Une saison de Noël sans son éclat traditionnel en Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Il y a à peine un an, la place Sophia à Kyiv était consacrée au grand sapin de Noël et aux milliers de lumières qui se répandaient sur la place. Ces derniers jours de 2022, au milieu d’une guerre qui ravage le pays depuis 10 mois, un arbre plus modeste se dresse là, ses lumières bleues et jaunes brisant à peine la pénombre de la place qui est par ailleurs sombre à part les phares des voitures .

Ces derniers mois, la Russie a ciblé les infrastructures énergétiques, visant à couper l’électricité et le chauffage aux Ukrainiens, à mesure que l’hiver glacial avance. Et bien que le gouvernement ukrainien essaie d’agir aussi vite qu’il le peut, il a été pratiquement impossible de rétablir le courant pour chaque personne dans le pays, y compris les plus de 3 millions d’habitants de la capitale.

Il y a des jours où les rues du centre-ville de Kyiv sont éclairées, mais les autorités ont imposé des restrictions et des coupures de courant programmées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de ville étincelante traditionnelle pendant la saison de Noël.

Mais même dans ces moments sombres, certaines personnes ont décidé de montrer leur détermination et de sauver tout ce qu’elles pouvaient pendant ces vacances – comme le sapin de Noël, toujours fier même s’il n’a pas l’éclat de ces dernières années.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé l’installation de l’arbre de Noël, affirmant qu’il allait être nommé “l’arbre de l’invincibilité”.

“Nous avons décidé que nous ne laisserions pas la Russie voler la célébration de Noël et du Nouvel An à nos enfants”, a-t-il déclaré. Le nom, a-t-il ajouté, était “parce que nous, les Ukrainiens, ne pouvons pas être brisés”.

L'”Arbre de l’invincibilité” a été inauguré le 19 décembre, le jour même où la Russie a lancé une attaque de drones contre Kyiv, mais n’a endommagé qu’une centrale électrique qui n’a pas causé de panne d’électricité massive dans la ville.

Contrairement aux années précédentes, quand avec les dizaines de milliers d’ampoules, Sophia Square était pleine de musique et de gens joyeux, maintenant le seul bruit sur la place est le bruit d’un générateur alimentant les lumières de l’arbre de 12 mètres (40 pieds) . En plus, il n’y a pas d’étoile de Bethléem mais à la place un trident, symbole de l’Ukraine.

Avant que le gouvernement de Kyiv ne décide d’installer l’arbre, il y a eu un débat pour savoir s’il était approprié dans une année qui a apporté tant de tragédies et d’horreurs. Des discussions similaires ont eu lieu partout au pays, et certaines régions ont décidé de ne pas avoir d’arbres.

Mais maintenant, certaines personnes aiment l’initiative.

“Nous sommes reconnaissants de pouvoir voir au moins quelque chose dans de tels moments”, a déclaré Oleh Skakun, 56 ans, lors du dévoilement de l’arbre lundi.

Il a dit que chaque 19 décembre, jour de l’anniversaire de sa femme, ils avaient l’habitude d’aller voir le sapin de Noël dans la ville méridionale de Kherson, non loin de chez eux. Pas cette année, car leur maison, sur la rive gauche du Dniepr, est occupée par les forces russes, et ils ont dû fuir en août vers Kyiv.

Mais malgré leur tristesse, Skakun a dit qu’ils voulaient garder la tradition de visiter un arbre de Noël.

« Vingt Russes vivent maintenant dans ma maison ; ils ont torturé des gens, ils ont torturé mon fils”, raconte Larysa Skakun, 57 ans. “Mais on est venu ici pour se remonter le moral un peu, pour voir les gens, la fête”, a-t-elle ajouté en larmes.

Parmi les autres villes qui ont également décidé d’installer un sapin de Noël, il y a Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine qui, pendant des mois, s’est trouvée en bordure de la ligne de front et constamment attaquée par des missiles russes. Là, au lieu de le placer sur une place, il a été érigé à l’intérieur de la station de métro principale.

Mais pour certains Ukrainiens, il est difficile de célébrer quoi que ce soit ce Noël.

Anna Holovina, 27 ans, est venue sur la place Sophia pour voir l’arbre, mais a déclaré qu’elle ne cessait de penser à sa ville natale dans la région de Lougansk, occupée par les forces russes depuis 2014.

“Je ressens de la tristesse. Je sens la douleur. Je ne ressens pas du tout les vacances », a-t-elle déclaré. “Ma famille est à Kyiv, mais ma ville natale est occupée depuis la huitième année maintenant.”

Hanna Arhirova, Associated Press