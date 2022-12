Une saison de Noël sans son éclat traditionnel en Ukraine

KYIV, Ukraine – Il y a à peine un an, la place Sophia à Kyiv était consacrée au grand sapin de Noël et aux milliers de lumières qui s’étendaient sur la place. Ces derniers jours de 2022, au milieu d’une guerre qui ravage le pays depuis 10 mois, un arbre plus modeste se dresse là, ses lumières bleues et jaunes brisant à peine la pénombre de la place qui est par ailleurs sombre à part les phares des voitures .