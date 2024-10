Une salle de concert rénovée donne une nouvelle vie au San Diego Symphony

De nombreuses raisons expliquent l’engouement actuel pour la rénovation des salles de concert. C’est généralement moins cher que de construire quelque chose de nouveau. La science, ainsi que l’art de l’acoustique, ont progressé. La rénovation peut être un bon moyen de sauver une salle historique. Mais on peut aussi argumenter en faveur d’un simple recommencement.

Dans le cas du San Diego Symphony, recommencer aurait pu sembler la meilleure option. Aucun orchestre américain aussi méritant ou prometteur que celui de San Diego, sous la direction de son directeur musical étoile montante, Rafael Payare, n’avait été coincé dans un lieu aussi consternant que Symphony Towers.

Enterré dans un gratte-ciel fade à usage mixte dans le morne quartier financier du centre-ville, un palais de cinéma vieillissant, quoique glamour, de 1929, avec une acoustique pourrie, a longtemps servi de maison désagréable à l’Orchestre symphonique de San Diego. La première tâche de l’orchestre en donnant des concerts était de vous remonter le moral après avoir parcouru un bâtiment apparemment bureaucratique dans un quartier mort la nuit et le week-end lorsque des concerts ont lieu.

Mais miraculeusement, l’Orchestre symphonique de San Diego a fait de ce lieu morne une destination grâce à sa rénovation par le cabinet d’architectes HGA et l’acousticien Paul Scarbrough. Les tours Symphony sont devenues étonnamment accueillantes. L’acoustique brille dans ce qui était désormais connu sous le nom de Copley Symphony Hall, désormais nommé Jacobs Music Center. Même le quartier s’est considérablement amélioré puisque la nouvelle salle encourage davantage de restaurants à rester ouverts. Le stationnement est facile.

L’entrée Jacobs vous amène directement dans un véritable foyer de salle de concert. La première chose que vous rencontrez est une superbe boulangerie artisanale où le café, les pâtisseries, les sandwichs et autres sont deux fois moins chers et quatre fois supérieurs à la qualité de la restauration du Music Center de Los Angeles. Peut-être que quelques-uns qui viennent à la boulangerie (qui a des horaires réguliers) chercher une miche de levain seront également tentés d’acheter un billet de concert. La salle est rénovée avec de nouveaux sièges et est ravissante.

Le seul inconvénient visuel est la scène, qui n’est plus en bois. Il est recouvert de ce qui semble être un matériau acoustique, ce qui lui donne un look industriel cool qui ne reflète pas aussi agréablement l’éclairage coloré de la scène que le son orchestral, qui combine chaleur et clarté.

En donnant aux musiciens quelques semaines pour s’installer (ils ont besoin, dans toute nouvelle acoustique, d’une bonne année ou plus), j’ai entendu la matinée du dimanche conclure la deuxième semaine de concerts symphoniques réguliers. Le programme de Payare démontrait en outre à la fois comment l’orchestre pouvait se manifester dans un concerto traditionnel de Beethoven ainsi que dans une pièce maîtresse orchestrale.

Le programme devait être le Concerto pour violon de Brahms et le premier poème tonal kaléidoscopique et exagéré de Schoenberg «Pelleas und Melisande». Payare a récemment enregistré ce dernier de façon spectaculaire avec l’Orchestre symphonique de Montréal, dont il est également directeur musical. Mais lorsque le jeune violoniste Sergey Khachatryan n’a pas pu obtenir son visa, un changement de dernière minute a été opéré avec le chevronné Pinchas Zukerman dans le Concerto pour violon de Beethoven.

Le violoniste Pinchas Zukerman, un remplaçant tardif, et le directeur musical Rafael Payare interprètent le Concerto pour violon de Beethoven avec l’Orchestre symphonique de San Diego au Jacobs Music Center. (Sandy Huffaker / Symphonie de San Diego)

A 76 ans, le violoniste israélien est plus communément rencontré comme chef d’orchestre, mais il a fait forte impression au Hollywood Bowl amplifié l’été dernier en interprétant un concerto de Mozart avec le LA Phil dirigé par Zubin Mehta. Son ton n’est peut-être plus aussi fort qu’il l’était autrefois et il lui a fallu du temps pour s’échauffer chez Jacobs, mais il a apporté à Beethoven une élégance et une profondeur contrôlées.

Depuis mon siège au balcon, il y avait une présence raffinée dans son ton et une immédiateté aiguë dans chaque section de l’orchestre. Lorsque Zukerman est revenu sur scène pour un rappel, il a commencé par parler (clairement entendu dans la salle sans microphone) de la signification de la berceuse bien-aimée de Brahms.

«J’ai mal», dit-il. « Le monde est à l’envers. Assez, c’est assez. Bibi ! La seule façon qu’il connaissait de calmer une situation impossible, expliquait-il, était de jouer cette berceuse, ce qu’il faisait très doucement, avec le genre de beauté choquante que seul un grand artiste dans une acoustique idéalement sensible pouvait capturer avec émotion.

« Pelléas et Mélisande » de Schönberg a été écrit en 1903 par un compositeur de 29 ans sur le point de révolutionner la musique mais qui cherche toujours à sortir du romantisme du XIXe siècle. Le compositeur, dont le 150e anniversaire est célébré le mois dernier cette saison, emploie un immense orchestre pour une palette flamboyante de couleurs et d’effets instrumentaux dans une vaste gamme de gestes dramatiques. Conteur essentiel, il illustre de manière passionnante la pièce originale de Maurice Maeterlinck, comme le montrent les surtitres judicieusement utilisés.

De son côté, Payare l’a fait, qui a un faible pour Schoenberg. C’est un chef d’orchestre d’une grâce considérable et d’un fanfaron considérable, ce qui fait que les deux vont ensemble de manière inhabituelle mais inexorable. Cela signifiait que de larges gestes éclairaient de minuscules détails et que les éclats d’excitation sauvage restaient contrôlés.

C’était un test non seulement de l’orchestre mais aussi de l’acoustique. La clarté est ici devenue le trait dominant. Il n’y avait ni l’éclat des notes aiguës qui affligent légèrement le David Geffen Hall restauré du New York Philharmonic, pour lequel Scarbrough était également l’acousticien, ni la richesse de la base de Geffen. Mais Jacobs gère habilement les points culminants écrasants ainsi qu’une berceuse. La salle devrait, avec le temps, s’ouvrir sonorement et, avec un peu de chance, s’adoucir.

Pour l’instant, c’est un endroit fait pour l’excitation. Il ne reste plus qu’aux San Diegans à se réveiller et à sentir le café en entrant et à deviner la musique à l’intérieur. Dès la deuxième semaine, trop de sièges parmi les 1.831 étaient vides.