Une sans-abri de 49 ans est décédée seule dans un refuge sans avoir connaissance d’un héritage de 900 000 $ après que les enquêteurs n’ont pas réussi à la retrouver

Une femme sans-abri est décédée seule dans un refuge sans savoir qu’il y avait près de 900 000 $ d’un héritage déposé sur un compte bancaire.

Cathy Boone, 49 ans, vivait dans la rue après avoir lutté toute sa vie contre des problèmes de drogue et de santé mentale, mais les enquêteurs n’ont pas pu la retrouver pour lui donner l’argent laissé par sa mère.

Malgré des annonces dans les journaux recherchant des informations à son sujet et l’aide d’un détective privé, la mère de deux enfants n’a pas été retrouvée avant sa mort alors qu’elle vivait dans les rues d’Astoria, dans l’Oregon.

Cathy est décédée l’année dernière, mais l’histoire déchirante de son héritage non réclamé venait d’émerger.

Son père, Jack Spithall, a déclaré qu’il avait essayé de rester en contact avec sa fille, mais qu’il n’y était pas parvenu après une rechute à la suite du décès de sa mère en 2016.

« Cela n’avait aucun sens pour moi. Cet argent restait là – et elle avait besoin d’aide de la pire des manières », a-t-il déclaré à KGW.

«Quand elle n’avait aucun lien avec sa famille ou ses amis et qu’elle consommait de la drogue, je pense qu’elle était vraiment une âme perdue.

« Les ressources sont là, mais je ne pense pas qu’elle irait les approcher d’elle-même, mais s’il y avait eu suffisamment de personnes qui auraient pu lui apporter de l’aide, cela aurait pu faire la différence.

Lorsque Cathy n’a pas pu être retrouvé, les 884 407 $ ont été transférés au Département des terres de l’État, selon KGW.

On ne sait pas si elle savait ou non que l’argent lui appartenait ou si elle savait comment s’y prendre pour le réclamer, a déclaré son père.

Le Département des terres de l’État a déclaré qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour essayer d’obtenir l’argent pour Cathy.

« Compte tenu d’un an et demi d’efforts déployés par le représentant personnel et l’avocat de cette succession particulière, il n’y a vraiment pas grand-chose de plus que l’État pourrait faire », a déclaré la porte-parole Claudia Ciobanu.

« C’est un cas unique et nous sympathisons avec la famille. »

On ne sait pas non plus ce qu’il advient de l’argent de Cathy, mais ses deux enfants biologiques et d’autres ont potentiellement des droits sur son argent.

Des amis ont dit qu’ils n’avaient aucune idée qu’elle était entrée dans l’argent et ont dit qu’elle avait du mal à survivre, comme beaucoup d’autres vivant dans des températures souvent inférieures à zéro.

Cathy était une habituée de l’Astoria Warming Shelter et contrairement à la plupart des visiteurs qui dormaient dans leurs vêtements, elle ferait l’effort de mettre son pyjama la nuit, ont déclaré des amis, l’Oregonian Reports.

Donny Holder, qui porte des photographies de Cathy enveloppées dans un sac en plastique en lambeaux dans la poche de son manteau, partageait souvent des cigarettes et du café avec elle chez McDonald’s.

« Elle était une personne spéciale en ce qui me concerne. C’était une chérie. Je suis tombé amoureux d’elle. »

Le 13 janvier 2020, Cathy a eu des problèmes respiratoires pendant son séjour à l’Astoria Warming Shelter et elle a été emmenée à l’hôpital St. Vincent de Portland où elle est décédée plus tard.