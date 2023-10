Une saison des Vikings remplie d’erreurs menace de s’effondrer

MINNEAPOLIS — À cinq minutes de la fin du match dimanche, les Vikings du Minnesota étaient en excellente position pour faire les choses. vraiment intéressant contre les champions en titre du Super Bowl.

Plus tôt dans le quatrième quart-temps, ils avaient traversé la défense de Kansas City pour marquer un touché pour remonter à sept points, puis ont forcé Patrick Mahomes à renvoyer le ballon à Kirk Cousins ​​​​et ont de nouveau grondé sur le terrain. Il était deuxième et septième sur la ligne des 19 verges des Chiefs lorsque les roues ont recommencé à vaciller.

L’entraîneur Kevin O’Connell a anticipé que les Chiefs enverraient la maison et a appelé au jeu parfait pour le combattre. Mais Alexander Mattison a laissé tomber une passe à l’écran avec tout le gazon vert du monde devant lui. Après une passe incomplète au troisième essai, O’Connell a décidé de rester agressif et de foncer aux quatrième et septième essais. Mais les Vikings ont mis trop de temps à jouer et ont pris une pénalité de retard pour se classer quatrième et 12.

Avec 4:54 encore au compteur, les Vikings devraient normalement botter le panier, essayer de jouer un peu en défense et espérer récupérer le ballon avec une chance de gagner le match. Seulement, ils ont dû se lancer car ils avaient déjà utilisé leurs trois temps morts au cours des 21 premières minutes de la seconde mi-temps, dont un sur une décision de contestation douteuse d’O’Connell et un autre parce qu’ils étaient en retard dans le remplacement du personnel dans le match lorsque les Chiefs ont gardé l’offensive sur le terrain pour un quatrième essai à neuf minutes de la fin.

Au quatrième essai, Cousins ​​​​a lancé profondément vers la recrue Jordan Addison dans la zone des buts et a semblé infliger une pénalité pour interférence de passe au défenseur Trent McDuffie. Après une brève discussion, cependant, les officiels ont ramassé le drapeau de manière controversée et le ballon a été attribué à Kansas City.

Lorsque la poussière est retombée sur une défaite de 27-20 qui a ramené les Vikings à 1-4, il est devenu clair qu’ils étaient là où ils en étaient en grande partie grâce à la facilité avec laquelle ils ont été affrontés. De leurs revirements (ils sont à égalité au dernier rang de la ligue avec un différentiel de chiffre d’affaires de moins 9), aux temps morts ratés, aux pénalités intempestives et autres chaos en fin de match, les Vikings commettent beaucoup trop d’erreurs pour mettre autant de pression sur leur équipe. adversaires qui les ont aidés à remporter 13 matchs la saison dernière.

Ils ont désormais perdu autant de matchs cette saison que toute l’année dernière. Ils ont le même bilan que les Bears de Chicago et pourraient même être des outsiders sur la route contre eux la semaine prochaine si la blessure aux ischio-jambiers de Justin Jefferson l’empêche d’entrer.

« C’est la même histoire chaque semaine », a déclaré le receveur KJ Osborn. « Parfois, on se tire une balle dans le pied. Et cela se résume à un jeu de quelques centimètres (nous) aurions pu jouer ici, aurions pu jouer là-bas.

Il ne s’agit pas seulement que les Vikings soient dominés par un adversaire. Ne vous y trompez pas, Mahomes a été impressionnant dimanche en complétant 31 des 41 passes pour 281 verges et deux touchés. Il a réalisé plusieurs lancers remarquables, dont beaucoup au troisième essai, ce qui est digne du meilleur joueur du match.

Mais ce ne sont pas les poids lourds des Chiefs qui ont dominé la ligue ces dernières années. Ils essaient toujours de trouver leur rythme et d’identifier des meneurs de jeu en dehors de Travis Kelce. Dimanche, ils ont commis 10 pénalités et sont restés sans but au quatrième quart alors qu’ils ont eu à deux reprises l’occasion de mettre le match sur la glace.

Si les Vikings avaient joué un jeu plus propre, qui sait ce qui se serait passé ? Mais au cours d’une saison au cours de laquelle ils ont raté une chance de gagner un match à domicile contre les Chargers de Los Angeles, en grande partie à cause d’un problème de communication entre O’Connell et Cousins ​​qui a conduit à un dernier lancer précipité dans la zone des buts alors que le temps passait vers zéro. , presque tous les buts de Kansas City ont été aidés par une erreur des Vikings.

Il y a eu de nombreuses blessures auto-infligées dimanche.

• O’Connell a accordé une grande priorité à la sécurité du ballon lors d’un début de saison rempli de turnovers. Mais dès le tout premier jeu du match, Josh Oliver a perdu un échappé après un gain de 15 verges, ce qui a conduit à un touché des Chiefs. « Chaque fois que vous avez le ballon entre vos mains, vous avez toute l’organisation entre vos mains », a déclaré Oliver. « J’ai laissé tomber les Vikings aujourd’hui. »

• Alors que le match était à égalité à 13 et que les Vikings étaient en position de récupérer le ballon au début du troisième quart, les Chiefs faisaient face à un troisième et un 18 depuis leur propre ligne de 17 verges. Mahomes a été précipité et a lancé une prière sur le terrain pour que la sécurité Cam Bynum soit en mesure d’intercepter ou de renverser. Il n’a fait ni l’un ni l’autre et le ballon est tombé entre les mains du receveur Justin Watson pour un gain de 33 verges. Les Chiefs ont ensuite marqué un touché pour prendre une avance de 20-13.

• L’ailier rapproché TJ Hockenson a perdu trois ballons – dont un qui aurait absolument dû être attrapé – deux semaines après avoir échoué à attraper ce qui aurait été difficile à attraper dans la zone des buts tard contre les Chargers. Cousins ​​​​a pris la responsabilité, affirmant qu’il lançait le ballon trop haut dimanche. « Plus nous avançons dans cette saison, plus nous nous connecterons sur ces sujets et serons simplement sur la même longueur d’onde », a déclaré Hockenson.

• Le sécurité Harrison Smith a été appelé pour une interférence de passe claire sur Marquez Valdes-Scantling. Les Chiefs ont encore profité, marquant un touché plus tard dans la course.

• O’Connell a contesté une capture de Kelce au troisième quart. Le safety Josh Metellus a retiré le ballon des mains de Kelce à la fin du jeu, mais il semblait assez clair en temps réel que Kelce avait déjà terminé la capture et atterri à plat sur le dos avant que le ballon ne sorte. L’appel a été confirmé et les Vikings ont perdu deux temps morts avant la fin du troisième quart-temps.

Après le match, O’Connell a déclaré qu’il recommencerait.

« Je contesterais absolument cela à nouveau, compte tenu des circonstances et de ce qui se passait à ce moment-là », a-t-il déclaré. « Au minimum, s’il est jugé même inachevé, nous récupérons le ballon. »

• Le troisième temps mort a pris fin lorsque les Chiefs ont fait face à un quatrième et un sur leurs 47 avec 9:05 à jouer. Les Vikings ont tenté d’envoyer différents membres du personnel sur le terrain pour s’affronter, mais n’ont pas pu le faire assez rapidement et ont été contraints de prendre un temps mort. O’Connell pensait que les officiels auraient dû leur donner plus de temps pour amener les joueurs sur le terrain après que Kansas City ait changé de personnel, mais ils ne sont pas intervenus. Les Chiefs ont fini par simplement essayer de mettre les Vikings hors-jeu sur le jeu et ont quand même lancé un botté de dégagement.

Les Vikings commettent tout simplement trop d’erreurs semaine après semaine pour se donner une grande chance. Ils ont survécu à un choix de six de Cousins ​​​​la semaine dernière contre les modestes Panthers de la Caroline, mais ils opèrent avec des marges très minces à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain, et cela les tue. La saison 2022 a été définie par le manque d’erreurs du Minnesota et sa capacité à être performant dans les grands moments. Cette saison a été définie par une incapacité à jouer un football intelligent.

« L’année dernière, nous étions là et nous avons continué à jouer », a déploré Bynum. « Cette année, nous sommes là et nous ne faisons pas les jeux. »

Après le match, les joueurs ont essayé de trouver une certaine consolation en pensant que s’ils étaient capables de donner des performances plus disciplinées et sans erreur, les victoires étaient là.

« Certes, parfois, j’ai l’impression qu’il y a des opportunités de mieux jouer là où nous sommes capables d’être une bien meilleure équipe de football », a déclaré Cousins. « Et quand vous sentez que c’est une grande partie du problème, alors c’est très réparable, ou cela vous donne de l’espoir, un encouragement que nous pouvons inverser la situation parce que vous avez l’impression d’avoir les joueurs dans la salle pour le faire et les entraîneurs dans la salle. pour faire ça. »

Il ne s’agit pas simplement d’un cas où les Vikings se battent eux-mêmes. Ils font face à un déficit de talent en défense dans la plupart des matchs, et leur ligne offensive reste au mieux fragile. Les Buccaneers de Tampa Bay, les Eagles de Philadelphie, les Chargers et les Chiefs ont remporté leurs victoires en jouant mieux et en réalisant plus de gros jeux dans le feu de l’action. Mais cela brûle un peu plus quand ils sont dans le trou dans lequel ils se trouvent également à cause de leur propre action, qu’il s’agisse d’un défi peu judicieux qui coûte un temps mort ou d’un échappé qui tue un drive.

O’Connell a vécu une vie charmante lors de sa première saison en tant qu’entraîneur, appuyant sur tous les bons boutons pour amener les Vikings à jouer au-dessus de leur talent collectif. Il est maintenant confronté à une véritable adversité, et cela pourrait commencer par amener son équipe à jouer plus intelligemment qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent.

« Je vais rester positif de bout en bout parce que je crois en ce groupe. Je crois en nos entraîneurs. Je crois en cette organisation », a déclaré O’Connell. « Les résultats ne nous ont tout simplement pas été favorables. Je crois que mon travail consiste à comprendre, à examiner de très près tous ces résultats et à continuer de trouver des moyens de mieux coacher cette équipe, de mieux déployer notre personnel, de donner aux gens la possibilité de nous prouver certaines choses et de gagner plus (opportunités). Et puis continuez à avancer.

(Photo de l’échappé de Josh Oliver au premier quart : David Berding / Getty Images)

