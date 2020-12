« Vous pouvez voir comment cela pèse sur eux », a déclaré Paola Del Bufalo, la propriétaire et directrice de la maison.

Puis, un récent après-midi, un camion blanc avec un appareil censé rendre la vie en maison de retraite à l’ère des coronavirus un peu moins solitaire s’est arrêté. C’était un morceau de plexiglas de 2 mètres de haut, formé dans une cabine à trois côtés. Il avait quatre trous découpés où des manchons de protection pour les bras seraient ajoutés. Elle était connue dans le langage étrange de la pandémie comme une «salle de câlins», mais ce n’était pas tant une pièce qu’une barrière: les résidents d’un côté, les membres de la famille de l’autre.

«Vous avez la possibilité de faire un câlin», a déclaré Del Bufalo à l’un des 16 résidents de l’établissement, Enzo Gentili, 77 ans, alors qu’elle faisait connaître le stand.

«Alors tout revient à la normale? Il a demandé.

Le plexiglas était le genre de démarche humble que certaines maisons de soins infirmiers font maintenant en un an de décisions atroces sur la manière de se protéger et de réduire au mieux leurs risques. Certaines installations ont été ravagées par le virus malgré les précautions, et les maisons de retraite sont responsables d’un nombre disproportionné de décès de Covid-19 dans le monde. Mais à mesure que la pandémie progresse, il est clair que l’arrêt complet a son propre coût, détériorant la santé mentale de personnes qui dépendaient autrefois de contacts réguliers et étroits avec leurs maris, enfants et petits-enfants.

Del Bufalo a reconnu que sa maison de retraite, Villa Del Sole – dans la campagne à 90 minutes de Rome – avait résisté à la pandémie mieux que quiconque. Une installation plus grande à proximité a été si durement touchée, avec plus de 70 cas, que l’armée et la police ont temporairement encerclé la zone et fermé les voies de sortie. Mais à Villa Del Sole, personne n’était mort. Personne n’avait été testé positif.

Pour rester en sécurité, les résidents de la maison avaient renoncé aux séances de physiothérapie, aux visites et aux dimanches lorsque les membres de la famille pouvaient les emmener faire une promenade ou une glace. Les tables à manger pour quatre avaient depuis longtemps été réduites à deux.

Le plexiglas était enfin un moyen pour les habitants d’être plus sociables. Des installations de Barcelone à la Floride avaient déployé des dispositifs similaires, parfois avec une pellicule plastique plus lâche. Dans les jours précédant les vacances, la Villa Del Sole a commencé à remplir un horaire pour la salle des câlins, à appeler les membres de la famille et à organiser des heures pour qu’ils se présentent.

« Le fait que vous teniez la main d’un être cher signifie beaucoup », a déclaré Del Bufalo. Ce n’est pas comme s’ils ne s’étaient pas vus de loin. Mais c’est une chose à voir, une autre à toucher. «

Puis c’était dimanche matin et la première visiteuse, Gioia Tocchio, 21 ans, est arrivée. De la pelouse de devant, elle a vu le plexiglas près de l’entrée de l’établissement, à côté d’un conteneur de gants et de produits de nettoyage, et derrière le verre était assise une femme dans un foulard en soie et un fauteuil roulant: la grand-mère qui l’a aidée à l’élever.

« Mes mains tremblent, » dit Gioia, signant la renonciation pendant que sa grand-mère soufflait des baisers.

La grand-mère de Gioia, âgée de 82 ans, Giovanna Chinaglia, était indépendante jusqu’à il y a quelques années et vivait à quelques kilomètres de là. Elle était une mère poule avec un grand rire, et chez elle toute la famille se réunissait chaque Noël pendant qu’elle cuisinait et parlait. Giovanna était l’une des résidantes chanceuses, car son mari de 30 ans – un deuxième mariage – vivait avec elle dans l’établissement. Mais Giovanna, s’exprimant avant l’arrivée de Gioia, a déclaré qu’elle aspirait à ses petits-enfants.

«Juste pour imaginer leurs voix, je peux les sentir ici», dit-elle en désignant sa poitrine.

Giovanna a commencé à pleurer dès que Gioia s’est assise, et la première chose qu’ils ont essayé a été de serrer dans leurs bras. Mais c’était un peu inconfortable avec Giovanna dans son fauteuil roulant, alors Gioia a juste passé ses bras dans les trous – et sa grand-mère les a frappés.

« Ne pleure pas, » dit Gioia à sa grand-mère.

« Je suis tellement triste », a déclaré Giovanna.

Il y avait d’autres employés dans les parages, mais les deux se sont regardés. Ils sont passés de petites conversations à des souvenirs, mais les mots n’étaient que la bande originale d’un rassemblement dont la signification était beaucoup plus physique. Giovanna prit la main de sa petite-fille. Elle l’a caressé. Elle a fait plus de bruits de baisers.

Les sujets ont tourné des chiens au souvenir de la danse. La grand-mère a dit qu’elle avait passé du temps à construire une crèche. La petite-fille a déclaré que son travail au centre commercial avait été reporté en raison des restrictions relatives aux coronavirus pendant la saison des vacances. Ils ont tous deux convenu que la pandémie serait terminée, et la grand-mère a commencé à rêver de comment ils pourraient s’échapper autrement – une cabane dans les arbres, peut-être.

«Pour que personne d’autre ne puisse grimper», a déclaré la petite-fille.

Cinq minutes passèrent, puis 10, et les visiteurs suivants étaient déjà arrivés, attendant leur tour dans la salle des câlins.

« C’est comme un cadeau d’être ici parce que c’est beau », a déclaré Gioia.

« Merci pour tout », a déclaré Giovanna.

« Pourquoi? Je n’ai rien fait », a déclaré Gioia.

« Pour tout l’amour que vous me donnez, » dit Giovanna.

À la fin, ils pleuraient à nouveau.

« Au revoir, chérie, » dit Giovanna, et avant de partir, sa petite-fille lui caressa la joue avec une main gantée.

D’autres visites ont suivi – plus des larmes, des rires et une désinfection du plexiglas chaque fois qu’une famille partait et la suivante venait. Une résidente est venue visiter, avec trois petits-enfants vêtus de costumes formels et de cravates tartan. Un autre, Gentili, a été élevé dans la nouvelle que son beau-frère était arrivé avec son cadeau préféré: des cigarettes.

Pour la première visite de l’après-midi, une famille de trois personnes est arrivée, chacun avec des masques pliés en deux. Ils étaient là pour voir Deflina Severi, 89 ans, l’une des nouvelles arrivantes dans l’établissement. Lorsque la pandémie a commencé, Severi avait vécu dans une ville voisine avec son fils Stefano et sa belle-fille. Mais lorsque l’Italie a fermé ses portes au printemps, Delfina a cessé de bouger. Sa marche s’est détériorée. Elle ne pouvait pas gérer les escaliers, son fils et sa belle-fille ne pouvaient pas gérer les soins, alors elle a déménagé à Villa Del Sole, où la famille où elle vivait – plus son petit-fils – était maintenant assise de l’autre côté. côté du verre.

« Salut, chérie, » dit l’un des parents, tandis que Delfina leva les yeux de son fauteuil roulant.

Elle semblait décontenancée.

Stefano, son fils, a essayé de passer sa main dans le trou. Puis son petit-fils, venu de Grande-Bretagne, s’est agenouillé devant elle et lui a offert ses mains à la place. Elle les attrapa, mais regarda de côté. Elle était aux premiers stades de la sénilité, a déclaré sa famille, et on ne savait pas trop ce qu’elle pensait, ressentait, à quel point c’était de confusion ou de tristesse. Ils ont essayé de garder l’ambiance optimiste, et le petit-fils, Andrea, a dit qu’ils avaient apporté des biscuits spéciaux et un gâteau. Elle était toujours silencieuse. Ses yeux ont commencé à pleurer.

«N’allez-vous rien dire», a déclaré un membre du personnel de la maison de retraite, debout à proximité, essayant de l’encourager.

«Je vois que ta peau s’est améliorée», dit le petit-fils, toujours à genoux, tandis que Delfina tenait ses mains doucement. « Ça doit être l’air de la montagne. »

La famille tenait plus positivement de minute en minute et semblait se remonter le moral.

Le membre du personnel de la maison de soins infirmiers l’a également exhortée.

« Qu’est-ce que vous aimeriez leur dire? » elle a dit.

Delfina a demandé à son petit-fils s’il avait terminé ses études.

«J’ai été embauché à temps plein à partir de vendredi», a-t-il déclaré.

Delfina, parlant davantage maintenant, a déclaré que la pandémie avait été «grave». Le sujet du vaccin a été abordé et le petit-fils a dit que si quelqu’un avait une chance de le prendre, il devrait sauter dessus immédiatement.

«Allez, c’est presque fini», a déclaré Stefano à propos de la pandémie.