dire Shah Rukh. [by] ‘dil mein mere hai dard-e-disco‘.”

Récemment, les fans de Prabhas ont eu la tendance “désabonner Netflix” sur Twitter après qu’un clip de “Saaho” partagé par le compte Netflix Indonesia a soumis la star à la pêche à la traîne mondiale. Le clip montrait le personnage de Prabhas tentant de faire du parachutisme à Banzai, où il jette un sac d’une falaise, puis semble glisser à travers aur avant d’attraper le sac qui s’ouvre dans un parachute. Il atterrit également parfaitement sur ses pieds après tout l’exploit. « Kamu NeeenYha ini akSi apAa ? » Netflix Indonésie a sous-titré la vidéo, ce qui signifie : “Quelle action est-ce ?”

Bien que la plupart des utilisateurs de Twitter aient convenu que la scène Saaho défiait la gravité, les fans de Prabhas n’en avaient rien. Ils ont critiqué Netflix et beaucoup d’entre eux ont affirmé qu’ils annulaient leur abonnement à la plateforme.

