Une saison glorieuse et exténuante pour Guardiola, Barcelone, Espagne

À la fin d’une saison longue et épuisante, je ne peux pas être seul à entendre des voix. Plus fort, dans ma tête, j’entends les voix des interviews édifiantes qui ont marqué le point culminant de cet interminable et unique travail de 11 mois.

J’entends celui de Pep Guardiola, par exemple. Au cours de la semaine qui a précédé le triplé de Manchester City à Istanbul, je lui ai demandé si, compte tenu des horribles revers qu’il avait subis en tant que joueur et entraîneur, il avait jamais « détesté » la Ligue des champions.

J’ai pensé à lui perdant 4-0 lors de la finale de 1994 à Athènes, en tant que joueur de Barcelone, face à l’AC Milan de Fabio Capello. L’élimination brutale en demi-finale en tant qu’entraîneur de Barcelone face à l’Inter Milan de Jose Mourinho en 2010 – contraint de se rendre à Milan avec lassitude en bus parce que les cendres du volcan islandais avaient fermé l’espace aérien européen. Tous les moments douloureux « fermés mais sans cigare » précédents avec Manchester City. Il a souri et a réfuté mon idée. Fermement.

« Non, non, ça m’a donné plus… Je le regarde sous un angle différent », a-t-il déclaré. « Cela fait 12 ou 13 ans, j’ai atteint 10 demi-finales de la Ligue des champions, j’ai disputé trois finales, j’en ai remporté deux, et maintenant je vais être dans ma quatrième. Cela m’a donné plus que ce à quoi je pouvais m’attendre.

« Si ma vie devait s’arrêter maintenant, j’en aurais gagné une en tant que joueur de mon club [Barca], que j’aime tant, en plus d’en avoir remporté deux en tant que manager de mon club. Le football vous fournit et vous enlève. Il faut être ambitieux mais pas trop gourmand.

« Cette compétition m’a donné des moments très, très tristes qui m’ont blessé, qui seront toujours dans ma tête, mais elle m’a aussi donné des moments extrêmement beaux, qui seront aussi toujours dans ma tête. »

J’ai aimé cette conversation. J’ai savouré cette réponse. Sa voix est dans ma tête.

Pep Guardiola célèbre après avoir remporté le trophée de la Ligue des champions avec Manchester City. Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

Je pense au petit studio de télévision DIY que nous avons installé dans une petite salle du stade du PSV Eindhoven, pour la fin de la finale de la Women’s Champions League où les joueuses de Wolfsburg ou de Barcelone seraient interviewées en fonction du vainqueur. Il se trouve que c’était Barcelone. Revenir d’un déficit de deux buts pour gagner 3-2.

Ma joueuse préférée au monde, Aitana Bonmati, a été la dernière de nos trois interviews – toujours en tenue de jeu, une médaille autour du cou. Un t-shirt serré dans sa main. Après avoir gagné, elle avait enfilé ce t-shirt sur lequel on pouvait lire : « Changez d’avis. BIENVENUE AUX RÉFUGIÉS. Sauvez-leur la vie. et se dirigea vers les caméras de télévision. J’ai adoré ça. Un « costume » de tournoi lui avait ordonné de l’enlever. Je détestais ça.

J’entends sa voix, maintenant. Dire quelques choses.

Tout d’abord, quand je lui ai demandé à qui était « pour » la victoire, Aitana, qui a ensuite été élue joueuse de la saison de la Women’s Champions League, m’a dit : « Aujourd’hui, j’avais 25 à 30 personnes dans les tribunes qui me soutenaient — mes amis , ma famille – et ce n’est pas la première fois qu’ils se déplacent pour me soutenir.

« Je n’avais pas célébré le fait de gagner une finale avec eux, car la dernière que nous avons gagnée était à Göteborg pendant la pandémie, jouée à huis clos. C’est pourquoi aujourd’hui a été si spécial. Je tiens également à remercier tous nos fans.

« Ils sont tous allés à Turin l’année dernière, et nous n’avons pas pu remporter la victoire [against Lyon]. Je me souviens m’être excusé auprès d’eux après le match de l’année dernière, en leur promettant que nous serions de retour. Aujourd’hui, ils le méritent plus que quiconque.

« Quand les célébrations se calmeront et que je repenserai à ce moment, je réaliserai que je suis privilégié de jouer au football professionnel avec Barcelone et d’avoir de tels fans. »

Beaux sentiments. Quelque chose qui ajoute du sens et de la véracité à toute grande occasion, quelle que soit l’équipe qui gagne.

Ensuite, et je l’entends vraiment en ce moment, Aitana a refusé de quitter notre studio de fortune. Son équipe s’apprêtait à partir pour l’aéroport. À mon avis, elle avait de meilleurs endroits où être, mais elle nous a dit qu’elle voulait rester et discuter. Alors nous l’avons fait.

L’une des meilleures footballeuses du monde, triomphante et méritant pleinement la libération de sauter, boire du cava, chanter et crier avec ses coéquipières, est restée avec nous pendant encore 20 minutes. Pas de tournage, pas d’enregistrement. Je parle juste de la bataille pour éduquer les gens sur les réfugiés, de son culte du héros pour Guardiola, de ce que le football signifie pour elle. Et combien il était important de sentir que, bientôt, des matchs comme cette finale de la Ligue des champions se joueraient dans des stades de 60 à 70 000 places. C’était magique.

Aitana Bonmati, à droite, célèbre avec Mapi Leon après que l’équipe féminine de Barcelone a remporté la Ligue des champions. Ramsey Cardy – Sportsfile/UEFA via Getty Images

Et puis il y a les voix de ces derniers jours.

Une finale de la Ligue des Nations tendue, technique et à plat dimanche entre l’Espagne et la Croatie – 11 mois après le début de la saison – jouée à un rythme, avec une telle intensité qu’elle aurait pu être confondue avec un match crucial se déroulant en novembre ou février lorsque les batteries des joueurs ne sont pas à plat – lorsqu’elles sont censées être à leur apogée. L’Espagne a gagné, en quelque sorte.

Puis, dans un autre petit studio de télévision de fortune au stade De Kuip de Feyenoord, en gros un placard de rangement, pincé au graveur de trophées officiel qui venait de terminer son travail, j’entends les voix des deux héros des tirs au but, Dani Carvajal et Unai Simon .

Carvajal a admis qu’il n’avait tiré qu’un seul penalty de compétition auparavant dans toute sa carrière : « Je voulais en prendre un ce soir. Quand le match s’est terminé, je suis allé voir le manager. Ils faisaient une liste restreinte de cinq joueurs et je leur ai dit que si n’importe lequel des joueurs hésitait ou n’était pas assez confiant, j’aimerais en prendre un. Et sinon, je prendrais le sixième. »

Le sixième c’était et, grâce à sa puce Panenka sur Dominik Livakovic, il a soulevé son premier trophée avec La Roja (après cinq victoires en Ligue des champions avec le Real Madrid). Toujours dans ce placard, il m’a dit : « Ma femme est enceinte, 36 semaines, et quand on s’est téléphoné après la remise des médailles, elle a avoué avoir failli accoucher à cause du stress du foot ! »

Je pense qu’il plaisantait. Mais c’est une voix qui vivra longtemps avec moi.

Dani Carvajal célèbre le triomphe de l’Espagne en finale de la Ligue des Nations. James Gill – Danehouse/Getty Images

Ensuite, le héros de l’heure. Unaï Simon. C’est un personnage fabuleux : intelligent, articulé, penseur profond et amusant aussi. Il m’a remis le trophée de la Ligue des Nations et a insisté pour que je le soulève pour l’Écosse. Et il a admis que, malgré toute sa préparation, c’était l’instinct qui l’avait vraiment emporté.

Simon m’a dit : « Pas mot de mensonge, j’avais étudié les six tireurs de penalty, sauf Lovro Majer [the first of two Croatia players to miss in the shootout].

« J’ai dû prendre une décision, en regardant comment il plaçait le ballon, et c’est pourquoi j’ai choisi de plonger à droite. Quand j’ai compris qu’il était peut-être sur le point de tirer au milieu, cela m’a donné le temps de lever les pieds. C’est quelque chose que vous ne pensez pas faire, cela vous vient à l’esprit à ce moment-là.

« Quand vous avez la chance de relever votre botte gauche et de sauver le tir, cela vous remplit de bonheur. La chance était de notre côté aujourd’hui. »

Beau. Je ne veux pas arrêter d’entendre cette voix basque – c’est un compétiteur spécial, un gars spécial.

Je peux aussi entendre une voix dans le futur. Je ne vais pas m’étendre sur ce sujet pour le moment, mais cela vaut la peine d’être mentionné. J’ai bien peur d’entendre, d’abord, des sources autour de l’entourage de Lionel Messi dire qu’il n’est pas du tout impressionné par la vie à l’Inter Miami. Puis des voix nous parlent de sa mauvaise humeur et de son impatience face à des coéquipiers qui ne savent pas comment se mettre sur sa longueur d’onde. Et qui ne possède pas une once de son talent.

La vie à Miami — oui. Messi ajoute de la puissance à la marque MLS au lieu de partir en Arabie saoudite – génial. Messi change complètement de nature et est détendu, voire tolérant, envers un club comme l’Inter Miami qui semble loin d’être bien géré – non.

jouer 1:07 Quelle est l’importance de la victoire de la Ligue des Nations pour l’Espagne ? Luis Garcia explique à quel point la victoire de l’UEFA Nations League est importante pour l’Espagne après avoir battu la Croatie aux tirs au but.

Ce qui m’amène aux voix que je suis content d’avoir entendues. Ceux que nous aurions tous dû entendre, dont nous devrions tous parler. Ils appartiennent à Guardiola (encore), Frenkie de Jong et Rodri. Des voix qui comptent autant que celles qui célèbrent la beauté, la gloire et l’héroïsme. Les voix qui nous avertissent. Les voix que personne, du tout, au pouvoir ne se donne la peine d’écouter. Les voix que nous devons soutenir.

Guardiola l’a lancé sur le terrain d’Istanbul. Interviewé par Cesc Fabregas, il a déclaré: « Pour le moment, je n’ai même pas l’énergie de penser à la saison prochaine. Ce qui va se passer maintenant, c’est que beaucoup de ces gars qui ont participé à cette finale de la Ligue des champions sont partis jouer au football international pour leurs pays. »

À ce stade, Guardiola a commencé à taper sur le côté de sa tête avant d’ajouter : « S’il vous plaît, FIFA, UEFA, pensez à ce qui se passe. C’est de la folie absolue. Cela n’a aucun sens. »

De Jong, avant la finale de la Ligue des Nations, a critiqué l’UEFA. Le milieu de terrain de Barcelone, qui a joué près de 4 200 minutes cette saison, a déclaré De Telegraaf: « Notre programme ne fait que se remplir. Il y a même un match pour la troisième ou la quatrième place de la Ligue des Nations – personne n’attend littéralement cela.

« Il y aura un nouveau format pour la Ligue des champions avec plus de matchs juste pour que l’UEFA puisse gagner plus d’argent. »

La réponse? Au lieu que sa voix ait de l’impact, il a reçu un « cochement » maladroit du président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

Et tout s’est terminé avec une autre de ces voix – une voix forte et forte. Mais toujours personne qui compte n’écoute, n’écoutera. Et ça me met en colère au nom des joueurs.

C’était bien tard lundi matin lorsque Rodri de Manchester City est entré dans la salle de presse du stade De Kuip après le triomphe de la Ligue des nations espagnole après avoir fait ce que personne dans l’histoire du football n’avait réalisé auparavant – lever le triplé du club, puis ajouter immédiatement un quatrième (international ) trophée.

Il devrait être la voix n ° 1 de la communauté des joueurs de football en ce moment. Je lui ai demandé s’il savait d’où, ces dernières semaines, il avait puisé la force de continuer, de remporter des trophées. Le point de vue de l’Espagnol était: « Honnêtement, je ne sais pas d’où cela vient. Nous sommes à nos limites. Je voulais juste tout donner. Là-bas ce soir, il y avait une bataille mentale avec dans ma tête toutes les 20 minutes. Je je me suis juste dit de « continuer! »

« C’est un moment doux dans ma carrière mais je ne peux pas le supporter [amount of playing time] toutes les saisons. Je ne peux pas. C’est fou. Nous devons nous adapter. Mais la planification de mon cas l’année prochaine sera différente. Si je veux jouer, en forme, jusqu’à 34 ans, je ne peux pas jouer autant de matchs chaque saison. »

Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez aussi entendre les voix. Ces trois derniers comptent autant que ceux qui célèbrent la beauté, la gloire et l’héroïsme. Ce ne sont pas des dénonciateurs, ce sont des voix d’avertissement. Mais des voix auxquelles personne au pouvoir ne se soucie même de donner de la marge, et encore moins d’être influencé par. Soutenons-les, vous et moi. C’est eux que nous aimons, pas les costumes.