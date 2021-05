Une sanction pour violation d’éthique pourrait être envisagée pour Marjorie Taylor Greene alors que l’AOC exprime des préoccupations en matière de sécurité après un crachat en personne – RT USA News

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Géorgie) fait face à des critiques et à une éventuelle sanction après avoir prétendument accosté et crié après la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) devant la Chambre.

L’incident entre les deux politiciens controversés a été assisté par deux journalistes du Washington Post, qui ont détaillé l’événement dans une histoire.

Taylor Greene aurait fait une scène, criant à Ocasio-Cortez que des groupes de gauche tels que Black Lives Matter et Antifa étaient « les terroristes. » Le républicain a crié qu’Ocasio-Cortez ne l’a pas fait «Se soucient du peuple américain», et AOC s’est éloigné de la situation, ayant levé les mains de frustration.





Aussi sur rt.com

Marjorie Taylor-Greene veut un débat sur le Green New Deal avec AOC après avoir pris une semaine pour lire le « manifeste communiste de 14 pages »







Une porte-parole d’Ocasio-Cortez a confirmé l’incident au Post et a déclaré que la députée espérait que les dirigeants de la Chambre et le sergent d’armes de la Chambre prendraient des mesures et «Faire du Congrès un lieu sûr et civil pour tous les membres et le personnel.»

Taylor Greene s’est moqué du démocrate de New York jeudi pour avoir voulu que la sécurité intervienne, et l’a critiquée comme une « fraude » et un « hypocrite. »

Et tout membre du Congrès américain soutenant les terroristes du Hamas devrait être expulsé. Tout membre soutenant et collectant des fonds pour les criminels dans les émeutes d’Antifa / BLM dans les villes américaines devrait être expulsé. #JihadSquad et le VP. – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 13 mai 2021

S’adressant aux journalistes après l’altercation, elle a également qualifié Ocasio-Cortez de « poulet » qui ne pouvait pas défendre ses positions politiques auprès du public. Taylor Greene a proposé de débattre du démocrate à plusieurs reprises sur le Green New Deal, mais Ocasio-Cortez ne l’a pas encore acceptée.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, commentant l’incident lors d’une conférence de presse, a déclaré que Taylor Greene avait peut-être commis une violation de l’éthique.

«Ceci est en dessous de la dignité d’une personne siégeant au Congrès des États-Unis et est une cause de traumatisme et de peur parmi les membres, en particulier à la suite d’une insurrection – une que la minorité du comité a nié hier avoir jamais eu lieu,» a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant que l’action concernant la «Agression verbale» pourrait « Monter au niveau d’une plainte éthique. »

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que le comité d’éthique devrait «probablement» se pencher sur les «agressions verbales» et les «abus» de la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA). @AOC (D-NY) hier au Capitole. pic.twitter.com/hV3HX3EYoM – Le recomptage (@therecount) 13 mai 2021

Les partisans d’Ocasio-Cortez sur les réseaux sociaux ont salué sa gestion de la situation, l’applaudissant pour s’être éloignée de la députée.

J’aime, j’aime, j’aime comment @AOC juste ignoré Marj qui lui criait dessus et a continué à marcher. – Kathy Griffin (@kathygriffin) 13 mai 2021

AOC éviscérerait Marjorie Taylor Greene dans un débat, mais ce n’est pas le point. Vous ne pouvez pas vous engager de manière productive avec un théoricien du complot dérangé. Félicitations à AOC pour ne pas avoir pris l’appât. – George Takei (@GeorgeTakei) 13 mai 2021

J’espère que David Hogg et AOC prendront des injonctions contre MTG et j’aimerais que toute l’Amérique puisse le faire. – Renee Libby 🇺🇸 (@ReneeAlida) 13 mai 2021

Ce n’est pas la première fois que Taylor Greene affronte publiquement et de façon dramatique des adversaires politiques, comme beaucoup l’ont noté dans leurs critiques en ligne.

Elle a déjà confronté Ocasio-Cortez au sujet du débat potentiel sur le New Deal vert. Et la représentante Cori Bush (D-Missouri) a déménagé son bureau après avoir déclaré qu’elle était « Réprimandé » par Taylor Greene et son personnel plus tôt cette année, bien que le représentant de la Géorgie affirme que la situation était l’inverse et Bush l’a réprimandée. Bush a finalement déménagé son bureau de Taylor Greene pour son équipe « sécurité » et a noté que le républicain était sans masque quand elle l’a confrontée.

Taylor Greene a fait encore plus de vagues lorsqu’elle a crié après le survivant de Parkland et défenseur du contrôle des armes à feu David Hogg en 2019, alors qu’ils étaient à Washington DC en même temps. Elle a crié après lui et le groupe avec lequel il était à plusieurs reprises, n’obtenant aucune réponse réelle, avec des étudiants avec le chant de Hogg, « Trop c’est trop. »

Marjorie Taylor Greene a commencé à se plaindre de David Hogg, alors les élèves ont commencé à chanter «assez c’est assez», assez fort pour que vous ne puissiez même pas entendre Greene. pic.twitter.com/avaJ1xvrWc – Scott Dworkin (@funder) 28 janvier 2021

Le républicain de Géorgie continuerait à appeler Hogg, qui avait 18 ans à l’époque, un « idiot. »

Après que de nombreux utilisateurs de médias sociaux aient établi des comparaisons entre la dernière rencontre Ocasio-Cortez et l’expérience de Hogg, l’activiste s’est rendu sur Twitter et a déclaré Taylor Greene. «Ne devrait absolument pas avoir accès aux armes à feu.»

MTG ne devrait absolument pas avoir accès aux armes à feu. – David Hogg (@ davidhogg111) 13 mai 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!