Une Saoudienne écope de 45 ans de prison pour avoir utilisé les réseaux sociaux

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Un tribunal saoudien a condamné une femme à 45 ans de prison pour avoir prétendument porté atteinte au pays par son activité sur les réseaux sociaux, selon un document judiciaire obtenu mercredi. C’est la deuxième phrase de ce type qui a attiré l’attention sur le royaume ce mois-ci.

On sait peu de choses sur Nourah bint Saeed al-Qahtani, qui est originaire de l’une des plus grandes tribus d’Arabie saoudite et n’a apparemment aucun antécédent d’activisme. Un acte d’accusation officiel consulté par l’Associated Press et des groupes de défense des droits de l’homme décrit son cas comme impliquant son utilisation des médias sociaux, bien que les responsables saoudiens n’aient pas répondu aux demandes de commentaires.

La condamnation fait suite à un tollé international suscité par une peine similaire de 34 ans de prison prononcée contre Salma al-Shehab, doctorante saoudienne à l’université de Leeds en Angleterre.

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal pénal spécialisé a prononcé la peine de 45 ans en vertu des vastes lois du royaume contre le terrorisme et la cybercriminalité. Ce tribunal, qui traite normalement les affaires politiques et de sécurité nationale, a prononcé la peine lors de l’appel d’al-Qahtani contre sa condamnation antérieure.

Les juges ont accusé al-Qahtani de “perturber la cohésion de la société” et de “déstabiliser le tissu social”, selon l’acte d’accusation, citant son activité sur les réseaux sociaux. Ils ont allégué qu’al-Qahtani “avait offensé l’ordre public par le biais du réseau d’information”.

On ne sait toujours pas ce qu’al-Qahtani a publié en ligne ni où s’est tenue son audience. Elle a été placée en garde à vue le 4 juillet 2021, selon l’organisme de surveillance des droits de l’homme Democracy for the Arab World Now basé à Washington, qui critique le royaume.

« Cela semble être le début d’une nouvelle vague de peines et de condamnations par de nouveaux juges qui ont été placés dans le tribunal pénal spécialisé », a déclaré Abdullah Alaoudh, directeur régional de DAWN.

La Freedom Initiative, un autre groupe de défense des droits de l’homme basé à Washington, a également dénoncé la peine de prison « outrageusement longue » d’al-Qahtani.

“Il est très difficile d’ignorer le fait que nous voyons ces phrases alors que (le prince héritier Mohammed ben Salmane) a reçu une légitimité accrue dans le domaine international”, a déclaré Allison McManus, directrice de recherche du groupe.

Les condamnations des médias sociaux ont renouvelé l’attention sur la répression du prince Mohammed contre la dissidence, alors même que la nation islamique ultraconservatrice a accordé aux femmes de nouvelles libertés comme le droit de conduire.

Le président Joe Biden s’est rendu dans le royaume riche en pétrole en juillet pour une réunion avec le prince Mohammed, au cours de laquelle il a déclaré l’avoir confronté au sujet des droits de l’homme. Biden est arrivé au pouvoir en jurant de faire de l’Arabie saoudite un « paria » suite au meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Isabel Debré, Associated Press