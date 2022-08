Une Saoudienne écope de 45 ans de prison pour avoir utilisé les réseaux sociaux

On sait peu de choses sur Nourah bint Saeed al-Qahtani, qui est originaire de l’une des plus grandes tribus d’Arabie saoudite et n’a apparemment aucun antécédent d’activisme. Un acte d’accusation officiel consulté par l’Associated Press et des groupes de défense des droits de l’homme décrit son cas comme impliquant son utilisation des médias sociaux, bien que les responsables saoudiens n’aient pas répondu aux demandes de commentaires.