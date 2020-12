Montserrat Parello a perdu son mari il y a huit ans et les rassemblements de Noël avec ses enfants et petits-enfants l’ont aidée à faire face à sa solitude. Mais cette année, la femme de 83 ans sera seule pour les vacances chez elle à Barcelone, en raison du risque d’infection par le coronavirus.

«En ces jours de pandémie, je ressens de la solitude et de la colère», a déclaré Parello, exprimant ses craintes: «Je laisserai cette vie dépourvue d’affection, de chaleur.

Tout ce que la plupart des gens voulaient pour Noël après cette année d’incertitude pandémique et de chaos était un peu de joie et de solidarité. Au lieu de cela, beaucoup se dirigent vers une saison d’isolement, pleurant des proches perdus, inquiets pour leur travail ou confrontés à la peur d’une nouvelle variante de virus potentiellement plus contagieuse.

Les résidents de Londres et des environs ne peuvent pas voir les gens en dehors de leur foyer. Les Péruviens ne seront pas autorisés à conduire leur voiture à Noël et au Nouvel An pour décourager les visites, même avec la famille et les amis à proximité. Les Sud-Africains ne pourront pas aller à la plage la veille de Noël, le jour de Noël ou le jour de l’An.

Le patchwork de restrictions imposées par les gouvernements locaux et nationaux à travers le monde varie considérablement – mais peu de périodes de vacances sembleront normales cette année.

Les gens du monde entier sont confrontés à des décisions déchirantes – voir des parents âgés isolés malgré le risque ou manquer l’un des rares Noëls potentiellement restants dans l’espoir de passer les vacances ensemble l’année prochaine.

Les États-Unis n’ont pas émis de restrictions de voyage à l’échelle nationale, laissant cette décision aux gouvernements des États, mais une agence fédérale conseille aux gens de rester chez eux.

Michelle Dallaire, 50 ans, avocate à Idlewild, Michigan, a déclaré que ce serait son premier Noël loin de son père, qui vit dans le nord de la Virginie. Ils se sont toujours réunis en famille pour les vacances, mais ont décidé que cela ne valait pas le risque cette année.

«C’est triste, mais c’est mieux que de ne jamais le revoir», a déclaré Dallaire, qui a des problèmes de santé qui la rendent également particulièrement vulnérable au virus.

Au Brésil, qui compte le deuxième plus grand nombre de décès par virus au monde après les États-Unis, Francisco Paulo a pris la même décision de ne pas rendre visite à sa mère âgée à Sao Jose do Belmonte, dans l’État de Pernambuco. Le portier de 53 ans travaillera plutôt les vacances dans un immeuble de Sao Paulo.

«Maintenant, j’espère conduire là-bas (à Pernambuco) en mai, et croiser les doigts pour qu’elle soit vaccinée d’ici là», a déclaré Paulo. «Ce n’est pas un joyeux Noël, mais au moins je suis en bonne santé et il en va de même pour toutes les personnes que j’aime.

Le virus a été blâmé pour plus de 1,7 million de décès dans le monde, et beaucoup sont toujours en deuil – ou s’inquiètent pour leurs proches dans les hôpitaux ou les maisons de retraite alors que le virus réapparaît. Mais certains qui ont survécu à la maladie – et tout ce que 2020 leur a jeté – cherchent à se réjouir.

La Dre Elisaveta Tomova, anesthésiste en Macédoine du Nord, est épuisée après des mois à aider des femmes atteintes du virus à accoucher et à prendre soin de son fils de 26 ans, lui-même infecté.

« J’ai affronté un monstre à neuf têtes, et mon fils et moi l’avons battu », a déclaré le joueur de 54 ans. «Tout ce dont j’ai besoin maintenant, c’est que ma famille soit autour de moi, pour célébrer en silence et remplir mon cœur de joie.»

De nombreuses personnes entrent en vacances face à l’incertitude financière après que les verrouillages visant à ralentir la propagation du virus ont décimé les économies.

Matteo Zega, un chef italien de 25 ans qui travaillait dans des restaurants étoilés au guide Michelin, a perdu une offre d’emploi en France lorsque les bars et restaurants ont été condamnés à rester fermés jusqu’à la mi-janvier. Il espère commencer un stage à Copenhague – tant que les restrictions ne sabotent pas ce plan également.

«Cela me rend stressé», a déclaré Zega. «Mais à la fin de la journée, je ne me plaindrais pas quand il y a tant de gens qui souffrent ou meurent. Vous pouvez perdre beaucoup de choses: des emplois, de l’argent. Mais je suis ici, je suis en bonne santé.

Ces dernières semaines, de nombreux pays ont resserré les restrictions dans l’espoir de maîtriser la propagation du virus afin que les règles puissent être assouplies pour Noël. Mais cela n’a pas fonctionné dans de nombreux endroits.

En Italie, qui a le plus grand nombre de morts confirmées d’Europe et où beaucoup sont tombés dans la pauvreté à la suite de verrouillages, le gouvernement a imposé encore plus de restrictions.

Les quatre pays du Royaume-Uni – l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – ont tous abandonné leurs plans de détente de Noël originaux. L’espoir qu’un vaccin puisse arrêter la propagation était élevé il y a quelques semaines à peine, lorsque la Grande-Bretagne a été le premier pays à lancer un vaccin rigoureusement testé, mais maintenant une aura de terreur plane pendant les vacances alors que de nouvelles infections quotidiennes montent en flèche.

Ajoutant à la morosité, une nouvelle variante du virus fait son apparition autour de Londres et de ses environs. Des dizaines de pays ont interdit les voyages depuis la Grande-Bretagne en réponse, bien que la France ait commencé à autoriser à nouveau les camions du pays à entrer après une impasse qui a fait craindre une pénurie alimentaire de Noël au Royaume-Uni.

Pour Matt Balch, un Australien de 40 ans qui vit en dehors de Londres, la capacité d’abandonner le plan de Noël est presque un soulagement. Balch devait se rendre chez sa belle-famille au Pays de Galles avec sa femme, Kelly, et leurs deux jeunes enfants.

«La perspective d’être dans une voiture pendant six heures dans chaque sens avec un enfant de 3 mois et un enfant de 2 ans m’a fait peur», a-t-il déclaré.

Mais James Wren, qui travaille dans le secteur financier de Hong Kong, a été déprimé par son changement de plans. Il allait initialement rentrer chez lui en Irlande – mais les politiques de voyage et de quarantaine en évolution rapide, associées à l’incertitude de la situation des coronavirus à Hong Kong et à l’étranger, l’ont amené à annuler.

«C’est la première fois que je ne suis pas avec ma famille pour Noël, même si j’ai vécu en dehors de l’Irlande pendant de nombreuses années, c’était donc une décision extrêmement bouleversante à prendre», a-t-il déclaré.

Alors que de nombreux pays resserraient les restrictions, le Liban, qui comptait le plus grand pourcentage de chrétiens au Moyen-Orient, les assouplissait en fait malgré une augmentation rapide des cas. Il a pris cette décision pour relancer une économie en difficulté et atténuer le désespoir exacerbé par l’explosion dévastatrice du port à Beyrouth en août.

Mais même cela n’a pas soulagé certains.

«Ce sera une catastrophe après les vacances», a déclaré Diala Fares, 52 ans. «Les gens agissent comme si tout était normal, et notre gouvernement s’en fiche.»

Au milieu de toute la morosité, au moins certains enfants peuvent être assurés que le Père Noël arrive toujours en ville.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré lors d’un programme spécial de CNN avec des personnages de Sesame Street qu’il s’était rendu au pôle Nord et avait vacciné l’homme lui-même.

« Il est prêt à partir », a déclaré Fauci.

