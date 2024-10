Une salle de billard « propre et bien éclairée » bientôt au centre-ville de Claremore

16 octobre — Une nouvelle salle de billard ouvrira dans les semaines à venir au centre-ville de Claremore, occupant l’espace récemment laissé vacant par Anvil Axe Co.

Terry Martin, propriétaire de Lola’s Billiards & Games, a déclaré que la salle de billard ouvrirait ses portes dès que les tables arriveraient, ce qui, selon lui, serait n’importe quel jour vendredi. Il a dit que pour commencer, Lola aura cinq tables.

Sur du papier marron collé sur les fenêtres, Martin a écrit que celle de Lola sera propre et bien éclairée. Il a dit que c’était une référence à la nouvelle d’Ernest Hemingway de 1933 « Un endroit propre et bien éclairé » ; il a dit qu’il considérait Lola comme un endroit décent où les enfants et les familles peuvent passer du temps.

Martin a déclaré qu’une grande différence entre Lola’s et les autres salles de billard est que Lola’s ne sert pas d’alcool – juste du café, des sodas, des boissons énergisantes et d’autres boissons non alcoolisées. Il a déclaré que la plupart des endroits où jouer au billard dans la région métropolitaine de Tulsa sont des bars.

L’endroit sera sec parce que Martin veut attirer un groupe démographique qui, selon lui, ne joue pas souvent au billard : les jeunes.

« Si vous voulez que la piscine continue de fonctionner, faites y aller les enfants », a déclaré Martin. « Quand ils seront adultes, ils n’abandonneront pas. »

Martin a déclaré que lorsqu’il grandissait, beaucoup plus de jeunes jouaient au billard. Il a déclaré qu’il essaierait d’encourager une nouvelle génération de jeunes joueurs de billard en proposant des cours collectifs.

« Nous allons donner samedi, probablement après midi ou quelque chose comme ça, un cours d’une heure, et nous passerons en revue chaque élément individuel de ce qui permet de devenir un bon joueur de billard », a déclaré Martin.

Lola organisera « chaque tournoi [it] « , a déclaré Martin, y compris une ligue pour les moins de 20 ans.

Il a déclaré que l’un des obstacles à l’intérêt des jeunes enfants pour la piscine est que les tables sont trop hautes pour que les petits enfants puissent les voir. Il a déclaré qu’il lutterait contre cela en installant des caméras au-dessus des tables afin que les gens puissent regarder le match sur un téléviseur mural.

« En Oklahoma, personne ne fait ça », a déclaré Martin. « Je vais être le premier. »

Martin joue au billard depuis des années. Il a grandi autour de Claremore et a suivi une formation de menuisier, mais lorsqu’il n’a pas trouvé de travail en Oklahoma, il s’est dirigé vers l’ouest jusqu’à Santa Cruz, en Californie.

Il a commencé le billard parce qu’il ne connaissait personne dans l’Ouest et il a remporté son premier tournoi avec un bâton acheté chez K-Mart.

Il a rencontré sa femme, Lola, en Californie et, même si elle ne jouait pas au billard, elle l’a accompagné à plusieurs de ses tournois.

Elle est décédée il y a quelques mois d’un cancer du pancréas. Martin a déclaré qu’il souhaitait économiser de l’argent pour faire un don à la recherche sur le cancer du pancréas, mais il savait qu’il lui serait difficile de trouver un emploi.

« Qui va donner du travail à un homme handicapé de 73 ans ? » dit Martin. « Je suis handicapé, pratiquement baigné dans l’Agent Orange. [I said]’Je ne sais pas. Voyons quels sont les chiffres.' »

Martin a déclaré qu’il étudiait d’autres salles de billard depuis quelques années pour voir si en ouvrir une serait financièrement viable.

Il a dit qu’il avait regardé quelques endroits autour de Claremore lorsqu’il avait découvert qu’Anvil Axe Co. faisait faillite. Il a parlé en septembre aux propriétaires de l’immeuble, qui lui ont dit qu’il pourrait reprendre la propriété en janvier. Il a dit que c’était le pire mois pour démarrer une nouvelle entreprise.

Martin a demandé à nouveau et les propriétaires ont dit qu’il pourrait déménager le 1er octobre.

« Je me suis dit : ‘Garçon, c’est tout maintenant. Tu le fais maintenant, ou tu ne le fais pas' », a déclaré Martin. « Alors je suis allé de l’avant et j’ai sauté dedans, et pour une raison quelconque, le karma était bon pour moi. »