Une Saskatchewan. l’agriculteur a répondu à une question sur le contrat avec un pouce levé – il doit maintenant payer 82 000 $

Un juge de la Saskatchewan a déclaré qu’un emoji peut équivaloir à un accord contractuel et a ordonné à un agriculteur de payer plus de 82 000 $ pour ne pas avoir livré de produit à un acheteur de céréales après avoir répondu à un message texte avec une image de pouce levé.

La décision de la Cour du Banc du Roi a déclaré qu’un acheteur de céréales de South West Terminal avait envoyé un SMS aux agriculteurs en mars 2021 disant que l’entreprise cherchait à acheter 86 tonnes de lin pour 17 $ le boisseau à livrer à l’automne.

L’acheteur, Kent Mickleborough, s’est ensuite entretenu au téléphone avec Chris Achter, agriculteur de Swift Current, et a envoyé par SMS une photo d’un contrat de livraison du lin en novembre, ajoutant « veuillez confirmer le contrat de lin ».

Achter a renvoyé un emoji pouce levé. Mais lorsque novembre est arrivé, le lin n’avait pas été livré et les prix de la récolte avaient augmenté.

Mickleborough a déclaré que l’emoji équivalait à un accord car il avait envoyé de nombreux contrats par SMS à Achter, qui avait précédemment confirmé par SMS et toujours exécuté la commande.

Mais l’agriculteur a fait valoir que l’emoji indiquait seulement qu’il avait reçu le contrat dans le SMS.

« Je nie qu’il ait accepté l’emoji pouce levé comme signature numérique du contrat incomplet », a déclaré Achter dans un affidavit au tribunal.

« Je n’ai pas eu le temps d’examiner le contrat de lin et je voulais simplement indiquer que j’ai reçu son SMS. »

Le juge Timothy Keene a déclaré dans sa décision de juin que l’emoji du pouce levé répondait aux exigences de signature et que, par conséquent, l’agriculteur avait rompu son contrat.

Le juge a souligné une définition de Dictionary.com de l’emoji pouce levé, qui indiquait qu’il était utilisé pour exprimer l’assentiment, l’approbation ou l’encouragement dans les communications numériques.

Ce tribunal ne peut (et ne devrait pas) tenter d’endiguer le flot de la technologie et de l’usage courant… – Le juge Timothy Keene

« Ce tribunal reconnaît volontiers qu’un emoji (pouce levé) est un moyen non traditionnel de » signer « un document, mais néanmoins, dans ces circonstances, c’était un moyen valable de transmettre les deux objectifs d’une » signature « », a écrit Keene dans sa décision.

Les avocats d’Achter ont fait valoir que permettre à un emoji d’agir comme une signature ou une acceptation de contrats ouvrirait les vannes pour les affaires interprétant la signification des images.

La décision de Keene a noté que l’affaire était nouvelle, mais le juge a déclaré que les emojis étaient désormais couramment utilisés.

« Ce tribunal ne peut pas (et ne devrait pas) tenter d’endiguer la vague de la technologie et de l’usage courant – cela semble être la nouvelle réalité de la société canadienne et les tribunaux devront être prêts à relever les nouveaux défis qui pourraient découler de l’utilisation des emojis et autres », a déclaré Keene.