En août, alors qu’il y avait encore des doutes quant à savoir si un football universitaire serait joué pendant la pandémie, le commissaire des 12 Big 12 Bob Bowlsby a déclaré qu’il considérerait la saison comme un succès s’il pouvait distribuer un trophée de championnat en décembre.

Le virus ne permettra pas les présentations traditionnelles de trophées, mais Bowlsby et la plupart de ses 10 collègues commissaires dans les grandes conférences atteindront cet objectif ce week-end.

Ce ne sera pas le cas pour la Sun Belt après que son match pour le titre entre le n ° 9 de la Caroline côtière et le n ° 17 Louisiana-Lafayette ait été annulé en raison de COVID-19[feminine problèmes avec les Chanticleers. Pourtant, aucune ligue n’a fait plus de sa saison régulière que la Sun Belt. Malgré plusieurs reports, un seul match de saison régulière de la Sun Belt Conference sur 40 n’a pas été joué. Huit écoles sur 10 ont disputé un calendrier complet de huit matchs de ligue

«Je pense que c’est une saison réussie. Il n’y a aucun doute à ce sujet », a déclaré vendredi le commissaire de Sun Belt, Keith Gill. Nous avons commencé la saison en sachant qu’il y aurait des perturbations. Nous avons en quelque sorte joué à travers cette perturbation.

La saison d’évasion de la Sun Belt, sa première à avoir plusieurs équipes classées, se terminera avec les Chanticleers (11-0) et Ragin ‘Cajuns (9-1) en tant que co-champions. Coastal a gagné à l’ULL 30-27 le 14 octobre.

Gill a été interrogé sur la possibilité que les deux équipes se rencontrent dans l’un des matchs de bowling affiliés à la conférence. Il a dit que ce n’était pas quelque chose qu’il prévoyait. Le directeur sportif de Louisiane-Lafayette, Bryan Maggard, ne s’attend pas à ce que cela se produise.

Est-ce que je pense que ce serait un bon match dans le football universitaire, en particulier en 2020? Je fais. Est-ce que je pense que cela créerait beaucoup d’intérêt du point de vue de l’audience? Oui, dit Maggard. En fin de compte, ce sera une décision hors de notre contrôle.

La Caroline côtière (CFP n ° 12) a encore une chance extérieure de remporter une offre du Six Bowl du Nouvel An. Sinon, a déclaré l’entraîneur des Chanticleers Jamey Chadwell, cela n’a pas de sens pour lui que la Sun Belt fasse affronter ses meilleures équipes en séries éliminatoires.

Une partie de votre expérience de bol est de pouvoir mettre la marque de votre conférence sur d’autres conférences et de comparer, a déclaré Chadwell, qui a rejeté toute suggestion que Coastal avait abandonné du jeu pour protéger son record invaincu.

En ce qui concerne le reste du football universitaire, le dernier week-end de la saison régulière était tombé à 19 matchs après l’annulation de la visite de l’État de Floride à Wake Forest parce que les Seminoles n’auraient pas assez de joueurs de ligne offensifs disponibles.

Si aucune autre partie n’est annulée, 542 parties seront jouées depuis le week-end de la fête du Travail.

Depuis que les conférences Power Five ont établi leur calendrier révisé à la fin du mois d’août, AP a compté 118 matchs qui ont été reportés ou annulés directement en raison de COVID-19[feminine problèmes avec un ou les deux participants. Beaucoup ont été inventés.

Si la Conférence du Sud-Est passe le week-end sans autres perturbations, elle aura terminé 68 des 70 matchs de saison régulière et un match pour le titre, le taux de réussite le plus élevé parmi les Power Five.

Le Pac-12 a été le pire dans le Power Five, avec ses équipes jouant 32 matchs sur les 42 qu’il espérait terminer lorsque la conférence a commencé début novembre et n’a laissé aucune place pour inventer des matchs.

Je pense que nous avons tous convenu que, il y a trois mois, si vous nous aviez dit que c’est ce que nous pourrions traverser, il y aurait des perturbations, mais nous aurions des opportunités significatives pour nos étudiants-athlètes, et une chance pour concourir pour des éliminatoires de football universitaire et des matchs de bowling importants, des matchs de championnat, je pense que nous avons tous convenu que nous aurions dit: OK, ça va être saccadé, mais ce serait un bon résultat », a déclaré le commissaire du Pac-12, Larry Scott.

Quelle partie de la saison a été jouée? Selon les recherches de l’AP, voici les Power Five en pourcentage de la saison de conférence terminée, en supposant que les matchs restants soient joués jusqu’à samedi:

SEC 97%. Les équipes ont joué 68 des 70 matchs potentiels de saison régulière, plus un match de championnat.

Gros 12 94,5%. Les équipes ont disputé 52 des 55 matchs potentiels de saison régulière, dont 43 des 45 matchs de conférence, plus un match de championnat. Neuf des 10 équipes du Big 12 ont joué un match non-conférence comme prévu.

Conférence de la côte atlantique 93%. Les équipes ont disputé 85 des 90 matchs potentiels de saison régulière, dont 70 des 75 matchs de conférence, plus un match de championnat. Chacune des 15 équipes de l’ACC a disputé un match non-conférence comme prévu.

Big Ten 79%. Les équipes ont joué 50 des 63 matchs potentiels, y compris le match de championnat.

Pac-12 74%. Les équipes ont joué 31 des 42 matchs potentiels, y compris le match de championnat. Le Colorado a également joué un match non-conférence contre l’État de San Diego pour remplacer un match de conférence annulé.

Groupe de cinq par pourcentage de matchs de la saison régulière de la conférence terminés:

Sun Belt 97,5% (39 sur 40).

American Athletic Conference 89% (39 sur 44).

Conférence Mid-American 86% (31 sur 36).

Mountain West 78% (36 sur 46).

Conférence USA 67% (35 sur 52).

