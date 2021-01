Au cours de l’été, alors que le baseball revenait tout juste de sa pause et que la LNH et la NBA s’efforçaient de créer des bulles pour terminer leurs saisons interrompues, beaucoup se sont moqués de la perspective que la NFL passe par un calendrier de quatre mois à temps.

Sans annulations ni retards importants, aussi, vraisemblablement même à la mise en scène du Super Bowl.

Nous sommes maintenant en 2021, et bien que la ligue ne se réjouisse pas de pouvoir jouer chaque match de saison régulière dans un stade de la NFL, elle devrait peut-être. Lorsque les Eagles accueillent Washington pour la finale de la saison, un sentiment d’accomplissement et de soulagement serait naturel.

Cela a été un accomplissement formidable de la part de nos joueurs et de nos clubs, de tout le personnel qui a travaillé là-dessus, et certainement de notre relation avec l’association des joueurs, a déclaré Jeff Miller, vice-président exécutif des communications, des affaires publiques et des politiques de la ligue. Alors que nous pensons au 7 février et que nous arrivons au Super Bowl, nous pensons tous aux nombreuses semaines qu’il a fallu pour arriver ici avec reconnaissance et gratitude.

Miller minimise la chronologie. La NFL a commencé à formuler ses plans et protocoles pour atténuer COVID-19[feminine avant même le début de l’exercice 2020 en mars. La réalité virtuelle est devenue, eh bien, réalité virtuelle lorsque des événements tels que l’agence libre, le projet et toutes les activités hors saison se sont éloignés. Une série de protocoles, mis à jour tout au long de l’année, a été conçue pour rendre les installations d’entraînement des équipes et les stades aussi sûrs que possible pendant la pandémie.

Les matchs de pré-saison ont été annulés, un calendrier d’exhibition de quatre matchs semble appartenir au passé et le calendrier a débuté à temps en septembre. Les stades étaient généralement vides de fans, créant un environnement étrange dans des endroits tels que Lambeau Field et le Linc qui vibrent généralement avec le bruit et l’enthousiasme des tribunes. Finalement, suffisamment de places ont permis aux fans socialement éloignés dans certains bâtiments, et la NFL a atteint 1 million de spectateurs, ce qu’elle approche en une semaine complète de matchs de saison régulière dans des circonstances normales.

Le coup dur financier a été énorme, estimé à 2 milliards de dollars de pertes de revenus. Non, cela ne veut pas dire que les franchises mendieront la pauvreté ou disparaîtront. Les contrats de diffusion compensent une grande partie de l’impact négatif. Mais le manque de ventes de billets et de dépenses aux jeux et au repêchage prévu pour avril dernier à Las Vegas, ainsi qu’une semaine du Super Bowl réduite, affecte tout, de la ligne de profit au plafond salarial qui pourrait stagner en 2021, forçant la plupart des équipes à se brouiller.

Le brouillage est devenu une nécessité pour les clubs COVID-19[feminine épidémies (Baltimore, Tennessee, Denver, Nouvelle-Angleterre, Cleveland) et même certains de leurs adversaires car les matchs ont été retardés et déplacés. Pour la première fois dans l’ère moderne, la NFL a joué tous les jours de la semaine, avec un match de nuit juteux de Thanksgiving entre Baltimore et Pittsburgh qui se terminait sur le terrain le mercredi suivant.

Denver a utilisé un receveur large converti au quart-arrière lorsque l’ensemble de son groupe QB a été interdit pour un match contre la Nouvelle-Orléans. Cleveland a également vu ses quatre meilleurs sortants écartés pour un match. Les Broncos et les Browns ont été battus lors de ces compétitions.

C’est le genre de l’époque qui vivait en ce moment, a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des Lions, Darrell Bevell, lorsqu’il a été contraint de ne pas affronter Tampa Bay. Détroit a également perdu.

Avec Matt Patricia des Lions, les entraîneurs en chef qui ont perdu leur emploi au cours de la saison étaient Dan Quinn à Atlanta et Bill O’Brien à Houston, où il était également directeur général. Les collègues directeurs généraux Bob Quinn à Detroit, Thomas Dimitroff à Atlanta et Dave Caldwell à Jacksonville ont été licenciés.

Également disparu: Redskins. La franchise de Washington, après des années de protestations sociales et raciales contre le surnom, l’a abandonnée en une année de calcul social et racial.

Les joueurs et franchises du paysage professionnel du football ont lancé ou pris part à des initiatives mettant l’accent sur l’égalité, l’éducation, l’inscription des électeurs, la réforme de la police et des prisons et les irrégularités économiques. Ils ont donné beaucoup de temps et d’argent pour ces deux programmes, même pendant la pandémie.

J’espère que cela se produira pendant des années et des années à venir parce que nous savons à quel point le bouclier est puissant et que la NFL peut être, a déclaré Justin Simmons, la sécurité des Broncos, et il pourrait y avoir beaucoup de bons changements avec ce soutien.

Sur le terrain, il y a eu la montée en puissance des Dolphins et des Browns, tous deux sur le point de se qualifier pour les séries éliminatoires lors de leurs finales dimanche. Tampa Bay, avec un gars de 43 ans nommé Tom Brady au poste de quart, a mis fin à une sécheresse en séries éliminatoires de 12 saisons.

Et la disparition des Texans, des Jets, des Eagles, des Vikings et, plus particulièrement, des 49ers champions NFC 2019 et des Patriots sans Brady.

Les recrues ont également fait leur marque, y compris les quarts Justin Herbert des Chargers et Joe Burrow des Bengals, dont la saison a été interrompue par une blessure au genou alors qu’il établissait des records QB de première année qu’Herbert a finalement dépassés. Les demi offensifs James Robinson à Jacksonville, Antonio Gibson à Washington, Clyde Edwards-Helaire à Kansas City, Jonathan Taylor à Indianapolis et JK Dobbins à Baltimore ont été formidables.

Il en était de même pour les receveurs Justin Jefferson au Minnesota, CeeDee Lamb à Dallas, Brandon Aiyuk à San Francisco et Chase Claypool à Pittsburgh. Les joueurs de ligne offensifs sont allés haut dans le repêchage, et quelques-uns ont tout de suite réussi: Tristan Wirfs de Tampa Bay, Mekhi Becton des Jets, Clevelands Jedrick Wills, Miamis Austin Jackson et Andrew Thomas des Giants.

Les recrues défensives qui ont fait leurs marques allaient de Chase Young à Washington à Jeremy Chinn en Caroline en passant par Patrick Queen à Baltimore en passant par Raekwon Davis à Miami et Julian Blackmon à Indianapolis.

Mais pour chaque nouveau venu qui faisait tourner les têtes, il y avait les blessures qui écartaient les étoiles. Denver n’a pas eu LB Von Miller toute la saison. Dallas a perdu le quart Dak Prescott, les Giants étaient sans RB Saquon Barkley, Cleveland a vu WR Odell Beckham Jr.sécher et Carolina avait à peine le demi-offensif All-Pro 2019 Christian McCaffrey.

Les éternels dominateurs de la ligne offensive Tyron Smith des Cowboys et Mike Pouncey des Chargers étaient absents. De même, DE Nick Bosa, LB Chandler Jones et CB Richard Sherman.

Tout cela en plus de COVID-19[feminine complications.

C’est juste que vous ne saviez jamais quand cela allait arriver », a déclaré l’entraîneur des Jets, Adam Gase. «Il est difficile de rester assis là et de s’y préparer parce que vous ne saviez jamais d’où cela venait et quel groupe de positions serait affecté ou quels joueurs seraient affectés. Je veux dire, c’était une expérience d’apprentissage précieuse, c’est le moins qu’on puisse dire.

Nous voilà donc à partir de 2021 avec des perspectives relativement brillantes. Personne ne peut dire que c’était totalement attendu.

Les écrivains AP Pro Football Arnie Stapleton et Dennis Waszak Jr. ont contribué.

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL